Julefeiring – mellom marked og moral, børs og katedral

EDINBURGH (VG) Møtet mellom børs og katedral er ikke så umulig som mange tror. Ved Skottlands High Kirk i hjertet av hovedstadens gamleby er det helt konkret.

Med få meters mellomrom poserer kirkefaderen John Knox og filosofen Adam Smith bronsetungt i hver sin helstøpte skikkelse.

Den ene: streng protestant, stifter av Church of Scotland og det presbyterianske trossamfunns grunnlegger. Pådriver for å avskaffe glade jul, dessuten, en feiring han mente var en umoralsk katolsk uskikk uten bibelsk forankring.

Han lyktes.

I 1640 vedtok det skotske parlamentet å forby The Yule vacation og erklærte at «kirken fra nå skal være renset for all overtroisk oppmerksomhet av disse dager».

Først i 1958 ble juledag offentlig helligdag i Skottland. Boxing Day (2. juledag), ble ikke anerkjent som fridag før i 1974.

Den andre: markedsliberal fritenker, grunnlegger av samfunnsøkonomifaget og pådriver for varehandel, markedsøknomi og alt som holder (h)jula i gang.

Han lyktes, han også.

Det er stadig et åpent spørsmål om det vi hører klinge i november og desember kimer til jul- eller kjøpefest.

En skjebnens ironiske tilfeldighet, tilsynelatende, at nettopp disse to fanebærere fra hvert sitt århundre og ståsted står så tett sammen. Riktig nok med en kirkevegg imellom. Likevel ikke mer motstridende enn at begge er en del av renningen i den veven som dannet (!) dagens Skottland.

John Knox (1514 - 72) la grunnlaget for en utdanningsrevolusjon ved å lære allmuen å lese. Adam Smith (1723 – 90) var en krumtapp i Den skotske opplysningstiden.

Slik fikk et av de mest tilbakestående land i Europa den mest lese- og skrivekyndige befolkning. Rundt 1720 behersket 55 prosent av skotske menn begge deler. Etter hver kom også kvinnene med. På 1750-tallet var andelen skotter som kunne lese og skrive 75 prosent. I England var den så vidt over 50.

Da Skottland hadde fire universiteter, de eldste grunnlagt først på 1400-tallet, hadde England to. På Georgiansk tid (1714-1830) utdannet Skottland 10.000 leger. England 500. Ledende offiserer i britiske og engelske regimenter var i dominerende grad skotter.

Ikke noe annet land i Europa i forhold til sitt folketall satset mer på skole og utdanning enn Skottland, i en tid da landet også var blant de fattigste. Et tankekors for oljesmurte Norges PISA-resultater?

Skottene ga oss insulin, penicillin, kjøleskapet, telefonen, dampmaskinen, tråsykkelen, bildekket, skurtreskeren, klisjétrykket, radaren, logaritmen, hypnosen, plenklipperen, seismografen og Sherlock Holmes. Dessuten sosialøkonomer og vannklosettet. I den rekkefølgen.

Listen over skotske oppfinnelser, oppdagelser, oppførelser og opphavsmenn i det attende og nittende århundre er så omfangsrik at bare en håndfull kan få tilmålt plass.

I det tyvende og tjueførste kan vi legge til fjernsynet, Grand Theft Auto, Harry Potter og Tony Blair.

I likhet med Martin Luther mente John Knox at lese- og skriveferdigheter var helt avgjørende for at enhver skulle kunne tilegne seg Bibelens innhold, og selv forstå det som sto der.

Reformasjonens utdanningsrevolusjon var i første rekke religiøst begrunnet, også i Skottland.

Et pedagogisk opplegg for skole i hver eneste presbyterianske kirke i hvert eneste sogn ble skrevet av John Knox i 1560 som verdens første mønsterplan. Parlamentet sa ja, men nei. Det ble for dyrt. Fagfornyelsen 56 år senere satte imidlertid standarden. I desember 1616 innførte Skottland allmenn folkekole i alle prestegjeld.

Det som skilte kirkens menn i Skottland fra den utdannede elite i andre europeiske land, var at skotske kirkeledere mente det ikke var nok med basale lese- og skriveferdigheter. De ivret også for høyere utdannelse, og at enhver som hadde evner – uansett sosial stand – skulle ha anledning til å studere videre.

Adam Smith tok til orde for det samme. I 1776 skrev han i sitt hovedverk, The Wealth of Nations, at utdanning er en grunnleggende menneskerett.

Slik går det en linje fra den protestantiske forestillingen om at individet er ansvarlig for sine handlinger til den enkeltes forståelse for sin rolle i demokratiet. Den skotske opplysningstiden var rasjonell og intellektuell. Derfor, som håndtegneren påpeker, hadde Adam Smith et stort utdannet publikum rett utenfor sin egen stuedør som umiddelbart kunne lese ham.

Det er omtrent der vi også står. På en tidligere markedsplass, rimeligvis, mellom St. Giles’ Cathedral – opprinnelig viet til Den hellige Egidius, hestehandlernes skytshelgen – og The Royal Exchange, i dag Edinburghs rådhus.

Her på The Royal Mile, det historiske strekket som forbinder slottene Edinburgh Castle og Holyrod Palace i hver ende av gateløpet, skuer den gamle Adam hjem til Canongate, noen hundre meter lenger ned, der han levde og er begravet. Hans venn, David Hume, historikeren og filosofen som den dag i dag lærer norske exphil-kandidater forskjellen på oppfatninger og inntrykk, sitter henslengt på en sokkel vis-a-vis.

Hadde de kunnet snakke sammen, ville de kanskje kommentert strømmen av tilreisende med innbitte handlefjes; inn og ut av de nærliggende turistbutikkene som falbyr skjerf og sjal i lokal lammeull og importert kasjmir, mens byens egne kjøper de samme varene til det halve i sidegatene.

Hume kunne sagt noe om at handel med utlendinger stimulerer hjemlig vekst, og at det var bra, slik han gjerne postulerte, at ressursfordelingen var ulik, så det ikke oppsto fravær av flittighet. Det fører til fattigdom.

Smith, på sin side, ville vel minnet om at så lenge markedsaktørene følger sin økonomiske egeninteresse, vil «en usynlig hånd» spre ressurser og arbeidskraft på en måte som gir det beste resultatet for fellesskapet.

Men selv ikke han var for ubetinget frislipp av markedskreftene. Også markedskrefter må holdes i ørene. Noe Kåre Willoch til stadighet må minne sine egne om. For, som håndtegneren påpeker: Smiths nøkkelord var balanse.

Mellom marked og moral. Mellom børs og katedral.

