Turistenes fergeopprør

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Odin Jæger

GJERDINGA (VG) For feriefolket er de lange fergekøene irriterende. For fergefolket er det en evig kamp for tilværelsen.

Dette ble den sommeren da vi alle skulle reise nordover langs kysten. Oppleve små, pittoreske øysamfunn, lyse netter på rorbu, Mackøl og måsegg, knott og mygg. Restene av et Norge som for et par generasjoner siden så helt annerledes ut. Da bodde det folk på alle slags forblåste utposter. Men «kjærleikens fergereiser» fungerer nok bedre som boktittel enn på virkeligheten langs kysten. Nå har også turistene oppdaget at det er ikke bare enkelt med disse fergene.

Mediene har rapportert flittig om fergekaos med endeløse køer, skyhøye priser, dopapir i private hager, køsniking, kjeftbruk og tilløp til amper stemning. Mang en turist har fått svela i vrangstrupen når de skulle punge ut for fergebilletten. Men enda dårligere har stemningen blitt når de måtte vente i timevis eller ikke kom med ferga i det hele tatt. De mest uheldige måtte sove i bilen.

Kritikken har haglet mot de ansvarlige. – Det er ganske håpløst at de som drifter fergene i Nord-Norge ikke sørger for å være forberedt, uttalte misfornøyde turister til VG. De virket ekstra irritert over at den store traileren fra Tine fikk forrang og opptok mange plasser på den lille ferga. At det er frustrerende å stå i lange fergekøer er det liten tvil om. Men turistenes «fergeopprør» kan vel tyde på at noen hver har godt av å bli litt bedre kjent med livet langs vår langstrakte kyst.

Kanskje tror de at det finnes mange ekstra ferger å sette inn ved behov? Og masse ledig mannskap som kan kjøre dem? Noe kan sikkert gjøres smartere, men fergedrift er et nitid puslespill med vaktplaner, hviletidsbestemmelser og de aller fleste fergene er allerede i full drift. Reservekapasiteten er stort sett begrenset til å ta unna for skader og uhell.

Det kan man for eksempel spørre de tyve fastboende på øya Gjerdinga om. Da motoren på ferga streiket tidligere i vår, måtte de leve i flere måneder uten ferge. Alle måtte bære det de trengte over i en skyssbåt. Det er kanskje pittoresk å leve slik noen solfylte ferieuker. Det er ikke like idyllisk å transportere alt fra mat og byggematerialer til drivstoff og søppel i all slags vær og vind. Men i slike utkantsamfunn er man så glad for at man i det hele tatt har et tilbud at de klager ikke. Det de frykter mest av alt er å miste ferga.

Skulle vi hatt mange ferger liggende ved kai hele året for å ta unna for en plutselig strøm av turister, tør jeg ikke tenke på hvor dyr fergebilletten hadde vært.

For den er dyr nok. Bakgrunnen for fergeopprøret i vinter var den eksplosive økningen i billettpriser. Noen steder over 50 prosent på få år. I tillegg er det mange urimelige utslag. I sommer var det mange steder billigere å reise med elbil enn som passasjer uten bil. Også Autopass-ordningen har fått mye kritikk. Men til forskjell fra prisøkninger flest skyldes det ikke at tilbudet er blitt bedre. Snarere tvert imot.

Økonomien er stram, og særlig i Nord-Norge har mange fergesamband levd med kutt og kuttforslag de siste årene. Reaksjonene har vært ramsalte lokalt. I Lurøy hevdet aksjonister at de ble satt 50 år tilbake i tid og sammenlignet like godt, på nordnorsk vis, fylkespolitikerne med svartedauden. Ordføreren på Træna var fortvilet over nye fergetider der folk må stå opp midt på natta for å komme til sykehus og tannlege. Også i Nesna protesteres det mot kutt som kan få «enorme konsekvenser for øyene».

I Finnmark ville politikerne legge ned en rekke hurtigbåtanløp, og de aller minste samfunnene risikerte å miste all kommunikasjon. Ifølge NRK Nordland kokte det over for innbyggerne på Kjerringøy da fylkespolitikerne brukte øya i en reklamekampanje samtidig som det ble kuttet i rutetilbudet.

For turister er få fergeavganger irriterende, men for de minste øysamfunnene er det en kamp for tilværelsen. En evig kamp. De fleste er marginale samfunn. Mange har en negativ befolkningsutvikling. Trusselen om at ferga eller båten skal ryke, henger alltid over som en uværssky.

Skal storsamfunnet virkelig legge til rette for at folk skal bo på slike små øyer? Spørsmålet er alt annet enn nytt. En gang var det mange slike samfunn. Familier klorte seg fast på selv de mest karrige og værutsatte øyer og holmer. Livnærte seg på små gårdsbruk i kombinasjon med det som kom fra havet. Bare i Lurøy på Helgeland var det 60 bebodde øyer. I gamle Vikna var det bosetting på omtrent like mange øyer. Nå er det ytterst få igjen.

Lange køer har preget mange fergesamband i sommer. Foto: Odin Jæger

Etter krigen startet den store flukten fra øyene. På 50-tallet ble det gitt støtte til dem som flyttet fra små øyvær, særlig i den nordligste landsdelen. De som mottok statsstøtte måtte frasi seg retten til videre salg av gård og grunn. Men ensomhet, slit og strev, skolegang for barna, motoriserte båter og den generelle moderniseringen av samfunnet har nok en større del av æren for at det gikk som det gikk. De ytterst få som fortsatt er bebodd, står som et minne om det Norge som var.

Vega, som mange turister har valfartet til i sommer, hadde opptil 80 bebodde øyer hvor man blant annet brukte ærfuglen som husdyr. I dag er det kun to igjen, i tillegg til hovedøya Vega. Men flere har i det minste tatt opp tradisjonen med å samle dun på øyværene om våren.

At folk vil og kan drive næring året rundt er til syvende og sist kjernen for at det fortsatt kan gå ferger ut til øyer og utkanter. Mange blir med god grunn bekymret når barnefamilier flytter, den siste fiskeren går av med pensjon og det siste gårdsbruket legges ned.

Derfor skal vi bli litt glad når melkebilen kommer kjørende inn foran oss på ferga.

Publisert: 23.07.20 kl. 13:16

