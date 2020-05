Leder

Uansvarlig av opposisjonen

STOPPER REFORM: Senterpartiet og Arbeiderpartiet, her ved lederne Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre, har slått seg sammen med SV og Frp på Stortinget. Foto: Helge Mikalsen

Opposisjonen har fått lite oppmerksomhet under coronakrisen. Nå tar de grep. Det er ikke pent.

Da Frp satt i regjering og hadde justisministeren, opprettet de domstolskommisjonen som i fjor kom med et forslag om ny organisering av de norske domstolene.

Det var på tide. Problemet er at man på en rekke mindre steder har alt for lite å gjøre. Der står lokalene ledig opp mot 80 prosent av tiden. Samtidig er det lange køer og stor mangel på kapasitet i domstolene i større tettsteder og byer.

Her må det gå an å utnytte ressursene bedre.

Men nei da, midt i coronakrisen sier opposisjonen på Stortinget nei. Frp, Ap, Sv og Sp sier til NTB at de vil danne flertall og tvinge regjeringen i retrett.

Regjeringens forslag er en kraftig utvanning og mye mer kostbart enn forslaget fra domstolkommisjonen. Alle dommere beholder jobben. Alle Norges 400 rettssaler skal bestå. De skal også påkostes ytterligere for å bli digitale.

Det noen sorenskrivere og særlig Sp har protestert på, er at regjeringen vil organisere landet i 22 større rettskretser. Det betyr at dommerne må reise mer rundt i sin krets og bistå der det er behov og etterspørsel etter spesiell kompetanse.

Dette går også ut over statusen til de sorenskriverne som ikke lenger blir sorenskrivere, men går over til å bli vanlige dommere. En sorenskriver er en domstolsleder, og når hver domstol tilhører en større krets, blir det altså færre toppsjefer. Men lønnen blir den samme og ingen får sparken.

Så når for eksempel Senja tingrett ifølge Rett24 feirer seieren med kake, feirer de at sorenskriveren får beholde tittelen sin. Det er ingen annen forskjell, annet enn at noe mer pendling må påregnes.

Det skulle bare mangle, når kapasiteten står ubrukt så mye av tiden. Om man vil tenke på borgerne, må det være mye bedre å få rask behandling av kompetente dommere som jobber i levende fagmiljø.

Regjeringen har ellers akkurat bestemt seg for å gjøre tidenes innhugg i oljefondet. For næringslivet sliter. Folk er arbeidsledige. At opposisjonen ikke en gang nå i denne situasjonen vil utnytte ressursene mer effektivt, det er ikke til å tro.

Å holde på antall toppsjefer er altså blitt deres kampsak. Pluss at Sp alltid er imot alt de klarer å kalle sentralisering. At Ap, Sv og til og med Frp, som igangsatte alt dette, også er i mot, det har vi enda vanskeligere for å godta. Noen må rett og slett skjerpe seg.

