Uansett hva man protesterer mot, er det ingen grenser for hva folk tillater seg å skrive i den gode saks tjeneste.

På tide å roe litt ned

Er vi blitt et folk av nettroll og mobbere?

Tone Sofie Aglen

En kan jommen begynne å lure. I går fortalte ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese, om hetsen hun har opplevd i forbindelse med bompengeoppgjøret på Jæren. Her har man ikke nøyd seg med sjikane og ukvemsord. Hun fortalte i kommunestyret om hærverk på bilen og hjemmet, og enda verre: At også sønnen har opplevd ubehageligheter for å få mora til å snu i bompengesaken. The things we do for love ...

Demonisering av meningsmotstanderne har gode kår om dagen. I kampens hete kan man tillate seg det meste. Bompenger er ikke det eneste som setter sinnene i kok. Egentlig kan man bare sette inn det som passer: Vindmøller, helseforetak, ulv, muslimer, veganere, pelsdyrbønder, Mattilsynet, lakseoppdrett, Sophie Elise, byråkrater, Sylvi Listhaug, Oslo-folk, Greta Thunberg. Så er det bare å hamre løs. I den gode saks tjeneste er alt lov.

Uansett hva man protesterer mot, er det ingen grenser for hva folk tillater seg å skrive. «Boikott Trønderenergi. Drit dæm ut. Dæm ferpesti det å verra Trønder» leste jeg på facebooksida til «Nei til vindkraft på Frøya» nå i morges. Det er av det milde slaget. Trønderenergi er tidligere blitt omtalt som okkupasjonsmakt og sammenlignet med nazister. Med den største selvfølge. De raserer jo vår natur.

Mange kjemper nå en legitim kamp for å bevare fødetilbud og lokalsykehus. Da mener åpenbart noen det helt innafor å omtale navngitte politikere og helsetopper som forrædere og korrupte idioter som setter liv i fare. Og da har jeg ikke engang nevnt innvandringsdebatten.

Det er behagelig å tro at det bare er nettroll og mobbere som holder på slik. Det er deg og meg. Ikke i et nedgravd kommentarfelt på en tvilsom nettside. Det er på Facebook, med fullt navn og bilde. Med algoritmer som premierer utropstegn og sterke følelser er det lett å la seg rive med. For de samme som synes det er vanvittig å skrive noe så stygt på grunn av noen bompenger synes det er helt på sin plass hvis det gjelder noen vindmøller. Sakene er forskjellig, men noe er likt: Den fullstendige mangelen på respekt, høflighet og god, gammeldags folkeskikk.

Det er på tide å roe litt ned.

Publisert: 28.05.19 kl. 09:24