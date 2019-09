VIL HA OLJEFONDET UT AV OMSORG: Ap-byråd i Oslo Raymond Johansen. Foto: Trond Solberg

Leder

Dårlig forslag fra Ap-Raymond

Raymond Johansen vil at Oljefondet skal trekke investeringene sine ut av privat omsorg. Det er feil på alle måter.

Nå nettopp







Etter at det ble kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre via fond har hatt et minibeløp i det private omsorgsselskapet Stendi, har debatten om såkalt etiske investeringer blusset opp.

Støre har trukket investeringen. Det støttes av byrådslederen i Oslo Raymond Johansen. Han vil imidlertid gå enda lenger, sier han til VG.

Johansen ber Etikkrådet til Oljefondet vurdere å trekke seg ut av helse- og omsorgsgiganten Attendo. Selskapet driver tre sykehjem i ulike bydeler i Oslo, og har også sykehjem Askøy og i Tønsberg, samt hjemmetjenester og hjemmesykepleie.

les også NRK: Støre har fond som investerer i privat eldreomsorg

For det første er det ikke uetisk å drive med privat omsorg og velferd. Barnehageløftet ville ikke vært mulig uten private. En rekke tjenester, fra veibygging til eldreomsorg til vasking, løses like godt av private som det offentlige.

Det viktige er å gi folk flest best mulig tjenester over hele landet. Når det viser seg at private firma tjener rått på offentlige bevilgninger, er det politikernes oppgave å stramme inn reglene.

les også Ja til velferdsmiks!

For det andre blir det knapt mulig for Oljefondet å plassere penger på en effektivt og fornuftig måte, om alle mulige lovlige virksomheter skal kalles uetiske av politikere som driver valgkamp.

Skiftende politikere skal ikke kunne trekke oljepenger inn og ut av sektorer de liker og ikke liker.

Vi har etiske retningslinjer som sier nei til ulike investeringer. De skal følges. Ellers er poenget å forvalte formuen vår på en best mulig måte, altså med høyest mulig avkastning. Oljefondet bør ikke bli et verktøy for å drive politikk.

Vi trenger politikere som er opptatt av å forvalte verdiene våre på best mulig vis. Avkastning er selvsagt bra. Og de fleste av oss er vel egentlig enig i at vi ønsker å gjøre mest mulig ut av oljeformuen. Ikke minst av hensyn til dem som kommer etter oss.

Publisert: 01.09.19 kl. 07:40







Mer om