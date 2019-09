TALTE TIL VERDENSLEDERNE: Greta Thunberg i FN mandag. Foto: Carlo Allegri / X90181

Leder

En polariserende klimaheltinne

Greta Thunberg er blitt midtpunkt i en kulturkrig hvor begge sider fyrer seg voldsomt opp.

Nå nettopp







Mandag toppet det seg da Thunberg snakket til verdenslederne i FN. I en emosjonell tale angrep hun verden for lidelser og død, kollapsende økosystemer og begynnende masseutryddelse.

– Hvordan våger dere! Vi kommer aldri til å tilgi dere. Vi kommer ikke til å la dere slippe unna med dette, sa en beveget Thunberg. Med ungdommelig nyansefrihet og uforsonlighet, la hun til at verden har stjålet hennes drømmer og barndom.

les også Opprørt Thunberg i FN: – Hvordan våger dere!?

Thunberg er blitt en helt sentral pådriver for å få større fart på klimaarbeidet. Og det trengs utvilsomt.

Det er over 30 år siden Brundtland-rapporten ble lagt frem og utslippene skulle kuttes. Utslippene øker fortsatt. Den svenske aktivisten har klart det bemerkelsesverdige, å løfte saken på toppen av dagsorden. Og der hører den hjemme.

Thunbergs bedrift er unik. Hun har kommet lenger enn PR-byråer, lobbyister og aktivister, med langt færre ressurser.

Samtidig får hun massivt med hets. Mange støtter henne rett nok nærmest blindt. Men en minst like stor andel angriper Thunberg fordi de ikke liker budskapet.

Det er et trist skue. Vi tar sterkt avstand fra hets og personangrep.

les også Retorikk-ekspert: Trump svarer Thunberg med å gi henne langfingeren

Det vi bør diskutere er tiltakene og budskapene på klimaområdet. Thunberg er opptatt av hva vitenskapen sier, og det er et godt utgangspunkt. Vi bør for lengst være ferdig med klimafornekterne.

Samtidig synes det som om hun, som så mange andre, som oftest trekker frem de mer skremmende spådommene fra FNs klimapanel.

Men dette er ikke de mest realistiske scenarioene fra forskningen. Nettopp fordi verden faktisk gjør noe.

les også Global klimastreik kan slå alle rekorder

Thunberg kritiserte også verdensledernes passivitet. Og det er sant at vi på langt nær gjør nok. Men det er også leit om det fester seg et inntrykk av at det finnes enkle løsninger som et vekstgrådig lederskap bare ikke gidder å gripe.

Selvsagt burde vi ha kommet mye lenger på fornybar. Men dette er heller ikke helt enkelt. Globalt mangler infrastrukturen. Verden kan ikke slutte å bruke fossiler når vi fortsatt har for dårlig utbygd grønn energi. Det vil føre med seg store problemer, protester og fattigdom.

les også Hundretusener demonstrerer for klima over hele verden

Thunberg er utvilsomt et funn. Men det er ikke diskusjonen for eller imot henne vi bør bruke kreftene på. Klimadebatten handler ikke om henne, men om tiltakene.

Vi bør for eksempel investere mer i fornybar energi. Og land som Norge bør forske frem og utvikle miljøteknologi andre kan bruke. Og noe virker å være i ferd med å skje. Om det blir resultatet av Thunbergs aktivisme, har hun oppnådd viktige ting.

Publisert: 24.09.19 kl. 19:31







Mer om