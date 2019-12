DEN SISTE TIDEN: – Debatten om aktiv dødshjelp er unyansert og bærer preg av mangel på kunnskap når det gjelder palliativ behandling, skriver Kristin Oudmayer. Foto: PRIVAT

En verdig avslutning

Hva vil det egentlig vil si å leve og dø med verdighet?

KRISTIN OUDMAYER, forfatter

I disse dager er det to år siden moren min og jeg vekslet våre siste ord før hun falt i søvn, og noen timer senere sovnet inn for godt. Det gjorde hun etter mange års kamp for å leve mest og lengst mulig – med størst mulig grad av verdighet. I løpet av disse to årene har jeg tenkt mye på ordet verdighet. Hva vil det egentlig vil si å leve og dø med verdighet?

I mange år før hun døde, bare 62 år gammel, visste moren min at hun hadde en dødelig sykdom. En sykdom min ressurssterke, og en gang feiende flotte og energiske mor bar med verdighet, tross dens svært lave status blant leger og i befolkningen ellers. Hun hadde kols, og etter hvert en lang og komplisert diagnoseliste.

Vi snakket mye om døden, hun og jeg. Tidvis mer enn jeg tålte, særlig da hun nokså opprømt informerte meg om at hun ønsket å reise til Sveits for å motta eutanasi. Det seilet opp som et reelt alternativ et par år før hun døde, da Brennpunkt-dokumentaren om aktiv dødshjelp fikk massiv oppmerksomhet i alle kanaler. Et valg som rev meg opp innvendig, og som satte vårt ellers nære og gode forhold på prøve.

Selv om jeg var redd og lei meg, og hadde vanskeligheter med å godta valget hennes, var det ikke vanskelig å forstå årsaken til det. Hun var, med rette, svært redd for å lide en sakte og svært smertefull død. Det hadde hun selv vært vitne til at venner og pasienter erfarte. Hun var livredd for å bli liggende ustelt og uten tilstrekkelig smertelindring. Basert på tidligere erfaringer, var hun også redd for å ende opp i en situasjon hvor hun måtte trygle og be om å bli tatt på alvor. Og hun fryktet nedrige, moraliserende kommentarer fra helsepersonell. Derfor var det kanskje ikke så rart at hun i den perioden ofte sa: «Jeg kan ikke kontrollere sykdommen, men jeg vil selv bestemme hvordan jeg skal gå ut av livet, og at det skal skje med mest mulig verdighet».

Heldigvis byr livet også i blant på uforutsette hendelser som endrer livet til det bedre. Min mor nevnte planen om å reise til Sveits for fastlegen sin noe senere. En enestående lege, som fulgte moren min helt til det siste. Da hun fikk kjennskap til mammas planer, kastet hun seg rundt og satte henne raskt i kontakt med det palliative teamet i kommunen, med en oppfordring om å møte dem og høre hva de kunne tilby. Et team vi ikke visste eksisterte, og et tilbud jeg nå vet at alle kommuner skal kunne tilby sine innbyggere.

Samtalen med fastlegen forandret ikke bare hennes liv og siste tid, men også livet for oss, de nærmeste rundt henne. Med tett oppfølging hjemme og på/fra lindrende enhet de siste årene, fikk hun økt livskvalitet og mer overskudd til å leve og sette pris på det hun hadde i livet sitt som var bra – og det viste seg å være mye. Fra å bruke nesten alle sine krefter på å planlegge for døden, begynte hun å sette seg mål for ulike merkedager i eget og våre liv som hun ville ha med seg. Hun fikk med seg konfirmasjoner, 18-årsdager, et nytt barnebarn og at broren min giftet seg. Hun fikk med seg utenlandsreiser i rullestol, og flere julaftener enn vi turte å håpe på. Vel vitende om at hun kunne få en trygg og smertefri død hjemme i Norge, og at ikke bare noen få utvalgte kunne være der for og med henne til livets slutt.

Mamma og jeg var, helt til det siste, enige om at dette burde snakkes mer om, og at den stadig tilbakevendende debatten om aktiv dødshjelp var unyansert og bar preg av mangel på kunnskap når det gjaldt palliativ behandling. For når man snakker om kreft, som av samfunnet behandles som en «høystatussykdom», står det hverken på kunnskap, tilbud eller oppmerksomhet. Men nesten ingen andre dødelige sykdommer blir nevnt. Hvorfor er det slik, og hvorfor blir ikke andre grupper gjort kjent med sine rettigheter og hvilke tilbud som finnes? Skal hvor du bor og forholdet du har til fastlegen din avgjøre hvilket tilbud du får – og om du får et tilbud? Og hva med familier som ikke har ressurser og overskudd til å stille spørsmål, være tilstede og kreve?

Vi var heldige. Vi fikk oppleve høy grad av medbestemmelse, fleksibilitet og fantastiske mennesker som gjorde sitt ytterste for at den siste tiden skulle bli innholdsrik, fylt med verdighet og visshet om en trygg og smertefri død.

Tross år med skam over diagnoser, over hvordan kroppen og hodet endret seg, og over å være avhengig av andres hjelp, var hun inntil det siste brennende engasjert og full av omsorg for alle rundt seg. Hun var ydmyk over all hjelp og støtte. Hun var også dypt takknemlig for alt hun rakk å oppleve, da hun sovnet stille og smertefri inn på et julepyntet rom på Frednes sykehjem for to år siden.

Å vite at avslutningen på livet ble like verdig som hun ønsket, og akkurat slik hun ble lovet, har gjort sorgen lettere å bære. Det har også gjort minnene om alt hun var enda sterkere.

PS. Moren min ønsket at jeg, når tiden var inne for meg, skulle skrive åpent om dette. Denne teksten er i hennes ånd, og i tråd med hennes ønsker. Den er også til minne om en omsorgsfull og kjærlig mamma, en tilstedeværende og engasjert Mimmi, en søster, en kone, en venn og et medmenneske som var så uendelig mye mer enn sykdommen sin.

