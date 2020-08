SKOLESTART: – Ingen ønsker at smitten skal spre seg med fullstendig nedstenging som resultat – eller, enda verre, et skoleår som uavlatelig brytes opp av sykdom, smitte, karantene, fravær og uro, skriver kronikkforfatterne Linn Ullmann og Niels Fredrik Dahl. Foto: Agnete Brun, Baard Henriksen/Oktober forlag

Rød smitte – gul skole

Vi må snakke om skolene på en annen måte enn vi har gjort til nå.

LINN ULLMANN

NIELS FREDRIK DAHL, foreldre

Under forrige ukes coronapressekonferanse så helsedirektør Bjørn Guldvog rett i kameraet. Den situasjonen vi står i nå, sa han, er kanskje den mest alvorlige helsesituasjonen i vår levetid. Han understreket betydningen av at vi holder minst en meters avstand til hverandre.

Skolene følger et såkalt «trafikklyssystem», og pr i dag er norske skoler på «gult nivå». Hva betyr det? Jo, sier kunnskapsminister Guri Melby, det betyr at den kommende skolehverdagen blir «relativt normal» og at avstandsregelen kan lempes på i klasserommet.

Dette er doble signaler – og doble signaler fører til usikkerhet. Det er nemlig forskjell på «alvorlig helsesituasjon» og «relativt normalt». Det er forskjell på avstand og ikke-avstand.

Og derfor må vi snakke om skolene. Vi må snakke om skolene på en annen måte enn vi har gjort til nå. Her har særlig kunnskapsministeren en jobb å gjøre.

Ungdom og unge voksne er nå på smittetoppen i Norge. En stor og grundig undersøkelse fra Sør-Korea (sitert i en rekke internasjonale medier) konkluderer med at barn/ungdom mellom ti og 19 år smitter vel så effektivt som voksne og advarer mot hyppige utbrudd ved skoleåpning. De siste fire ukene er over 40 prosent av de smittede i Danmark under tretti år, hvorav 19 prosent er under 20. Dette er den nye virkeligheten.

Så hvorfor skal avstandsregelen være gjenstand for forhandling i nettopp klasserommet? Norge blir sannsynligvis rødt (meldte FHI torsdag), men skolen forblir gul. Og hva betyr egentlig alle disse regnbuefargene som myndighetene opererer med? Grønt, gult, rødt? Hjelper de oss å navigere i dette nye landskapet vi befinner oss i. Har land og skoler samme fargesystem eller dreier det seg om vidt forskjellige systemer? Viruset er det samme, selvfølgelig. Ikke reis til røde land. Ikke reis til grønne land. Etter onsdagens pressekonferanse ble alle grønne land gule, bortsett fra noen som ble røde. De røde forble røde.

Alt dette fikk oss til å tenke på Dolly Parton – som er en man absolutt bør gå til hvis man befinner seg i en vanskelig situasjon. I sangen «Yellow Roses» synger hun om mannen som alltid gir henne gule roser, men som aldri vil forplikte seg, aldri bestemme seg, han forlater henne til slutt og går til en annen. Gult er den usikre fargen. Eller sagt mer presist: Hver gang myndighetene sier at noe er gult, signaliserer de egentlig en rekke ting med bokstaven U i seg – at det er grunn til uro, at situasjonen er ugrei, uviss, uoversiktlig, ullen, ubestemt. Å kalle inn til pressekonferanse etter pressekonferanse for å tegne verden gul er rett og slett ikke en holdbar kommunikasjonsstrategi – da ender du opp som han fyren med rosene som ikke vil forplikte seg.

Her er noe av det en 12-14-16-18-åring lurer på akkurat nå: Hvordan (eller hvorfor) skal jeg holde avstand når det ikke er krav til avstand i klasserommet? Hvorfor skal jeg bli hjemme hvis jeg bare er litt forkjøla? Har jeg symptomer eller har jeg ikke? Hva skjer egentlig med fraværsgrensa? Hva gjør jeg om læreren setter seg ned ved siden av meg for å forklare et mattestykke? Hva om hun er smittet uten å vite det? Hva om jeg er smittet? Hvordan snakker vi om dette?

Guri Melby tar feil. Situasjonen er ikke relativt normal. Ingenting er noen gang egentlig relativt normalt. Akkurat som ingen er relativt gravid, relativt kongelig eller relativt smittet. Vi lever i en tid der epidemiologene er superstjerner samtidig som ingen greier å uttale ordet epidemiolog. Det er vanskelig nok som det er. Smitten stiger blant ungdommen, og etterhvert i hele samfunnet, men på mandag åpner altså skolene for en relativt normal hverdag.

Kan de ikke bare please innføre tiltak, så vi slipper stengte skoler!», sa vår 16-årige datter som skal begynne i første klasse på videregående.

Det kan de.

«Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må skolene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå.», står det på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Så spørsmålet er: hva skal til for at det skjer? Hva kan lokale og nasjonale myndigheter gjøre for at det skjøre men supereffektive smittevernet – avstand, mindre grupper, ulike oppmøtetider, digitale løsninger, skjerming av kollektivtrafikken, håndvask og kanskje munnbind – kan settes i verk?

Ingen vil at skolene skal stenge igjen. Er det ikke da et poeng at vi er føre var?

Her er Dolly Parton igjen: «For å kunne se regnbuen, må du takle regnet». Det hun egentlig sier er: Gi skolene i de mest smitteutsatte områdene ressurser og forutsigbarhet til å trygge elever og ansatte (og alle som er i kontakt med elever og ansatte – foreldre, besteforeldre, naboer, venner, helsearbeidere, buss-sjåfører, sykehjemspersonale og pasienter etc etc) i kreativ kombinasjon med undervisning, altså på mange måter slik skolene drev i to uker etter gjenåpningen 11. mai.

Ingen ønsker at smitten skal spre seg med fullstendig nedstenging som resultat – eller, enda verre, et skoleår som uavlatelig brytes opp av sykdom, smitte, karantene, fravær og uro.

