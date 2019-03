Kommentar

SVs «Norge først»-sosialisme

SV vil ha mer politisk styring. Bare ikke i Europa.

En liten innrømmelse først: Jeg har vært med i SV.

Det vil si – jeg har nesten vært med i SV. Dette var mot slutten av høyrebølgens tiår, og jeg var i barndommens høst og opplevde en slags politisk oppvåkning. Jeg iførte meg svart frakk pyntet med buttons av typen «bruk kondom – det fødes en Høyre-mann hver dag», og var på jakt etter en, vel, systemkritisk identitet (og, så vidt jeg husker, en søt raddis-jente).

Det ble med det ene korte og småsvette rekrutteringsmøtet, der byens skjeggete SV-topper forklarte oss halvhjertede opprørere hva partiet var for og ikke minst mot. Bokcafé, Marie Bergman-plater, øko-te og raddis-knekk i knærne ble aldri min greie. Men jeg har alltid følt en slags sentimental sympati med SV – de er greie, velmenende og (stort sett) skikkelige, SV-erne. Og når de fabler om et «sosialistisk folkestyre» og lignende besvergelser, så høres det ikke så altfor skummelt ut, til forskjell fra mer skrekkinngytende formuleringer fra partiets bråkjekke lillebror ytterst på den politiske venstrefløyen.

SV har tidsånden på sin side nå, som de hadde den gangen da jeg ikke ble SV-er likevel. Audun Lysbakken , den tidligere revolusjonære friskfyren som ville legge ned børsen og så til Venezuelas strongman Hugo Chavez for inspirasjon, har forlengst ikledd seg ansvarlige gevanter, og fremstår mer og mer som en lederskikkelse for den relativt fornuftige venstresidens kamp mot den Høyre- og Frp-dominerte regjeringen.

I sin landsmøtetale i går var han i sedvanlig godform, og langet ut mot regjeringen med en fynd og en klem som Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre ikke helt får til. Jeg så lenge på Lysbakken som en litt tragisk figur med blikket stivt festet på en heldigvis tilbakelagt fortid, men med han vokst med oppgaven, og blitt en drivende dyktig politisk demagog med snert og timing. Nå ønsker han å utnytte momentumet til å presse Ap til venstre med tydelige venstresidekrav som mer skatt til de rike, forbud mot bemanningsbyråer, gratis tannhelse (ein SV-klassikar for nye lesarar) og, klimakravet fremfor noe, ingen – ingen– nye oljefelt til «fossilselskapene».

Aldri før har SV hatt større muligheter til å dra Ap de nødvendige kneppene til venstre, for mens de små partiene til venstre alle har bra drag i seilene (for ikke å si vindmøllene) for tiden, opplever Ap vindstille. Og siden Knut Arild Hareides venstre-seilas gikk på grunn, og Ap ikke har to sentrumspartier å spille på, har SV et lovende utgangspunkt for forhandlinger med en Støre som aldri kan bli statsminister uten å forholde seg konstruktivt – for ikke å si lydig – til venstreopposisjonens diverse påfunn.

Noen hver kan få politisk lemus av et slik scenario, for selv om SVs kapitalismekritikk så absolutt har mye for seg, er remediene de foreskriver mer problematiske. Partiets kullsviertro på en mer aktiv statlig næringspolitikk, for eksempel, føles mer nostalgisk enn konstruktiv. Det er mye å si om den norske oljeavhengigheten og den øvrige næringsstrukturen, men nye statskapitalistiske industrieventyr i koksverk-tradisjonen høres både skrekkelig kostbart og risikabelt ut.

Men det aller mest enerverende med SV, bortsett fra bruken av barfot-trubaduren Moddi som forsanger, er den prinsipielle og nærmest naturgitte motstanden mot det politiske og økonomiske samarbeidet i Europa, eller «kontinentet vårt» som Audun Lysbakken formulerte det i et lyst og klart øyeblikk i landsmøtetalen. SV er dogmatiske EU-motstandere, og hadde, om muligheten bød seg, sagt opp EØS-avtalen raskere enn tiden det tar å si «del godene».

SVs «sosialisme på norsk» stopper nemlig ved grensen, selv om de fortsatt sender varme tanker til FN og friskt har rappet både den britiske Labour-lederen Jeremy Corbyns (gode) slagord «For de mange, ikke for de få» og den amerikanske popvenstre-politikeren Alexandria Ocasio-Cortez’ «Grønn ny deal».

Den norske venstresidens EU-motstand gir enda mindre mening nå enn noen gang før. Kampen mot klimaendringene, SVs hovedsak (den er å sammenlikne med en krig, ifølge Lysbakken), formodentlig roper etter forpliktende internasjonalt samarbeid. Dessuten – hvem tror egentlig at kapitalismens kryssnasjonale kompleksitet og ulikhetsdrivende krefter kan tøyles innenfor nasjonalstatens rammer? Som den toneangivende tyske forfatteren Navid Kermani formulerer det: «Det er absurd tankespinn at beleste mennesker kan tro på at man kan få politisk og sosial rettferdighet gjennom å vende tilbake til den nasjonale rammen. Det er en komplett ignorant virkelighetsflukt.»

SVs svenske søsterparti avlyser nå motstanden mot EU, og vil sammen med andre venstresidepartier i Europa, kjempe for å endre EU i en mer sosial retning. Om et par uker møtes de i Stockholm for å diskutere neste trekk. Vänsterpartiets leder Jonas Sjösted sier det slik til Morgenbladet: «Jo sterkere venstrekreftene blir i EU, jo mer kan vi gjøre. Vi må jobbe for et bedre EU.»

Den europeiske venstresiden har skjønt at EU er et politisk prosjekt som kan reformeres gjennom demokratiske prosesser. SV, derimot, som stadig snakker om behovet for mer politisk styring, vil for alt i verden ikke være med på den europeiske demokratiske arenaen.

Å ønske seg en mer EU-vennlig norsk venstreside er muligens like utopisk som å tro på en velordnet Brexit, men SVs anti-europeiske barnetro står i sterk kontrast til partiets stadig mer EU-vennlige søskenflokk nedover på «kontinentet vårt».

«Det er alltid noen rungende nei i SV», sa en ellers positivt ladet Audun Lysbakken i talen til helgens landsmøte, med et lite selvironisk glis om kjakene.

I en mer fornuftig verden hadde det vært noen færre av dem.

