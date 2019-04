SVARER VG: Silje Lundberg og Gaute Eiterjord.

Debatt

Aps miljøtroverdighet står på spill

Etter den historiske skolestreiken for klima fredag 22. mars skrev kommentator i VG Astrid Meland: det er «ikke rart ungdom er sure på oss» og at «de arver et kjempeproblem». «Klimastreikerne kommer til å få rett», avsluttet hun.

SILJE LUNDBERG, leder i Naturvernforbundet

GAUTE EITERJORD, leder i Natur og Ungdom

Men i lederartikkelen onsdag 3. april skriver VG at Ap ikke bør snu i spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Jammen ikke rart ungdom er sure.

Flertallet i befolkningen ønsker ikke oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, størst er motstanden nettopp blant ungdom. VG viste støtte til klimastreikende ungdommer. Men spørsmålet er om VG bare er opptatt av å skryte av ungdom og klimastreiken når voksne hetser dem, eller faktisk vil ta meiningene deres på alvor.

Det er ingen skam å snu, selv midt i en stortingsperiode, spesielt når oppslutningen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja aldri har vært høyere. I løpet av det siste tiåret har kommune etter kommune i regionen snudd i spørsmålet, og det er nå ingen kommuner i Lofoten som sier ja til en åpning av området. I Nord-Norge er over 70 prosent av folket imot oljeboring. Flertallet av Aps velgere i Nordland sier nei til konsekvensutredning. Selv LoVe Petro, en lokal oljelobbyorganisasjon, har blitt lagt ned.

Det faglige grunnlaget for vern har heller aldri vært sterkere. Det er ikke mye som skal til for at oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kan ødelegge unike naturområder med korallrev, gyteområder og fuglefjell. Havforskningsinstituttets forskning viser at fiskeegg og -larver ikke en gang tåler små doser av olje.

Det er også tydeligere enn noen gang at oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja ikke er en jobbskaper. Tvert imot vil oljeboring true de over 6500 som allerede jobber i reiseliv og fiskeri i Lofoten, Vesterålen og Senja. Oljevirksomhet vil derimot bare føre til 400-1100 nye jobber, fra Namsos til Tromsø, ifølge Olje- og energidepartementets egne tall fra 2012.

Det er også verd å legge til at disse anslagene er basert på en mye høyere oljepris og planer om lokal ilandføring av oljen. Framtidas arbeidsplasser er i fiskeri, andre marine industrier og reiseliv. Nærings- og fiskeridepartementets rapport «Framtid i Nord» sier at flere tusen arbeidsplasser kan skapes i Nord Norge i disse næringene.

Hvis Ap er «et ansvarlig styringsparti», slik VG sier, bør det ikke sitte stille i båten når det gjelder klimakrisen, den største trusselen vi står ovenfor, eller overlate miljøpolitikk til andre partier på Stortinget. De fleste Ap-fylkeslagene og landsmøtedelegatene er imot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Da kan partiledelsen velge å lytte til fagfolk, de som bor i Lofoten, Vesterålen og Senja, velgerne og sine egne medlemmer som vil verne området, eller fortsette å støtte visse stemmer i industrien som kjemper for oljeboring de færreste vil ha. Det er Aps troverdighet som et ansvarlig og framtidsrettet parti som står på spill.

Publisert: 04.04.19 kl. 11:40