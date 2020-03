Foto: ROAR HAGEN

Kommentar

Fy søren, så greie folk er!

NORDMØRE (VG) Nabokona vil kjøre dagligvarer til eldre som ikke kan gå ut. Og over natten dukket det opp skispor utenfor huset vårt.

Vi kan ikke møtes. Men folk hjelper hverandre. Lørdag kveld, midt under «Kompani Lauritzen», durte naboens traktor forbi huset vårt. Han kjørte opp skispor til oss på sin egen åker.

Nå har vi løyper. På søndag kom de første skiløperne. På corona-trygg avstand.

Omtanken for andre er det som lyser opp disse uvirkelige ukene.

– Er det noen du er bekymret for, skriver en kvinne på Facebook, som prøver å skaffe seg oversikten over eldre som trenger hjelp i bygda.

En tredje har bestemt seg for å kjøre ut matvarer fra den lokale Bunnprisen til dem som ikke kommer seg ut.

Og dette skjer over hele landet. Utenfor Kulturkirken Jakob i Oslo ligger det soveposer og varme klær til folk som mister overnattingstilbud.

– Har bil, varsler et medlem i Facebookgruppa «Oslo hjelper Oslo», og tilbyr seg å kjøre og hente ting.

Samtidig kan du og ungene teste ut barnehageappen Salaby, som er blitt gratis i corona-perioden. Appen Lesemester gir gratis tilgang til mange bøker for skoleelever. Og Livegym skole sørger for at barn og unge kan holde seg i aktivitet.

I gruppen «Koronadugnad for digitale lærere» deler folk råd om hva som fungerer når elevene skal undervises over nett.

Før helgen hadde avdelingen min på jobben digital fredagspils. Apper som Houseparty kan brukes av familier og vennegrupper som ikke kan møtes fysisk.

Og man trenger selvsagt ikke drikke pils. Det er opprettet grupper på Facebook som har livekonserter og boklesing. Man kan betale med vipps for å støtte kulturfolk som har mistet vanlige inntekter. En rekke museer tilbyr digitale omvisninger for folk. Og mange filmer er gratis tilgjengelig.

Det er fint!

KARANTENEHJELP: Ingrid Liavaag (i oransje jakke) har meldt seg til å hjelpe folk som sitter i hjemmekarantene i nærområdet med å handle matvarer gjennom «Oslo hjelper Oslo»-gruppen. Her på den lokale Kiwi-butikken med venninnen Samantha. Foto: Frode Hansen, VG

Vi blir ikke en gjeng egoistiske superhamstrere som drar på hytta med ti kilo tørrgjær kun med tanke på oss selv. Tvert om oppstår samhørighet og arbeidslyst når noe virkelig galt skjer.

I en gjennomgang av 700 studier av katastrofer, kommer den amerikanske forfatteren Rebecca Solnit i boken «A Paradise Built in Hell» frem til at panikk stort sett ikke oppstår i alvorlige nødssituasjoner.

Medier blåser opp små konflikter som hamstring, brudd på karanteneregler og tabber. Det skjer også. Men dekningen gir fort et skjevt bilde.

For katastrofeforskning viser at sjenerøsitet og medmenneskelighet er det som dominerer. Folk legger til side gammel uenighet og hjelper dem som har det enda verre. Vi ser økt samarbeid, offervilje, spontan egenorganisering og ikke «jungellover». Mange bli faktisk glade og lykkelige midt i en krise, fordi handlingene virker meningsfulle.

Og dem som virkelig gir en hjelpende hånd nå, er alle som går på jobb, som renholdere, transportører, bønder og mange flere. De er definert som samfunnskritiske, og har plass til ungene i barnehagen. For førskolelærere går på jobb de også, akkurat som butikkansatte og sykehuspersonell.

Det må være rart, når rådene fra myndighetene er at vi skal unngå forsamlinger. De som er på jobb utsettes for smittefare. Det er klart de er engstelige.

Og det er ikke mye trøst i dette, men de aller fleste (80 prosent) får milde symptomer. Og realiteten er at flesteparten av oss skal få coronasmitte.

Årsaken til at myndighetene stenger ned Norge nå, er ikke å hindre at vi får corona, men å motvirke at alle får det samtidig. Poenget er å porsjonere smitten ut over tid, slik at helsevesenet har kapasitet nok.

Sykdommen dør ut når folk flest er immune. Så lenge vi ikke har vaksine eller behandling, er dette løsningen. Dette betyr ifølge Folkehelsas siste rapport at opp mot 60 prosent av oss må få smitten.

Den gode nyheten er at norske helsemyndigheter er blant verdens mest kompetente og norsk helsevesen er svært godt.

Folkehelsen og Helsedirektoratet har i årevis hatt planene klare for hvordan vi skal håndtere dette. Nå følges disse planene. Vi vet hva neste skritt blir. Men vi vet ikke helt når.

Det må være opp til myndighetene å bestemme. Disse etatene har bedre oversikt enn hver enkelt ekspert som uttaler seg og mener vi skal gå lenger enn anbefalingene, for eksempel å innføre full isolasjon og at unger ikke skal leke sammen.

Det er en grei fagdiskusjon, men det er samtidig ikke det myndighetene sier. Og det smarteste for vanlige folk er å følge deres råd.

Men selvsagt har ikke alt vært på stell. For eksempel ved grensene og på flyplassene. Slikt skjer i en krise.

Det betyr ikke dette bryter sammen og at tiltakene er nytteløse. Poenget er ikke å hindre all smitte.

Det viktigste nå er å ha tillit til myndighetene og hjelpe hverandre. Og det virker det som folk gjør, på nye kreative, hyggelige måter.

Det blir mye Facebook, Tik Tok, Snapchat og Instagram fremover. Men klinisk ren kos, det er kos det og.

Publisert: 15.03.20 kl. 17:47

