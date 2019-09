SVARER: Raymond Johansen. Foto: Frode Hansen

Oljefondet kan og bør styres

«Oljefondet bør ikke bli et verktøy for å drive politikk», skriver VG på lederplass 1. september.

Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo

Oljefondet har imidlertid allerede trukket seg ut av kull, tobakk og klasevåpen. Ikke fordi fondet selv har vurdert dette som økonomisk dårlige investeringer, men fordi det har vært politisk vilje til å velge vekk denne typen investeringer. Oljefondet sier selv at avkastningen på fondet har gått noe ned som følge av innstrammingen.

Det tror jeg det norske folk lever godt med. Av hensyn til fremtidige generasjoner er det selvsagt viktig at oljeformuen vår gir høy avkastning. Men vi har også et ansvar. Oljefondet er et av verdens største fond, eid av et av verdens rikeste land. Hva vi velger å investere i, sier også noe om hva slags land vi vil være og hva slags verden vi ønsker oss.

Selv om oljefondet og andre investeringsfond kan tjene mye penger å investere i kommersielle velferdsselskaper, er ikke dette nødvendigvis kloke investeringer. Vi blir åpenbart rikere av å legge pengene våre i kommersielle velferdsselskaper, men vi svekker samtidig eldreomsorgen. De ansattes lønns- og pensjonsvilkår blir dårligere, penger forsvinner ut av eldreomsorgen og vi sier fra oss muligheten til kontinuerlig politisk styring av en av våre viktigste velferdsoppgaver. Samtidig er det problematisk at kapital brukes på å investere i 100 prosent offentlig velferd fremfor i bedrifter som kan skape nye arbeidsplasser og nye næringer.

VG skriver at de fleste av oss er «enig i at vi ønsker å gjøre mest mulig ut av oljeformuen». Men veien til høy avkastning trenger ikke å gå gjennom investeringer i forurensing, gambling, krig og selskaper som bygger ned offentlig velferd. Investeringer som gjør verden grønnere og mer rettferdig gir avkastning i dobbel forstand.

