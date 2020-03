NY TID: – Corona og oljeprisfall kan komme til å endre det norske samfunnet mye mer enn vi har tatt innover oss, skriver Ola Borten Moe. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Vi trenger en realitetssjekk

Vi kommer til å få kontroll med viruset. Men spørsmålet er hvor lang tid det tar og hvilken virkelighet det er som venter oss på den andre siden.

OLA BORTEN MOE, nestleder i Senterpartiet

Etter at Norge nå har vært stengt i et par ukes tid begynner konsekvensene for alvor å melde seg. Arbeidsplasser ryker i rekordtempo og mange bedrifter melder om fare for konkurs.

Kombinert med et sterkt fall i oljeprisene gir Corona det norske samfunnet og norsk økonomi et sjokk vi ikke har opplevd på generasjoner. Viruset kommer vi til å få kontroll på – det har også andre land som er tidligere i syklusen klart. Spørsmålet er hvor lang tid det tar og hvilken virkelighet det er som venter oss på den andre siden?

Norsk økonomi har vokst mer eller mindre sammenhengende i 30 år. Min generasjon (født 1976) husker vagt krisen på slutten av 80 tallet, men for egen del bærer minnet mer preg av 15 prosent innskuddsrente på bankboka(!) enn den realøkonomiske krisen foreldregenerasjonen min måtte håndtere. De som er født senere enn meg har knapt andre referanser enn stigende eiendomspriser, lav ledighet, lav rente og stor reallønnsvekst. God styring av nasjonaløkonomien, en enorm suksess på norsk sokkel og tilgang på rimelige forbruksvarer fra Østen har vært godt nytt for norske forbrukere i lang tid.

Ola Borten Moe. Foto: Helge Mikalsen

les også Hva er mest skremmende?

Mye tyder på at vi nå får en realitetssjekk i det norske samfunnet. Der mange av oss nok har trodd at egen fortreffelighet er årsaken til vår suksess, kan det like gjerne vise seg at flaks med tiden vi lever i er den viktigste forklaringen. Det som nå utspiller seg kan godt være slutten på Norge som et økonomisk annerledesland og starten på en hverdag som er mer lik den vi ser i Europa for øvrig. Jeg tror det kommer til å påvirke det norske samfunnet betydelig, noe bra og mye vondt.

Noen kan trøste seg med at vi har blitt et likere samfunn de siste ukene. De som har mest er også de som har tapt mest. Men vi skal ikke glemme at det stort sett er vanlige folks sparepenger og pensjonspenger som har forduftet. Det er også slik at når kapitalmarkedene tørker inn forsvinner mulighetene for nødvendig kreditt og finansiering av nye prosjekter. Konkurser og arbeidsledighet blir resultatet.

Det har over tid bredt seg en oppfatning i det norske samfunnet om at det er mye vi har råd til å la være. Regjeringen har begynt å forby enkeltnæringer. Pels, nydyrking og torvproduksjon er det de har tatt så langt. Vi har i tillegg en levende debatt knyttet til forbud, begrensning av, eller avvikling av nær sagt alle naturbaserte næringer i Norge; skogbruk, kjøttproduksjon, oppdrett av fisk, olje og mineraler.

les også Den umulige debatten

Erik Solheim var nylig ute og slo fast at Corona hadde klart det klimaaktivister hadde kjempet for lenge. Det er godt mulig, men jeg tror ikke resultatet vil få bred folkelig oppslutning.

Faktum er at det er de som stiller svakest fra før som vil bære den største delen av regningen for dette, både i Norge og internasjonalt. De som er sist inn i arbeidsmarkedet er alltid først ut. De som har minst fra før har alltid dårligst sjanse for å komme seg helskinnet gjennom en slik krise. Dette får enorme, og skjeve, sosiale konsekvenser. Jeg tror derfor at etter en lang periode der vi har tatt vekst for gitt, vil det norske samfunnet nå se realitetene og sette mer pris på aktiviteter og utvikling som kan skape arbeidsplasser og verdier.

En definisjon på politikk er å fordele knappe goder. I Norge har det de siste 30 årene vært å fordele til dels sterk vekst. Sittende regjering har om lag har doblet oljepengebruken siden de tok over. Det offentliges andel av BNP har steget kraftig de siste årene – år som har vært gode for norsk økonomi. Selv om norske statsfinanser er svært solide er derfor kruttet ikke så tørt som det kunne vært i kriser som denne.

Nå vil vi virkelig trenge en aktiv stat fremover. Norske politikere vil også møte en ny virkelighet der prioriteringene vil bli hardere. Det er å håpe at offentlig pengebruk til unødvendig byråkrati, konsulenter, bemerkelsesverdige kunstprosjekter og hippe navneendringer går trangere tider i møte for å nevne noe.

les også Hva er Solberg og Høies videre corona-strategi?

Vi vil ha god hjelp av statens sterke finanser og en svak norsk valuta fremover. Men vi kommer sannsynligvis ikke unna at vi må brette opp ermene også i fortsettelsen og arbeide mer om vi skal opprettholde dagens velferd og levestandard. Akkurat som islendingene gjorde det etter finanskrisen.

Ingen vet i dag hvor lenge dette vil vare og hvor alvorlige konsekvensene vil bli. Jeg tror uansett det er dumt å undervurdere hvor lang tid det vil ta før ting er tilbake i gjenge etterpå. Jeg tror også dette vil medføre en del varige endringer. Nå finner eksempelvis alle ut hvor enkelt og behagelig det er å møtes på Skype istedenfor på møter eller konferanser. Alle lærer å handle på nett.

Corona og oljeprisfall kan komme til å endre det norske samfunnet mye mer enn vi har tatt innover oss.

Publisert: 24.03.20 kl. 14:02

