Men hva gjør Terje Søviknes for klimaet?

Det er fascinerende å lese innlegget til tidligere Olje- og energiminister Terje Søviknes, fordi det nesten gir inntrykk av at han ønsker å gjøre noe med klimakrisen.

ANDREAS UNNELAND, leder Sosialistisk Ungdom

Men hvem treffes av Søviknes’ nye klimaengasjement? Er det forurenserne? Eller de som har skapt klimakrisen ved generasjoner med overforbruk? Nei, hovedfienden er en 16 år gammel jente som bruker alle kreftene sine på å løse klimakrisen. Det blir betimelig å spørre hva Søviknes selv gjør.

Greta Thunberg er en 16 år gammel jente fra Sverige som har gått i front for å skape en klimabevegelse som har fått millioner av unge mennesker ut på gatene. Bevegelsens mål er at folk må ta til seg det alle vet, men later som ikke er sant: vi styret mot katastrofe, og de som styrer evner ikke å bremse. Dette skremmer mennesker som Søviknes fordi kraften Thunberg representerer skaper et brudd med den verden Søviknes tror han lever i.

Søviknes’ løsning er å gripe etter halmstrå for å konstruere Greta som en hykler. Men han ser ikke at det som gir Thunberg troverdighet er hennes evne til å kritisere de store forurensere, om det er land eller en rik befolkning. Alle har et ansvar for at krisen ikke løses.

Søviknes prøver, som alltid, å peke på at det som skal redde klimaet er norsk olje og gass. Det er et faktum at for å løse klimakrisen må vi komme oss til et nullutslippssamfunn så fort som mulig. Men IEAs ferske rapport om verdens energiforbruk peker på at verden beveger seg i feil retning. Økningen i utslippene i fjor var på hele 1,9 prosent, den høyeste økningen siden 2013. Vår tids store oppgave er at i løpet av de siste 30 årene har menneskeheten sluppet ut halvparten av våre historiske klimagassutslipp. Og i løpet av de neste 30 årene må vi ned til null.

Så kan Søviknes peke på at enkelte norske olje- og gassfelt har mindre utslipp enn snittet i verden. All den tid over 90 prosent av utslippene knyttet til olje kommer fra forbrenning blir det som å reklamere for sigaretter med filter, det har minimal effekt og avsporer debatten fra vårt ansvar som oljeprodusent. Det har Søviknes lite interesse for å diskutere. Hans mantra som oljeminister var at «nå må vi kjøre på litt», som om han ikke enset at det pågikk en klimakrise rett under nesen hans.

Norge er et av verdens rikeste land, mye på grunn av våre oljeressurser. Da skulle det bare mangle at vi sier at noen av den oljen som må bli liggende er vår I stedet peker Søviknes på utslippene til Kina og India. Deres utslipp må åpenbart også må ned, men det er en lek med tall som ikke tar innover seg hvor marinert i klimagassutslipp Søviknes er. Nordmenn har i snitt fem ganger så stort klimaavtrykk enn den jevne inder. Å sammenligne fem millioner nordmenn med utslippene til over 1,3 milliarder indere blir latterlig billig retorikk.

Det haster å løse klimakrisen. Forsøket på å grønnvaske oljenæringen fremstår like latterlig som de legene på 70-tallet som hevdet at røyking ikke var noe farlig. Om du vil stå på riktig side av historien, Søviknes, så bør ikke en 16 år gammel jente være målet. Du bør heller legge innsats i å føre en politikk som innser at oljealderen er slutt, og at vi trenger radikale grep for å løse klimakrisen.

