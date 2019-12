Statsminister Erna Solberg og hennes mannskap gikk altfor langt i å godta Kinas krav da regjeringen i 2016 skrev under avtalen som fikk Norge ut av kinesernes fryseboks. Foto: Tore Kristiansen

Meråker og Kina

Biblioteksjefen i Meråker, Anne Marken, gjorde det opplagte da kinesiske skiledere ved flere anledninger forlangte kontroversielle kinesiske bøker fjernet fra biblioteket hennes.

Skilederne er i Meråker sammen med en stor gruppe kinesiske skiløpere for å trene frem mot OL i Beijing i 2022.

Opplegget kom i gang etter at Norge hadde signert avtalen som normaliserte forholdet til Kina, og dette skisamarbeidet er en del av tilnærmingen mellom de to landene.

Ikke like opplagt for Erna

Så hva gjorde biblioteksjef Marken da kravet kom? Hun lot bøkene bli stående. Hun sto opp for ytringsfriheten. Selvsagt.

Vi har ytringsfrihet i Norge, så det var helt uaktuelt, sier hun til Adresseavisen.

Det som var opplagt for biblioteksjefen i Meråker har ikke vært like opplagt for dagens regjering. Dessverre. Statsminister Erna Solberg og hennes folk gikk på akkord med grunnleggende prinsipper og viktige verdier da de i 2016 godtok Kinas betingelser for å komme ut av fryseboksen. Norge havnet der etter at den kinesiske opposisjonelle Liu Xiaobo i 2010 fikk Nobels fredspris.

Da Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010, fikk han ikke selv komme og motta den. En tom stol ved siden av daværende leder for Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, illustrerte hans fravær. Foto: Nils Bjåland

Menneskerettigheter er ikke nevnt med et ord i avtalen mellom de to landene. Og den norske regjeringen gikk langt i å love at Norge aldri mer skal gjøre noe kineserne ikke liker.

Konsentrasjonsleire

Så langt har norske myndigheter lojalt fulgt opp det de lovet. Det har vært lite kritikk å spore fra den norske regjeringens side – på tross av at det er mye å kritisere Kina for.

Som behandlingen av den muslimske minoriteten, uigurene. De utsettes for massiv overvåkning. Mellom en og to millioner uigurer holdes i det som kan karakteriseres som rene konsentrasjonsleirer. Eller kinesiske myndigheters forhold til ytringsfriheten. Eller den manglende respekten for trosfriheten.

Deprimerende

Listen over brudd på menneskerettighetene i Kina er lang. Landets borgere er underlagt et autoritært, undertrykkende regime. Kina er i ferd med å bli verdens sterkeste økonomi, og en ny supermakt. Både Norge og resten av verden må forholde seg til at det er slik. Men vi kan velge hvordan vi ønsker å forholde oss til denne situasjonen. Vi kan stå opp for våre verdier. Eller vi kan bøye nakken.

Det er interessant at biblioteksjefen i Meråker tør der Erna Solberg og hennes mannskap tier. Eller – interessant er ikke dekkende. Deprimerende er et bedre ord i denne sammenheng.

