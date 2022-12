Kommentar

Klinges kompromissløse kjønnskamp

STÅR PÅ: Senterpartiets Jenny Klinge bruker enhver anledning til å hevde sitt syn på kjønn og biologi.

Som en politisk pirat dundrer Jenny løs på sin favorittmotstander – også når farvannet er rolig og fredfylt.

I de såkalte kulturkrigene som raser verden over, er kjønn og identitet blant de heteste potetene.

Det faller fortsatt noen tungt for brystet at kjønn er et lite grann mer komplekst begrep nå for tiden enn det var i gamle dager, da karer var karer og kvinnfolk kvinnfolk og alt annet var noe man ikke snakket om, iallfall ikke høyt.

Den gangen var det ikke «grunn til å rote det til», for å sitere en norsk debattant som er noe mer opptatt av slikt som dette enn de fleste av oss.

Denne debattanten er attpåtil stortingsrepresentant, og man skulle kanskje tro at et medlem av nasjonalforsamlingens næringskomité ville konsentrere seg mer om andre, mer saksrelevante problemstillinger enn av menneskets biologi og/eller identitetsståsteder, eller andre (delvis) kjønnsrelaterte problemstillinger av perifer betydning.

Ikke bare menneskets, dessuten, for Senterpartiets Jenny Klinge – som er den det her siktes til – er heller ikke redd for å dra paralleller til dyreriket når kjønn blir tema. «Vi menneske har to kjønn, kar og kvinnfolk, på same måte som høns består av hane og høne», som hun ordla seg i en kronikk her i avisen tidligere i år.

En som særlig har latt seg fyre opp av Klinges utlegninger om kjønn og natur, er (kjendis-) lege Kaveh Rashidi.

De to har vært som, for å si det på Klinge-vis, hund og katt i kjønnsrelaterte spørsmål i lengre tid. Rashidi har muligens vært litt brysk og bastant mot Klinge i duellens hete, hva vet vi, og det er som alle vet en smule irriterende.

Klinge er iallfall alltid beredt til å ta debatten på ny, også i fora der diskusjonsviljen og -ønsket ikke er helt på topp.

For nylig – fem dager inn i årets desember – tok Rashidi til Instagram for å meddele en personlig gladnyhet til sin solide følgerskare. «Endelig!», skrev han, tydelig opprømt, «nå er jeg en fuckings spesialist!» Foranledningen til gledesutbruddet var at doktoren har fått spesialistgodkjenning fra norske helsemyndigheter, etter ti års etterutdanning. Slikt bør jo kunne markeres – også i sosiale medier.

Følgerne feiret med, og gratulasjonene og hjerte- og klappeemojiene satt løst. «Vel unt, kjære kollega!», lød det fra en av gratulantene.

Så meldte Jenny Klinge sin ankomst, og hun var så absolutt ikke i gratulasjonsmodus. I stedet gikk hun rett på sak:

«Er det eit krav for å bli lege at ein veit at mennesket har to kjønn og at menneske ikkje kan skifte kjønn? Tydelegvis ikkje. Er det mogleg å vera tolerant overfor andres identitet og personligheit samtidig om ein har kunnskap om dette? Ja. Det er flott med meir openhet kring variasjonar hos menneske, men det er ein fordel om legar har biologikunnskapane i orden og ikkje finn opp variantar, slik Rashidi dessverre har gjort.»

En forfjamset legespesialist forsøkte å dempe Klinges intervensjon på en ellers jovial og kvikk tråd, og la til at politikeren kanskje ikke burde «benytte denne plassen» til å spre sitt budskap. Følgerne fulgte opp, og i den fyldige undertråden fikk intervensjonisten (og partiet hun representerer) det glatte lag, ikke helt ufortjent.

Klinge ga seg ellers ikke, og utfordret Rashidi om «ein kan vere lege viss ein ikkje har kunnskap om kjønn og forplantning hos menneske?»

Jenny Klinge kom i fjor med den selvironiske boken «Dønn distré. Eller berre litt surrete?». Man er fristet til å gi henne rett i begge beskrivelsene, og det først og fremst for å være snill.

En mer presis, og litt mindre snill, tittel kunne være: «Dønn distré. Eller berre litt uforskamma?»

Dette er ikke stedet for å ta den store debatten om kjønn og kjønnsidentitet – feltet er overspent nok som det er – men Jenny Klinge kan i all ydmykhet få et lite råd med på sin videre ferd som politiker og opinionspåvirker: Det er alltid lurt å tenke seg litt mer om før man kaster seg med hud og hår inn i sensitive debatter som går enkeltmennesker på livet – og iallfall der andre minst venter det.

Selv partifellene hennes kjenner på skuffelse over Klinges kompromissløse kjønnskamp, og at synspunktene hennes ikke er gjengs Senterpartipolitikk. Noen gikk i rette med representantens paralleller til dyreriket. Andre, som partiets gruppeleder i Klinges hjemfylke Møre og Romsdal, ønsket å beklage den omtalte kronikken.

– Jeg kommer aldri til å beklage, smalt det tilbake fra Jenny. Siden har det smelt jevnlig fra Jennys retoriske muskedunder.

I en tid der folk snakker i versaler og nyanser tas som et tegn på svakhet – spesielt i saker der en bitte liten minoritet befinner seg i kulturkrigens midte – kunne det være en tanke man i stedet for å lade argumentbørsa og lene seg på ekkokamrenes «likes» i sosiale medier, prøver å være nysgjerrig og mest mulig fordomsfri i møte med det ukjente.

Og iallfall ikke lage uventet støy i hyggelige selskaper, litt som han litt odde onkelen som stadig sliter med å lese sitt publikum når familien en sjelden gang samles til fest.