Høie svarer på kritikken: – Velferdssamfunnet virker

De siste ukene har vi sett mange eksempler på hvordan enkeltmennesker rammes når det oppstår feil i helsetjenesten. Regjeringen og helsetjenesten jobber hardt for å sikre ambulanseflyberedskapen, stanse uverdig pasienttransport om natten, og bedre samhandlingen mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten.

Bent Høie, helseminister (H)

Noe galt har skjedd. Det betyr ikke – som SVs Kari Elisabeth Kaski skriver i VG – at noe er galt med selve velferdsstaten. SV vil møte seg selv i døren om de igjen får regjeringsmakt og tror sosialismen løser tekniske problemer i moderne ambulansefly. Dyktige kvinner og menn har jobbet dag og natt for å få en høyere beredskap, og forhindre uverdig pasienttransport om natten.

Det er et bilde på hvor sterkt velferdssamfunnet i Norge står når vi jobber utrettelig for å hindre at svikt gjentar seg.

La meg gjøre det klinkende klart. Jeg er lei meg på vegne av pasienter og pårørende som har blitt rammet av beredskapssvikten i flyambulansetjenesten den siste tiden. Saken har blitt fulgt tett opp, mange ekstratiltak er satt inn, og det tekniske problemet som førte til at 4 av 10 fly ble satt på bakken for halvannen uke siden er nå løst.

Men det blir å lure både pasienter og innbyggere å hevde at statlig ambulansefly ville forhindret feil i utgangspunktet, eller at problemet ville blitt løst raskere. Det er av hensyn til sikkerheten både for piloter, helsepersonell og pasienter flyene ble satt på bakken. Disse tekniske feilene kunne like gjerne rammet den forrige operatøren Lufttransport AS eller staten som det har rammet Babcock.

Enten man er for eller mot anbud av flyambulanse var det behov for nye og mer moderne luftambulanser da Babcock overtok driften i Norge i 2018. Uansett hvem som hadde vunnet anbudet, hadde de måttet stille med en helt ny flypark. Luftambulansetjenestene i Norge har for øvrig blitt levert av private leverandører helt siden det ble etablert en nasjonal tjeneste i 1988 under daværende Ap-regjering. Slik har det vært gjennom vekslende regjeringer og storting siden.

Det andre eksempelet Kaski trekker opp er uverdig pasienttransport nattestid. Jeg er like berørt som henne. Derfor tok jeg umiddelbart aksjon og krevde stans i slik transport med en gang det ble kjent her i VG. En del av årsaken til hvorfor dette har oppstått handler om samhandlingsreformen i helsetjenesten fra 2012. Denne reformen ble hasteinnført av den rødgrønne regjeringen der SV var med på laget. Jeg var mot den gangen. Nå skal vi innføre en bedre løsning, og oppretter 19 helsefellesskap. Kommunene har blitt involvert i arbeidet med disse helsefellesskapene fra første stund, og er med på laget når dette skal gjennomføres.

Norge ble på 15. året kåret til verdens beste land å bo i. Det betyr ikke at feil ikke oppstår. Feil skjer og de er alvorlige. Mest for de som rammes direkte. Men som velferdssamfunn må vi være med på å ta ansvar for å bli bedre. Det er lite konstruktivt og hjelper ingen at SV bruker tragiske pasienthistorier til å dra ned verdien av Norge som velferdsstat.

Verken penger eller vilje har stått i veien for å løse ambulanseflysaken. Det er teknikk, sikkerhet og kompetanse som kreves. Regjeringen stiller alle midler til rådighet for å få det løst.

Verken penger eller vilje står i veien for å avslutte uverdig pasienttransport om natten. Det er et intrikat system mellom kommunene og helseforetakene som har bidratt til denne praksisen, der de har opptrådt som parter fremfor partnere. Et system SV var med å innføre.

Kaski hevder også at "vi som samfunn ikke har råd til å sørge for nok jordmødre på jobb". Siden regjeringen tok over har vi nær doblet antall jordmødre i kommunene. Regjeringen gjeninnførte dessuten kravet om at alle kommuner må ha jordmorkompetanse, som den rødgrønne regjeringen i sin tid fjernet.

Jeg respekterer SV og Kari Elisabeth Kaski for deres politiske engasjement. De har andre løsninger enn Høyre, men jeg betviler ikke deres motiver. Men tekniske feil på fly rammer uavhengig av eierform. Mindre skattelette for økt verdiskaping i Norge ville verken gitt mer penger i statskassen, eller vært en forsikring mot avvik.

Tvert om gikk helsekøene opp da den rødgrønne regjeringen SV var med i, styrte Norge. Aldri vokste økonomien mer, men likevel tårnet problemene seg opp. Det er disse politiske forskjellene vi må diskutere fremover.

