SVARER SANNA: – Barn som stadig opplever å bli møtt med en «Såpass må du tåle» -holdning, kan tilsynelatende være mestrende, men kjenner seg ofte alene og overveldet, skriver psykolog Silje Bjørnstad. Foto: PRIVAT

Debatt

Robuste barn skapes ikke gjennom grøftekjøring

Om man ønsker seg robuste og trygge barn, bør ikke Sanna Sarromaas innlegg «Dagens foreldregenerasjon har feilet» brukes som inspirasjon.

SILJE BJØRNSTAD, psykolog, Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune

Å ignorere og avvise barns vonde opplevelser fører nemlig like lite til trygghet og robusthet som det å forsøke å skjerme dem fra alt vondt.

De fleste av oss «psykobyråkrater» er helt enig med Sarromaa om at forsøk på å beskytte barn fra alle negative erfaringer er å gjøre dem en bjørnetjeneste. Men dersom målet er robuste unge er mer bruk av tidligere generasjoners «Såpass må du tåle»-kultur et like dårlig alternativ.

Da Sarromaa var barn fortalte hun moren at hun var redd en annen jente som ertet henne, hvorpå moren nonchalant svarte at hun da måtte finne noen andre å leke med. Sarromaa skriver at hun kjente seg skuffet, men at hun gjorde som moren sa og fant noen andre å leke med. Se for deg at du ble møtt på en lignende måte som voksen («Du mistrives på jobb fordi en kollega plager deg, sier du? Finn deg en ny jobb!»). Du ville sannsynligvis vært lite mottagelig for rådet, og kjent deg verre og mer alene. På samme måte vil de fleste barn heller ikke være i stand til å ta inn over seg forslag til løsninger før de har fått en opplevelse av at den andre faktisk har tatt innover seg det «såre» i situasjonen. Det kan hende de selv finner en løsning, som Sarromma, men på veien har de gått glipp av viktig trening.

Mye forskning har vist at foreldre kan gjøre mye for å bygge barnas psykologiske immunforsvar. Barn som stadig opplever å bli møtt med en «Såpass må du tåle» -holdning, kan tilsynelatende være mestrende, men kjenner seg ofte alene og overveldet. I møte med utfordringer viser disse barna et forhøyet fysiologisk stressnivå. De har ikke lært seg å løse det vanskelige, bare å slutte å si fra.

Barn som derimot opplever at foreldrene ofte er sammen med dem i opplevelsene deres viser mer robusthet. Gjennom å bli forstått av en voksen når de har det vanskelig, har de litt etter litt lært seg å tåle stadig større følelsesmessige utfordringer, blitt trygge seg selv og egen evne til å finne løsninger.

Sarromaa uttrykker en myte som allerede finnes i kulturen vår, nemlig at det å møte egne og andres negative følelser bidrar til å gjøre det verre. Tenk deg at du har fått en vond beskjed om at en slektning er død. Du klarer å holde deg samlet gjennom arbeidsdagen, men idet du møter en nær venn kjenner du plutselig klumpen i halsen. Se så for deg et scenario hvor vennen din klapper deg på skulderen, og sier nonchalant at slektningen din vel var så gammel at dette var å forvente, og at dette «snart går over, såpass må man tåle». Du tar deg sammen, svelger og snakker om noe annet.

Se så for deg samme scenario, men denne gangen møter vennen din deg med forståelse, gir deg en klem og sier at han/hun skjønner at dette dødsfallet virkelig har gått inn på deg. Du sukker, og tørker litt tårer. Negative følelser som ikke blitt møtt og forstått, har en tendens til å henge igjen og påvirke oss lenge, selv om vi gjør vårt beste for å holde dem i sjakk. Å møte «det såre» hos barnet vil kanskje øke uttrykket der og da, men barnet vil samtidig få hjelp med å håndtere det såre, kjenne at det blir hjulpet, og det vonde vil avta i styrke.

Å være vitne til at barnet har det vondt er noe av det vanskeligste man erfarer som forelder, og vi voksne kan bevisst eller ubevisst beskytte oss fra det vonde ved å gå i ulike grøfter. Sarromaa peker i sitt innlegg på én grøft, nemlig å overta det vanskelige og ta tak i problemer som unge er i stand til å løse selv. Dessverre peker hun på en annen grøft som en løsning.

Selv om begge disse grøftene er velkjente, gir de ikke barn hjelp til å takle motgang. La oss møte barn på måter som faktisk utruster unge til å stå i det livet måtte tilby, heller enn grøftekjøringen Sarromaa legger opp til.

Publisert: 12.08.19 kl. 09:25