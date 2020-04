Leder

Største fall siden 1929

Verdensøkonomien faller raskere og dypere enn på noe tidspunkt siden det store krakket i 1929 og de harde trettiårene som fulgte. Det internasjonale pengefondet (IMF) varsler at økonomien i den rike del av verden vil krympe med over seks prosent i år.

I 2019 vokste Norges bruttonasjonalprodukt (Bnp) med 1,2 prosent..IMF anslår at Norges Bnp vil falle med 6,3 prosent i år, men vokse med 2,9 prosent i 2021. De tror arbeidsledigheten her i landet vil komme opp i 13 prosent i år og falle til syv prosent neste år.

Pengefondets prognoser viser at fallet vil bli mindre i fattige land. Det forventes at Indias og Kinas økonomier vil fortsetter å vokse, om enn mindre enn tidligere forventet. Pengefondets ledende økonomer tror at selv om verdensøkonomien vil vokse neste år er det ikke nok for å gjenvinne de enorme tapene som pandemien påfører oss. Det vil ta flere år å gjenopprette de økonomiske skadevirkningene.

På en pressekonferanse fra Washington, D.C. beskrev sjeføkonom Gina Gopinath hvordan verden har forandret seg dramatisk siden januar da IMF la frem sin årsrapport. Hun mener nedturen denne gang blir langt større enn under finanskrisen i 2008 og trakk sammenligningen til den store depresjonen for 90 år siden. Da var nedgangen større enn det IMF forventer i år.

Hun tror at denne nedturen blir kortere, selv om coronakrisen vil etterlate “dype sår” i verdensøkonomien. Økonomene i IMF understreker at det denne gang er enorm usikkerhet knyttet til prognosene. Fallet vil bli langt større enn prognosen viser hvis nedstengingen av produksjon og handel varer lenger enn forventet.

Norge kan vedta store redningspakker for å sikre arbeidsplasser og bedrifter. Mange land er tynget av gjeld og mangler ressurser til å bekjempe epidemien.. Nesten 80 land har søkt IMF om kriselån. 25 fattige land har fått gjeldslette slik at de kan bruke penger til medisiner og smittevernsutstyr. Sammen med Verdensbanken har IMF oppfordret rike land til å vente med å kreve inn gjeld fra fattige land frem til neste sommer.

2020 blir et økonomisk unntaksår. En lang oppgangsperiode er over. Norges mulighet til å komme ut av krisen raskest mulig avhenger av utviklingen hos våre handelspartnere. Vi er sammen om dette, akkurat som viruset truer oss alle. For å gjenopprette økonomisk vekst trenger vi omfattende nasjonale tiltak, men også styrket internasjonalt samarbeid og solidaritet.

