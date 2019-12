Foto: THOMAS MUKOYA / X90150

Nå vil Skottland kreve selvstendighet

Velgerne har forløst Boris Johnson – og født ham et smertensbarn.

Kravet om skotsk uavhengighet kommer til å hjemsøke Downing Street med en styrke som kan få brexit-traumet til å fremstå som en nostalgisk drøm.

I tillegg til konservativ valgseier, Labour-havari og en klar beskjed fra folk i England om å «få brexit gjort», er den påfallende fremgangen for det skotske nasjonalistpartiet SNP nattens tydeligste tendens.

Påfallende fordi valgresultatet er bedre enn de mest optimistiske meningsmålingene, og fordi SNPs uttelling synes å sammenfalle med en annen trend: Antallet skotter som ikke vil ut av EU, og som vil kreve ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia. Det tallet er nå gjennomgående høyere enn ved folkeavstemningen om det samme i 2014.

SNPs oppslutning oppfattes som et styrket mandat for de krefter som ønsker skotsk uavhengighet. Hvordan har statsministeren tenkt å håndtere det, mon tro?

Boris Johnson, som har brukt demokratikortet for alt det er verdt i sin egen brexit-reise mot toppen, vil få betydelige argumentasjonsvansker hvis hans valgkamp-mantra «respekt for folkeviljen» kun skal gjelde britisk utmeldelse av EU – fordi det tilfeldigvis passet hans egne ambisjoner – og ikke Skottlands uttrykte vilje.

Da kommer noen til å minne ham på at bare 52 prosent av britene stemte for brexit, mens 62 prosent av skottene stemte mot. Sør i det folkerike Edinburgh-distriktet var nesten 80 prosent for å bli i EU.

For ordens skyld: Skottland er ikke en region i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland. Det er ikke en storkommune eller fylke. Skottland er en egen nasjon. Med sitt eget parlament, sin egen jurisdiksjon, sin egen kirke. Hovedstaden Edinburgh er Storbritannias største finansielle sentrum etter London. Skottland har også olje, fisk og atomvåpen. Mange her tenker de fint kan klare seg selv.

Når seks-syv av ti skotter mener det er krevende å forbli i en britisk union som ikke respekterer deres ønsker, som ikke tar hensyn til nasjonens politiske vilje eller innbyggernes økonomiske velferd, må statsministeren i 10. Downing Street ha en svært god og velformulert begrunnelse for å nekte dem et demokratisk ord med i laget.

SNP-leder og skotsk førsteminister Nicola Sturgeon uttalte i morgentimene i dag at Boris Johnson har fått et klart mandat fra velgerne i England til å ta dem ut av EU, men at skotske velgere enda tydeligere har sagt det motsatte: Skottland vil ikke ha Boris Johnson som statsminister og landet vil ikke ut av Europaunionen.

Den som trodde at brexit var vanskelig – bare vent til scexit.

Det britiske parlamentsvalget er foreløpig siste stasjon på et bulketog som har krasjet rundt i det politiske landskapet og stort sett ødelagt alt på sin vei. Brexit-avstemningen i 2016 har kvestet familier, folk, partier og nasjonen selv. Hele det politiske ordskiftet er gjennomhullet av usannheter, alternative fakta og fordreide virkelighetsoppfatninger. Brexit har polarisert landet og overstyrte valgkampen.

Midt oppi dette er statsministerens hovedprosjekt å være statsminister. Boris har dolket så mange partifeller for å bli det, at han i det minste kan være trygg på at ingen gjenværende våger å vende ham ryggen.

«Løgn faller ham like naturlig som å puste», sto det i avisen her om dagen. Ikke i venstrepressen. Men i konservative The Times, i kommentarspalten til den tidligere Tory-politikeren Matthew Parris.

«Alle vet at han er en kjeltring, vet at han jukser, vet at han er en egoist kun opptatt av egen karriere», skrev Parris i et harmdirrende oppgjør med kynismen han mener Boris Johnson har tilført britisk politikk, og som daglig forgifter den offentlige samtalen.

Chris Patten, forhenværende Tory-generalsekretær, kaller Johnsons prinsipper «fleksible», og frykter han er troende til hva som helst for å holde på makten. En forsmak på det fikk britene tidligere i høst da statsministerens utrenskning av 21 parlamentarikere omfattet både tidligere statsråder og anerkjente veteraner som Ken Clarke og Churchills barnebarn, Nicholas Soames.

De konservative er splittet i ulike leirer: moderate høyrefolk er drevet på dør av partilederen, og inkluderende Tory-politikk – slik dette ble presentert i Theresa Mays sosiale tiltredelseserklæring i 2017 – skal erstattes med økonomiske reformer landet ikke har smakt siden Margaret Thatcher knuste fagforeninger og kuttet velferdsordninger. Boris Johnsons regjering er mørkeblå, markedsorientert og forventer effektivitet.

Kollapsen på venstresiden er imidlertid enda mer dramatisk: Labour, det britiske arbeiderpartiet, ligger med brukket rygg og knekte kneskåler etter å ha latt seg lede ut i ørkenen av en marxistrød radikaler med 70-tallssvar på 2020-årenes utfordringer.

Det gikk som det måtte gå. Eller faktisk enda verre enn fryktet. Valgresultatet er det verste for Labour på 80 år. Jeremy Corbyn har vært en katastrofe for partiet sitt, og velgernes dom er en klar marsjordre. Hans dager er omme.

Allerede før midnatt var lederdebatten i gang på Labours sosiale medier med krav om at partiet må restarte seg selv.

I morgentimene varslet Labour-lederen selv at han kommer til å trekke seg, uten å antyde når. Etter Corbyn må Labour simpelthen bruke den tiden det tar å bygge opp nytt mannskap, ny politikk og ny troverdighet.

Publisert: 13.12.19 kl. 05:41

