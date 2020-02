Engler i sjøen

MINUTT FOR MINUTT: – NRK har nok en gang skapt øredøvende vakker TV, som også er til å bli klok av. Det er kunst. Det er forheksende. Man blir rett og slett i ørska av det, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Skjermdump, NRK

Sakte-TV gjør noe med oss. I hvert fall gjør det noe med meg. Det er som om du blir revet løs fra selve tidsånden, at du blir frigjort fra det digitale hamsterhjulet med sekundvise oppdateringer på alt mellom himmel og jord.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Egentlig hadde jeg gitt opp lineær-TV. Da apparatet mitt tok kvelden for et par år siden, lot jeg rett og slett være å skaffe ny. Hvem trenger en diger skjerm for å bli matet med hva Trump sier og gjør til enhver tid, at alle fjelloverganger er stengt, at det er storm på Vestlandet og at det er mye mas med Frp?

Ikke jeg.

Men så er det noe med det visuelle. Det blir stusslig å se «Den Blå Planeten» på iPad, med en ørliten Sir David Attenborough nede i hjørnet, og så titter man jo på Netflix og HBO et par ganger i året. Dermed ble det skrudd en ny skjerm opp på veggen, og til min store glede skulle NRK komme med en ny minutt-for-minutt-sending. Fra Svalbard.

Svalbard, hva er nå det? Sist jeg så naturbilder derfra, sprang en skjeggete Helge Jordal rundt med sneip i kjeften og jaktet på noen slemme russere i filmen «Orions Belte». Etter det er Spitsbergen for meg bare noen små, spredde muselort på værkartet, der det alltid er minus 18 i Longyearbyen.

Så er det at statskanalen kommer på banen i sin fulle bravur. Da de flyttet reinsdyr over vidda satt jeg som fjetret til enhver tid, og nøyaktig det samme skjedde da Svalbardsendingen kom på. Det er kort og godt umulig å rive seg løs. Det går så langt at jeg setter sendingen på pause fordi jeg som snarest må smelle sammen et enkelt måltid. Etterhvert dropper jeg det også, og bestiller takeaway.

Husarbeidet stopper helt opp, glemt er deadlines, Dagsrevyen, Gullrekka, Nytt på Nytt, Skavlan, slekta, familien, vennene og alt annet. For er det ikke en isbjørn vi ser der oppe i lia? Og har du sett på maken til hvalross? Herremin for en isbre! Se, der kalver den! Og fins det virkelig en fugl som heter havhest?

Sakte-TV gjør noe med oss. I hvert fall gjør det noe med meg. Det er som om du blir revet løs fra selve tidsånden, at du blir frigjort fra det digitale hamsterhjulet med sekundvise oppdateringer på alt mellom himmel og jord. Du synker inn i en verden der tida er opphevet. Tida går, men står likevel stille, eller ikke helt stille, den går i alle fall så sakte at hjernen din synker inn i meditativt lavgir. Denne gang til et instant nirvana der du blir tatt med til verdens brutalt vakreste natur, med dronebilder du ikke trodde var mulige, for så å få nærbilder av to små polarreveunger som leker i fjæra, eller et regiment av lekne hvithvaler som suser bedagelig i vannskorpa.

Ikke nok med det, denne sendingen er også en tour de force hva gjelder musikk. Ni hele døgn fylt med utelukkende norsk musikk. Det beviser at norsk musikkliv aldri har vært så vitalt og mangfoldig som det er nå, og at statskanalen tar sitt ansvar for å formidle det. Rita Eriksen med «The water is wide» er vakkert nok alene i to høyttalere, men paret med bilder av det blågrønne havet, og fjellene rundt Isfjorden, blir det en helt annen opplevelse.

Fullstendig blind for sjangergrenser, har NRK satt sammen et fargesprakende lydbilde av norsk musikk i sin absolutte bredde, fra jazz, country, pop, viser, joik, trance, folk og samtidsmusikk til kor, symfonisk musikk og rock´n roll. Til alt overmål var det via Twitter mulig å snike inn et musikkønske eller to, og de ble faktisk oppfylt rett som det var.

Med seg på turen hadde NRK den nordnorske bautaen Arne O.Holm, og orakelet Per Kyrre Reimert. Begge kunne sannsynligvis holdt et fjorten dagers foredrag om Alt Svalbard i to uker i strekk, uten manus. Det er bare å ta av seg hatten, eventuelt spise den. I løpet av disse ni døgnene har jeg (og svært mange andre) lært mer om Svalbard enn vi kunne drømme om i løpet av alle våre år på skoler og høyskoler. Du blir temmelig stum når en geolog forteller at akkurat oppe i det fjellet der henger det igjen en bit av det som nå er Grønland. Eller når du får vite at russerne i gruvebyen Pyramiden selvsagt kunne tilby ballettundervisning til sine håpefulle.

NRK har nok en gang skapt øredøvende vakker TV, som også er til å bli klok av. Det er så godt som umulig å forestille seg hva som kan toppe dette. Dette er kunst. Det er forheksende. Man blir rett og slett i ørska av det. Eller, jeg får snakke for meg selv: Etter ni dager var jeg så i ørska at jeg gikk i dusjen med sokkene på.

Publisert: 12.02.20 kl. 08:07

