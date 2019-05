PÅ FARLIG KURS: President Hassan Rouhani sier Iran ikke lenger vil etterleve viktige deler av atomavtalen, ett år etter at USA gikk ut. Foto: / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Atomavtale for fall

Ett år etter at president Donald Trump trakk USA ut av den internasjonale atomavtalen med Iran øker spenningsnivået i Midtøsten. Det iranske regimet erklærer at de ikke lenger vil etterleve viktige forpliktelser i avtalen.

Det foregår en farlig opptrapping i Midtøsten mellom USA, Iran og deres allierte. At en amerikansk hangarskipgruppe er sendt til regionen er i seg selv ikke uvanlig. Men ordkrigen mellom Washington og Teheran er blitt uvanlig hard og truende. Ifølge etterretningskilder skal det være trusler mot amerikanske og allierte styrker. Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton sier at USA ikke søker en krig med Iran, men at de er rede til å besvare ethvert angrep. Denne uken avlyste utenriksminister Mike Pompeo planlagte møter i Europa for et uventet besøk i Irak.

President Hassan Rouhani sier at Iran heretter vil beholde lagre av anriket uran og ikke sende det ut av landet, slik atomavtalen krever. Han sier at Iran om 60 dager vil gjenoppta produksjonen av høyanriket uran, hvis ikke de gjenværende avtalepartnerne i Europa, Kina og Russland oppfyller sine forpliktelser. Først og fremst ønsker Iran økonomisk og politisk støtte fra europeiske land, som kompensasjon for at USA har gått ut. Det stiller EU i et vanskelig valg. De vil beholde Iranavtalen, men ønsker ikke enda en konflikt med USA.

Til tross for at USA trakk seg fra atomavtalen og gjeninnførte strenge økonomiske sanksjoner har Iran hittil oppfylt sine forpliktelser. Det bekrefter Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) som overvåker Irans atomprogram. At Iran nå vil lagre og produsere høyanriket uran er svært urovekkende.

Hensikten med avtalen var å begrense atomprogrammet til sivilt bruk. Faller atomavtalen er det ingenting som stanser Iran fra å utvikle atomvåpen. Det er ikke tilstrekkelig at regimet sier at atomkraft er til sivilt bruk. Vi må vite at det er slik. Derfor er atomavtalen fra 2015 viktig. Den legger klare begrensninger og gir adgang for inspeksjon og verifisering. Det er den viktigste ikkespredningsavtalen på flere tiår. Men Trump kalte dette for historiens verste avtale.

Vi har ingen illusjoner når det gjelder det iranske regimet, deres brutale undertrykkelse i eget land og destruktive innflytelse i regionen. Men ved å rive i stykker atomavtalen har ikke Trump oppnådd annet enn å gjøre Midtøsten farligere og mer uforutsigbar.

Publisert: 09.05.19 kl. 02:38