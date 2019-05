INN I VARMEN: Sylvi Listhaug blir eldreminister. Foto: Trond Solberg

Opptur for Frp i trøbbel

Partiets sterkeste kort er inne i regjering igjen. Og er det noe Sylvi Listhaug kan, så er det eldre.

Ett års pause var det Frps Sylvi Listhaug fikk, før hun var inne i regjering igjen. Politikeren som stadig har gjentatt at det å gå ut av regjering var det beste som har hendt henne, hun vil tilbake nå.

Og det gjør et kriserammet Frp smart i. For er det noen som kan redde stumpene før valget i september, så er det Sylvi Listhaug.

I Oslo har Frp blitt målt til tre prosent. I hele landet går det også trått. Frp ligger på rundt 10 - 11 prosent og vil gjøre et dårlig valg til høsten om dette ikke tar seg opp.

Listhaug i sentral posisjon blir bra å ha i valgkampen. For hun er en politiker som engasjerer, provoserer og mobiliserer. Få forholder seg nøytralt til 41-åringen fra Ørskog med fire biler, forkjærlighet for USA, sterk Jonas Gahr Støre-aversjon og ditto forkjærlighet for eldre.

Ja, nettopp eldre virket faktisk å være hovedinteressen til 41-åringen, ifølge boken hun kom med i fjor.

Der skrev Listhaug hvordan hun alltid elsket å vaske for en gammel onkel, om at hun droppet å dra til Oslo for å bli hjemme og passe på farmoren og at hun angrer på at hun ikke ble sykepleier. Den ganske unge Listhaug vektlegger i boken at da hun var ung, var det ikke tid til å fly i fjellene, for man måtte arbeide.

Det var som han bestefar skulle sagt det selv.

Når Listhaug blir eldreminister tar hun over for en ganske anonym forgjenger. Frps Åse Michaelsen er antakelig et ukjent blad for mange nordmenn. Men hun har vært eldreminister siden januar i fjor.

Listhaug kommer nok til å få mer ut av jobben, selv om dette er en av statsrådpostene med lavest status.

For eldreministeren har ikke noe eget departement. Det er snakk om et underbruk av Bent Høies helsedepartement. Og det er strengt tatt en helt unødvendig jobb.

Men året på Stortinget har vært anonymt for Listhaug, som ikke har vært i stand til å fange like mye oppmerksomhet som før.

Nå er hun nestleder i partiet, og statsråd i tillegg. Og media kan skrive om henne med god samvittighet, på nytt.

Det som skjer for tiden er at hele Norge protesterer mens Frp står på utsiden uten å få være med.

På 1. mai sto noen stakkarer fra Frp og demonstrerte mot bompenger. Ingen gadd å høre på dem.

Bunadsgeriljaen farter land og strand rundt og protesterer mot sykehusnedskjæring. Frp sitter i regjering og er ansvarlig for de samme innstrammingene.

Vindmølledemonstrantene samler folk fra Rogaland til Trøndelag. Frp prøver å si de også er imot, men har null troverdighet når de foreslår å si nei til vindmøller.

Kampen for eldres rettigheter, derimot, er ledig. Og det er mye potensiale her, både svak utvikling av pensjonene, manglende sykehjemplasser og pleie.

Her kan Sylvi Listhaug slippe ut sin indre 80-åring. Om ikke det fungerer for Frp, er det ingenting som gjør det.

Publisert: 03.05.19 kl. 11:12 Oppdatert: 03.05.19 kl. 11:24