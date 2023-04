Kommentar

Skjerper angrepene

MED HVITT FLAGG: Prinsesse Märtha Louise på scenen under journalistkonferansen SKUP i Tønsberg sammen med programleder Mads Andersen. Hun ønsker seg lov til å snakke ut, lengre intervjuer, å bygge bro og at pressen blir mer nyansert.

Prinsesse Märtha Louise viftet med det hvite flagget til pressen. Men det virker mer som en opptrapping.

Märtha Louise møtte en samlet norsk presse i helgen for å vise frem konkrete eksempler på drøye medieoppslag.

Hun hadde noen poenger. Det å kalle Durek «sex-sjaman» er neppe en presis yrkestittel. Å latterliggjøre navnene på barna, er lite empatisk.

Hun pekte også på Redaktørforeningen som kritiserte henne for å ha gitt media skylden for Ari Behns selvmord. Hun beskyldte ikke pressen for det.

KRITISK: Prinsessen hadde med seg en presentasjon der hun kritiserer medienes dekning. Her fra Nettavisens dekning av «sex-sjamanen.»

Likevel, hun treffer ikke helt med alle angrepene.

At det står på Wikipedia at Durek har vært fem år i fengsel, er ikke norsk presses feil.

Det er for øvrig ikke det som står, hverken på norsk eller engelsk. Sidene har ikke vært redigert på flere uker.

Märtha Louise er og sikker på at Behn ble tatt hardere mens de to var sammen.

Hun viste frem slakt, satt opp mot gode anmeldelser både før og etter at de var gift.

Men det virker lett paranoid.

I 2011 fikk Behn en sekser i VG for «Talent for lykke». Utgivelsen «Tiger i hagen» var og en triumf. De var gift da.

Er det kunstanmelderne som er verstingene i pressen?

IKKE SAMMENLIGNBART: Märtha Louise sa at mens politikere som Jonas Gahr Støre også får hard kritikk, så blir de kritisert for jobben de gjør, ikke privatlivet.

Nå mener prinsessen Durek går gjennom det samme, en som ofte har søkt oppmerksomhet selv. Som da han snakket om sexlivet sitt.

Märtha Louise lo da hun ble konfrontert med det, men sa i etterkant at det var hersketeknikk og «asshole move» å bli stilt et slikt spørsmål.

Jeg er litt enig. Dette var pinlig.

Men slik fikk vi høre forsvaret hennes, nemlig at Durek ikke visste at norsk presse fulgte med på alt han gjorde.

FORSVARTE DUREK: Prinsessen benektet fra scenen at forloveden har tatt avstand fra legevitenskapen. Durek får ifølge prinsessen dialyse flere ganger per uke og er avhengig av den vitenskapen. Det han derimot kritiserte var det amerikanske helsevesenets innretning, sa hun.

– For sånn gjør de ikke så mye i Amerika, sa prinsessen som brukte skuespiller Gwyneth Paltrow som sannhetsvitne.

Prinsessen kan sikkert spørre sin slektning prins Harry om det samme.

Uansett er det vanskelig å forstå at man ikke nettopp søker oppmerksomhet når man stiller opp på podkast og snakker om sexlivet sitt.

MENER MEDALJONGEN MÅ PRØVES: Prinsessen spurte journalistene om de hadde prøvd medaljongen til Durek og fikk bare en hånd opp. Det virket som hun mente det var for dårlig. Også krystaller har prinsessen tro på.

Er du kjendis og får uønsket oppmerksomhet, er det lurt å skylde på pressen, som så ofte jager i flokk.

En annen innfallsvinkel, er at prinsessen og kjærestene ikke har vært helt A4. Det gjør dem lette å kritisere og latterliggjøre.

Noen ganger er det ufortjent. Vi vil jo ha originaler!

Men en del av det kritiske søkelyset handler og om jobben de gjør som influensere med makt.

Prinsessen prøver å bygge seg opp et kraftigere forsvarsverk mot harselas, kritikk og flaue vinklinger.

Hun vil røre ved våre hjerter når hun snakker om hvor tøft det er, få opinionen på sin side og sørge for at journalister skjemmes litt.

Hun legger til at hun er alenemor for tre barn, at kjæresten er langt borte, hun spekulerer i om hun tas hardere fordi hun er kvinne og sier at Ari Behn nok ble sykere av pressedekningen.

BEKLAGET DUMME UTTALELSER: Fra scenen innrømmet prinsessen at det var «forferdelig at han (Durek) sier sånn i offentligheten» og lovet at det aldri skjer igjen. Det handlet om kommentarer om sexlivet som kom etter at de ble sammen.

Men det hvite fredsflagget hennes virker malplassert. For Märtha Louise ønsker seg ikke en fredsavtale med pressen.

Tvert imot, hun høyner spillet.

Det hun vil ha er et mer robust, emosjonelt overtak for å få pressen oppfører seg mildere mot henne.

Det er ikke så vanskelig å forstå. Antagelig virker det og.