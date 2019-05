I Bergen fosser bompengepartiet frem på målingene. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Leder

Bedre veifinansiering

Måten vi betaler for veibygging her til lands, er moden for skraphaugen. Rundt i landet vokser motstanden mot bompenger.

Bompengepartiet fosser frem på meningsmålingene, og både i Bergen, Stavanger og Kristiansand kan dette dominere høstens valgkamp. Politikerne holder på å få kalde føtter. Sist ut var ordføreren på Klepp, som snudde i spørsmålet om den omstridte bomringen på Jæren i Rogaland. Der skal sju nye bomstasjoner finansiere veier, sykkel- og gangstier og andre tiltak for rundt tre milliarder kroner.

Det er de nye bypakkene som har utløst den sterke motstanden. Målet er ikke bare å finansiere veibygging, men også å skaffe penger til kollektivtrafikk og andre miljøtiltak. I tillegg skal bommene bidra til å redusere og regulere trafikken inn til byene. I dette ligger en innebygd motsetning. Jo bedre bomringene lykkes med å hindre trafikk, jo mindre blir inntektene. Når bompenger i tillegg skal gå til å betale for alt mulig annet enn veier, er det heller ikke rettferdig. Å kjøre barn til barnehage og fritidsaktiviteter, kan for enkelte bli svært kostbart.

Den eksplosive fremveksten av elbilsalget har forsterket utviklingen. Elbilene har sluppet å betale bompenger. Det gikk bra så lenge elbiler var en sjeldenhet på veiene, men i lengden er ikke finansieringsmodellen bærekraftig. Resultatet er at stadig færre bilister må ta en større del av regningen. Det er naturlig at elbiler fortsatt skal ha fordeler, men også de må i fremtiden bidra mer til spleiselaget.

Arbeiderpartiet har foreslått å utrede veiprising. Systemet går ut på at man betaler for hvor, når og hva slags bil man kjører. Dette er mer moderne enn de gamle bomstasjonene, som også rammer enkeltpersoner vilkårlig. Regjeringspartiene stemte ned dette, de vil heller utrede ny teknologi til erstatning for bompenger. For Frp sitter det langt inne å innføre veiprising.

Tiden er overmoden for å få på plass en mer moderne og rettferdig måte å betale veier, kollektivtrafikk og andre miljøtiltak. Da må politikerne lytte til fagmiljøene og legge prestisje til side.

Publisert: 19.05.19 kl. 07:25