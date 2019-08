Kommentar

Ungdommens brøl

EIDSVOLLS PLASS (VG) Ungdom brøler for klima. I Norges hovedstad kan Miljøpartiet de Grønne bli større enn Ap. Er de store, helhetlige partienes tid forbi?

Jeg står foran Stortinget, omgitt av tusenere av ungdommer med plakater og bannere. Det store flertallet her har ikke stemmerett. Men foreldrene deres har det. Og meldingen fra talerstolen er klar: “Dere må få foreldrene deres til å stemme på partier som tar klima på alvor”.

VGs meningsmåling for Oslo denne uken viste at MDG er nesten like store som Ap i hovedstaden. Begge ligger på nærmere tjue prosent oppslutning. På landsbasis er ikke tallene i nærheten av et slikt nivå for MDG. Men trenden er likevel klar: Den grønne bølgen har for alvor nådd Norge - særlig i storbyene.

Ansvar for helheten

Ungdommene på Eidsvolls plass er sinte. De stoler ikke på de voksne. Mange av dem stoler heller ikke på de etablerte partiene som har byttet på med å styre Norge: Høyre og Ap, som på hver sin side av politikken har tatt ansvar for helheten. De har hatt noen absolutter som ikke kunne forhandles bort, særlig i utenrikspolitikken og den økonomisk politikken. Disse to partiene har sikret at hovedkursen i norsk politikk har ligget fast.

Brede, helhetlige og store partier hviler på kompromisser. De forener ulike interesser, og finner løsninger som kan samle de ulike fløyene. Det blir lett grått og utydelig. Særlig fremstår det slik for unge mennesker som frykter at jorda er i ferd med å bli ødelagt.

Klimabrølet utenfor Stortinget - flere tusen deltok Foto: Håkon Mosvold Larsen

MDG kan beskrives som et ensaksparti - eller som et parti som legger alle krefter bak den store, altoverskyggende saken i vår tid. Partiet har gått fra å være en gjeng sære idealister som få i de etablerte politiske miljøene tok alvorlig, til å bli en maktfaktor å regne med. De litt knipne moralistene som sa nei til alt som er gøy, står nå i spissen for hippe vegetarianere som kjøper brukte klær og syr om arvetøy fra gamle tanter.

Utstillingsvindu eller skrekkeksempel?

Men viktigst av alt - partiet har vist at det kan bruke makt. I Oslo sitter MDG i byråd sammen med Ap og SV. Her har MDG gjort det de sa de skulle gjøre. Tilsynelatende helt upåvirket av kritikk, hets, til og med trusler, har partiets politikere stått i stormen. Stengt veier, fjernet parkeringsplasser, og bygget sykkelstier. Oslo har blitt en annen by gjennom de siste årene. Noen vil kalle hovedstaden et utstillingsvindu for de grønnes politikk. Andre vil si den er et skrekkeksempel. De færreste stiller seg likegyldig til partiet.

I Ap er de misfornøyd med at MDG får all æren for det som har skjedd i Oslo. Mens velgerne belønner de grønne politikerne for ren luft og fremkommelige gater, ser Ap ut til å bli straffet for bompenger og dårlig fremkommelighet for bilistene. Mye av dagens gode kollektivtilbud ble planlagt og prosjektert for lenge siden, av Høyre og Frp mens de styrte byen. Men det er det heller ikke mange som tenker på. MDG er sykkel- og kollektivpartiet. De får æren. Medvind gir god fart. Suksess avler suksess.

Tett på livet

Der jeg bor, lover partiet blant annet å ta vare på de store trærne i bydelen, og å bistå innbyggerne med kunnskap om humle- og bievennlige planter. Tett på livet, konkret og nært. Samtidig snakker partiets sentrale talspersoner om regnskog og globale klimaendringer. MDG er et parti både de nære ting og for de helt store spørsmålene. Både for grønne lunger i byen, og for verdens mulige undergang.

Foreløpig peker meningsmålingene oppover for MDG, og nedover for Ap. Det er et åpent spørsmål hva som skjer dersom MDG blir større enn Ap, samtidig som de sammen vinner valget. Vil de grønne i så fall kreve å få byrådslederen? Vil det være mulig for Ap å sitte som juniorpartner i et MDG-ledet byråd? Det vil gjøre vondt i det gamle styringspartiet.

Det neste spørsmålet blir MDG klarer å oppnå samme suksess ved stortingsvalget om to år som de ser ut til å få nå. Eller om mange av partiets velgere som ønsker seg renere luft og mer kollektivtransport, samtidig tviler på at MDG har gode og helhetlige løsninger på store nasjonale og internasjonale spørsmål. Som skattepolitikk, forsvarspolitikk, helse og utdanning.

Fremtidens velgere

Enten målingene og kommunevalget viser seg å være et blaff for MDG, eller om partiet etablerer seg som en varig kraft, har det gitt oss et nytt politisk landskap. Skoleelever som klimastreiker og MDGs store oppslutning blant unge velgere tvinger de andre partiene til å spisse sin klimapolitikk, og til å begrunne sine valg bedre.

Dersom Høyre og Ap ikke klarer å møte ungdommene på skikkelig vis, vil de to store partienes problemer forsterke seg. De må klare å bygge en troverdig klimapolitikk inn i en ansvarlig helhet, der de sikrer både velferdssamfunnet, næringslivet og statsfinansene.

Fremtidens velgere vil kreve det. I dag er det et brøl. I morgen en mektig stemme ved valg.

