VEIEN FREMOVER: – I dag ser Helga Pedersen partiet og landet «nedenfra og opp» fra sitt nåværende utsiktspunkt som ordfører i Tana. Dette gir henne et unikt overblikk og perspektiv på politikken, skriver Lena A. Hamnes.

Helga Pedersen bør bli partisekretær

Det er svært mange gode grunner til at nettopp Helga Pedersen bør bli ny partisekretær i Arbeiderpartiet. At hun er «nordfra» er langt ned på listen.

LENA AMALIE HAMNES, varaordfører i Vågan (Ap), lærer og forfatter

Arbeiderpartiet har over tid ligget godt under 20 prosent på nasjonale målinger og vil nyte godt av et annet blikk på politikken, fornyelse, forankring og en organisatorisk revitalisering.

Dette er den absolutt viktigste grunnen til at partisekretæren også bør stille sin plass til disposisjon.

Helga Pedersen har hatt et blikk på partiet og landet fra «toppen og ned», med sin solide erfaring som tidligere anerkjent nestleder og statsråd.

I dag ser hun partiet og landet «nedenfra og opp» fra sitt nåværende utsiktspunkt som ordfører i Tana.

Dette gir Pedersen et unikt overblikk og perspektiv på politikken – et perspektiv vi trenger mer enn noensinne, både i Ap og politikken generelt.

At verv i toppolitikken ofte fungerer som et springbrett til videre karrierer i næringsliv, organisasjonsliv, lobbyvirksomhet eller kommunikasjonsbyrå synes mer som regel enn unntak.

Å «klatre» den andre veien, slik Helga Pedersen valgte, ser vi ikke like ofte.

Det var overraskende for mange da Helga Pedersen trådte til side som nestleder og statsråd, satte kursen nordover til vanlig jobb og hverdagsliv og etter hvert engasjement på grunnplanet i politikken.

Kveldsmøter på fritiden på toppen av vanlig jobb, utfordrende kommuneøkonomi og at du møter naboer og kjenninger på nærbutikken som påvirkes direkte av vedtak vi gjør rundt om i landets kommunestyrer er noe av det vi på grunnplanet i lokalpolitikken kjenner oss igjen.

Som ordfører kjenner Helga Pedersen også denne siden av politikken.

Fornyelse er viktig, også i politikken – selv amerikanske presidenter kan ikke ha vervet mer enn åtte år.

Vi var likevel mange som var lei oss da Bjørnar Skjæran stilte sin nestlederplass til disposisjon for ei uke siden – selv om vi respekterer og støtter hans valg om å bidra til fornyelse i partiet ved at yngre og glitrende politikere som Jan Christian Vestre og Tonje Brenna gis større ansvar

Men når partisekretærens rolle samtidig fredes, fremstår Skjærans avgang mer meningsløs.

For mange var nok Skjæran den i dagens partiledelse som mest kan forbindes med fornyelse.

Mangfold, representasjon og ulik erfaringsbakgrunn gir bedre beslutninger i alle styrer og organisasjoner, også Arbeiderpartiet.

Helga Pedersen er en svært god og samlende kandidat til vervet som partisekretær med erfaringsbakgrunn og egenskaper som både dekker behovet for kontinuitet.

Samtidig som hun har et friskt blikk og representerer en helt nødvendig vitalisering i partiorganisasjonen.

At Helga Pedersen også er fra «nord» er ikke en (god) grunn.

Men både vi i nord, og landet for øvrig er heldige når en politiker av Helga Pedersens støpning melder seg til tjeneste for Arbeiderpartiet.

I partihistoriens kanskje mest utfordrende tid.