FANTASTISK FERIE: Instagram er en god indikator på hvordan ferietrendene endrer seg, skriver VGs Tone Sofie Aglen. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Kommentar

Vår perfekte ferie

TRONDHEIM (VG) Det heter ikke «vi skal bare være hjemme i ferien» lenger. Heretter heter det «staycation».

Tone Sofie Aglen Kommentator

Nå nettopp







Instagram er en god indikator på hvordan ferietrendene endrer seg. Går man noen år tilbake var de hotteste feriebildene man kunne legge ut fra en fortauskafé i Barcelona eller Dubrovnik. Det er ikke riktig like kult lenger. Det har en eim av flyskam og masseturisme over seg. Dessuten har vi alle vært der. Bassengbilder fra all inclusive-hotellet på Gran Canaria har lenge vært litt vulgært. I enkelte kretser, vel å merke. De fleste nyter fortsatt ferien sin uten å bry seg nevneverdig om hva influenserne mener og finner på.

Det er likevel tydelig at det enkle har fått en helt annen status. Å gå fra hytte til hytte i den norske fjellheimen, har lenge hatt en særegen plass i folkesjelen. Nå sier stadig flere at miljøhensyn er styrende for valg av ferie. Det enkle liv, turer i nærmiljøet, plukking av bær, eller bare være på hytta, har gått fra å være «taper-ferie» til å bli trendy. På Insta er det bilder fra fjelltopper, fisketurer og togturer som trender. Men «staycation» høres mye mer fristende ut enn hjemmeferie. Og hvorfor dra på camping når man kan dra på glamping? I såkalt «glamorous camping» byttes liggeunderlag ut med senger, soveposer med dundyner og plastduk med teppegulv. Sannsynligvis er det også grilldress-fri sone.

Nytt av året er at toget har fått en slags renessanse. Interrail har nesten vært en gjemt og glemt aktivitet til fordel for backpacking og Syden. På Facebook har gruppen «Togferie» 23 000 medlemmer som deler tips og ideer om hvordan ta seg fram med tog. Den verste biten er visstnok første etappe, ut av Norge. I dag går det ikke et eneste nattog ut av landet. Man skal egentlig være heldig om man klarer å kapre ei seng mellom de store byene i Norge. Tog har ikke akkurat vært satset på.

Har man først kommet seg med tog til Hamburg, kommer man seg raskere og lettere til et utall destinasjoner. Nå flommer nettet over av bilder av hvor fint det er å reise med tog. Tankene flyr, idyllen råder og samvittigheten er ren. Ungene tilsynelatende storkoser seg med lydbøker og tegnesaker, i time etter time og mil etter mil. I alle fall på Facebook.

Synet på turisme er i sterk endring. I Norge er det særlig cruiseturistene som har falt i unåde. I en helt fersk måling fra avisen Nordlys, sier fire av ti at de vil ha cruiseskipene ut av byen. Hvert år legger 130 cruiseskip til kai i Tromsø. Nå er man bekymret for utslipp fra skipene.

I tidligere tider hadde cruise høy status. Lokalavisen skrev om det når store, flotte skip ankret opp i bygda. Etter hvert har man fått øynene opp for at det har noen ulemper. Ikke bare er det lite miljøvennlig, det virker heller ikke særlig bærekraftig når store horder velter ut samtidig. Ikke er det så mye penger de legger igjen heller. De fleste kjøper en is og kanskje et troll før de haster tilbake til den rikholdige buffeten på skipet. Cruisenæringen selv mener et de er svartmalt og at dette betyr langt mer for vår verdiskaping.

Men det er lett å se flisa i andres øyne og ikke bjelken i sitt eget. Tenk deg å bo i en by med skyhøye boligpriser, fulle nordmenn som okkuperer alle stolene på uteserveringen, tar bilder av spekeskinker og oliven og som tar selfie midt i veien når du må skynde deg hjem fra jobb. Hvis du spør turisttrøtte innbyggere i Barcelona, Amsterdam og Venezia finnes det ikke noe verre enn lyden av trillekoffert over brosteinsbelagte gater. I mange europeiske byer er lokalbefolkningen luta lei av alle turistene. Debatten har også kommet til Danmark der indre by i København er så tett av turister at lokalbefolkningen føler seg presset ut.

Mange europeiske byer har det til felles at masseturismen, som de i mange år har jobbet aktivt for å få, har vokst dem over hodet. Nå igangsettes det tiltak for å dempe turismen og få en bedre gjestekultur. Den store skrekken er det såkalte «Venezia-syndromet», der byen minner mest om en historisk kulisse som ingen innfødte har råd til å bo i.

Utviklingen av boligmarkedet har vært én stor bekymring. Airbnb er blitt et rimelig og hyggelig alternativ til stive hotellpriser. Det er heller ikke dumt for huseiere som vil spe på inntektene med å leie ut hjemmet sitt noen uker i året. Men for nabolag er airbnb blitt et problem. Ikke bare presser det opp prisene. Det gjør noe med bolysten når stadig flere leiligheter gjøres om til korttids utleieleiligheter. Stadig nye jentegjenger som bærer inn poser med croissanter og prosecco er kanskje ikke drømmenaboen? Mange land prøver nå å lage restriksjoner på korttidsutleie.

Enkelt er det ikke. Hver gang noe blir en suksess så kommer alle ulempene seilende på ei fjøl. En ting er det likevel lett å enes om. Ferie er fantastisk, åkkesom. God sommer!

Publisert: 14.07.19 kl. 09:03