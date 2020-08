PROVOSERT: – NHO utnytter situasjonen og vil la arbeiderne sitte med hele coronaregningen. Det er det uttrykk for knallhard egoisme fra arbeidsgivernes side, skriver innleggsforfatterne, her ved klubbleder ved Kværner Verdal, Stian P. Sagvold. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

NHOs egoisme kan tvinge oss ut i streik i natt

Vi har fått kommentarer som: Er dere helt tullerusk? Det passer ikke med streik nå! Men jo, industri-Norge kan havne i streik, fordi det eneste NHO vil gi arbeiderne er langfingeren.

STIAN PETTERSEN SAGVOLD, fungerende klubbleder Kværner Verdal

CHRISTIAN JUSTNES, Fellesforbundet avdeling 3, Kristiansand

RICHARD STOREVIK, Fellesforbundet avdeling 5, Bergen

LARS FRØYSA, leder jernverksklubben Celsa Armeringsstål, Mo i Rana

EMMA WATNE, Fellesforbundet avdeling 24, Stavanger

Mens Norge er midt i en ulykksalig oppblomstring av coronasmitte, har Fellesforbundet sendt ut streikevarsel. Vi er 27.000 industriarbeidere over hele landet som er klare til å gå ut i streik allerede fra midnatt.

For mange virker det helt feil å gå til streik midt under coronakrisen. Så hvorfor i all verden er vi, som ansvarlige arbeidsfolk og tillitsvalgte likevel villige til å streike nå?

Jo, industri-Norge kan havne i streik fordi det eneste NHO vil gi arbeiderne er langfingeren.

Kravene fra bedriftseierne er så urimelige og steile at det er til å gråte av, og de bruker coronakrisen som skalkeskjul.

Slik lyder NHOs kompromissløse 0-0-0-0-krav:

De krever null i generelle tillegg. Noe som i praksis betyr en lønnsnedgang, fordi prisene øker.

De krever null i lokale tillegg. Så, selv om noen bedrifter og næringer går så det griner, og eierne tjener store penger også under corona, så vil ikke NHO dele én krone med de ansatte.

De krever null endring i minstelønnssatsen. De aller svakeste i arbeidslivet, som har vært mest utsatt under coronakrisen, skal ikke få noen ting.

De krever ingen endring i avtaleverket. Dette er et helt absurd krav. Det er bare hvert fjerde år at vi får mulighet til å oppdatere ordninger i arbeidslivet. Noe NHO nekter.

Og dette med avtaleverket er viktig. Ta for eksempel sykelønnsutbetaling: I mange bedrifter er det et tydelig klasseskille i hvordan folk får utbetalt sykelønn. Jobber du på kontor eller i ledelsen, så forskutterer bedriften gjerne sykepenger om du blir syk.

Men jobber du derimot i produksjonen eller på det såkalte gølvet, må du selv ofte søke NAV om refusjon. Dette er unødvendig belastning som øker risikoen for at man plutselig står uten lønn og venter på NAV i tøffe perioder av livet.

Å endre på sykelønnsutbetaling vil ikke ha noen store kostnader for bedriften. Men NHO nekter likevel. Fordi NHO rikker seg ikke en tomme fra 0-0-0-0-kravene, mens vi i Fellesforbundet fra første forhandlingsdag har sagt at vi er innstilte på å finne gode løsninger.

Om coronakrisen har vist oss noe, så er det at rettighetene til arbeidere, og et balansert forhold mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er selve grunnstøtten i det norske samfunnet. Denne sunne byrdefordelingen er vårt beste immunforsvar mot økonomisk krise.

Når NHO nå utnytter situasjonen og vil la arbeiderne sitte med hele coronaregningen, er det uttrykk for knallhard egoisme fra arbeidsgivernes side. En form for egoisme vi ikke kan akseptere og som vi er nødt til å kjempe imot.

NHOs steile holdning kan i natt tvinge oss ut i en streik ingen ønsker.

Publisert: 20.08.20 kl. 13:38

