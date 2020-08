REAKSJON: – SIAN er ikke verdt vårt raseri. Jeg ønsker å ta fra dem det siste de har, nemlig evnen til å provosere, såre og krenke. Den retten har de faktisk ikke gjort seg fortjent til, skriver Yousef Bartho al-Nahi. Foto: ODIN JÆGER

Ikke la deg provosere!

Lørdag inviterte den islamfiendtlige organisasjonen SIAN til «krenkefest» i Oslo. Deres eneste våpen er provokasjon, og deres eneste mål er å skape kaos. Og vi ikke bare biter på, men sluker hele kroken.

YOUSEF BARTHO AL-NAHI, samfunnsdebattant

I lys av «krenkefesten» til SIAN har jeg lyst til å snakke litt om injurierende kraft, altså hvilken makt vi gir andre til å krenke og såre oss. Når SIAN-frontkvinnen med hatefull stemme står og godter seg over å rive sider ut av Koranen, da klarer jeg ikke la meg bli provosert, jeg synes heller synd på henne.

Tenk å være så fulle av hat og forakt, tenk å ha så lite omtanke og medfølelse for sine medmennesker. Det er som bølla i skolegården, som kun klarer å generere oppmerksomhet ved å plage medelevene. Hun er virkelig ikke verdt mitt raseri, mitt sinne og vrede. Bortkastet tid og energi, tenker jeg.

Dette med «injurierende kraft» handler i stor grad om maktforhold. Hadde det vært noen med en sterk posisjon i samfunnet som hadde gjort dette, ville det vært helt annerledes. Hvis det var en stortingsrepresentant, en statsleder eller enhver med makt. SIANs lille kontingent har ingen maktposisjon i samfunnet, de har faktisk knapt nok tilknytning til samfunnet i det hele tatt. De har stort sett kun sin egen menighet å forholde seg til, de har ikke noe lederansvar, noe medarbeideransvar eller mennesker som de omgås i dagliglivet som blir påvirket av hatet deres. De er helt ubetydelige.

Selv om det høres rart ut, så gir vi dem faktisk mer makt ved å la oss provosere. Da får de en viss kontroll over oss, og våre reaksjoner og de kan spille spillet deres som de vil. Trykke på de såre og vonde knappene inni oss, som de vet skaper en ønsket reaksjon. Resultatet er konflikt, aggresjon og kaos.

Poenget mitt er: Vi har alle et ansvar for hvordan vi reagerer, ikke minst vi som muslimer, og vi kan selv til en viss grad bestemme hvem vi lar oss provosere av. Jeg for min del reagerer helt annerledes når mine nærmeste kritiserer meg, eller sier noe slemt, enn når fullstendig fremmede på nettet gjør det. På samme måte reagerer jeg annerledes, når jeg står ovenfor folk jeg vet hater meg, slike som SIAN, enn når folk som jeg respekterer og setter høyt, skuffer og sier rasistiske ting.

SIAN er ikke verdt vårt raseri. De har ingen makt i samfunnet, de har ingen makt over religionen vår og de har ingen makt over oss – annet enn det vi selv tillater dem å ha. Hva de foretar seg endrer verken mitt liv, eller noen andres. De har ikke noen som helst innflytelse. Det er ingen som lar seg forføre av deres budskap, ingen som lar seg engasjere. Det eneste de har, er hverandre og følelsen av å være viktige i kampen mot det de anser som noe farlig i samfunnet. Jeg ønsker å ta fra dem det siste de har, nemlig evnen til å provosere, såre og krenke. Den retten har de faktisk ikke gjort seg fortjent til.

For, vårt raseri og vårt sinne er faktisk noe vi gir dem, og ikke noe de tar fra oss. Hvis vi kapitulerer og sier at vi blir rasende fordi SIAN oppfører seg rasistisk, da har vi faktisk i stor grad gitt dem kontroll over oss selv. Da har vi gitt dem makt, makt de ikke har gjort seg fortjent til.

De er ikke i en posisjon til å krenke vår muslimske tro, de er ikke i en posisjon til å krenke vår hellige bok, de er ikke i en posisjon til å krenke oss.

Jeg vet alt dette er enklere sagt enn gjort, men de ønsker vårt sinne og vår raseri, de ønsker at vi skal bekrefte deres fiendebilde og bli rasende og voldelige. Hvis vi virkelig ønsker å skade dem, avvæpne ideologien og treffe dem der det gjør mest vondt – så bytter vi ut raseri med sympati. Det må være vondt å ha så mye hat i seg.

Publisert: 31.08.20 kl. 16:25

