Lan Marie Berg er blitt selve symbolet på alt vi forbinder med miljøbevegelsen, skriver VGs kommentator. Foto: Trond Solberg

Kommentar

Grønn, grønnere, grønnest

OSLO INDRE BY (VG): Stakkars Ap. Ikke nok med at Senterpartiet går forbi som største parti på bygda. Nå er Miljøpartiet De Grønne jevnstore med Ap i Oslo. Landet er snart mer grønt enn rødt.

Tone Sofie Aglen Kommentator

For partistrategene i Arbeiderpartiet må dette være rystende lesning. For alle andre er det ellevilt. Kun ett fattig prosentpoeng skiller Ap fra lillesøster MDG i Oslo. 18,6 prosent på Respons siste Oslo-måling for VG, er mer enn selv den mest virkelighetsfjerne MDG-er kunne drømme om. Det er ikke så lenge siden partiet ble ansett som en gjeng overvintrede hippier som gikk i hampklær og lå i sovepose på gulvet på Svartlamoen barnehage da de var samlet til landsmøte. At den samme gjengen skulle bli jevnstor med Arbeiderpartiet i Norges hovedstad, hadde få levnet særlig sjanse.

Selv om Aps erfarne Raymond Johansen er byrådsleder, er det sett fra utsiden en annen som dominerer Oslo-politikken: Lan Marie Berg. Hun har oppnådd langt mer enn å bli MDGs frontfigur i hovedstaden. For mange er hun blitt selve symbolet på alt man forbinder med miljøbevegelsen: Nei til biler, fly, sydenturer, kjøpesenter og rødt kjøtt. Ja til bomringer, elsykler, togferie, vegetarmat og høner i byen. Stakkars Oslo, vil sikkert noen si. For endel høres dette ut som en slags helvetes forgård. For andre er dette paradis på jord.

De sistnevnte er åpenbart i sterk vekst. En trenger ikke drive omfattende svogerforskning innenfor ring 3 for å se at grønn livsstil ikke lenger er for spesielt interesserte. Gjenbruk er trendy. Det er yoga, veganfrapuccino og rawfood på hvert gatehjøre. Bilkollektiv er blitt vanlig, og overraskende mange synes det er helt greit å parkere bilen for godt. Kjøttfrie dager er ikke lenger forbeholdt mandager. Togferie har gått fra å være svett og slitsomt til å bli et yndet instagrammotiv.

Dette er i samsvar med internasjonale trender. I Europa har De Grønne gjort svært gode valg. Da danskene gikk til valgurnene i juni, var klima for første gang den viktigste saken for velgerne. Hetesommeren har fått flere til å bekymre seg for klimaendringene, og det massive fokuset på bompenger har mobilisert alle dem som «elsker bomringen».

Samtidig er det et uttrykk for økt polarisering. MDG er sterkt overrepresentert blant unge og studenter, hos folk med høyere utdannelse og bosatt i indre by. I Oslo er de rett og slett største parti for velgere under 44 år. For Folkeaksjonen nei til mer bompenger er det helt motsatt. Velgerne er gjerne godt voksne menn med lav utdanning bosatt i Groruddalen. Nesten ingen jobber i offentlig sektor. Dette er i tråd med det økende spriket vi ser nasjonalt: Unge mennesker i de store byene er mer opptatt av miljø enn eldre og folk på bygda. Selv om det er en grov forenkling gir det mening å si at mens de unge og urbane klimastreiker, protesterer de eldre i utkantene mot bompenger.

Høyre er Oslos største parti, men mye skal gå deres vei de neste dagene for at Eirik Lae Solberg blir ny byrådsleder. I motsetning til Ap får ikke Høyre særlig mye drahjelp fra sine allierte. Verken Venstre, KrF eller Frp ser ut til å få noe valgresultat å skryte av. Venstre blør til så mye til MDG at det er lett å forstå de sterke følelsene i bompengeforhandlingene. Selv om både Sp og FNB kommer inn i bystyret, er det langt fram for en borgerlig allianse.

Arbeiderpartiet er den store taperen, like fullt ligger de an til å gjenvinne Oslo. Det kan de takke SV, Rødt og ikke minst MDG for. Det må kunne kalles en seier med rød og grønn bismak.

Publisert: 28.08.19 kl. 23:05







