ALENEGANG: President Donald Trump tar USA ut av Verdens helseorganisasjon. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Den amerikanske regjeringen informerte tirsdag formelt FN om at USA forlater Verdens helseorganisasjon (WHO). Nok en gang velger president Donald Trump å trekke USA fra en viktig arena for internasjonalt samarbeid. Det er et alvorlig feilgrep på det verste tenkelige tidspunkt.

USA tok en ledende rolle i opprettelsen av WHO i 1948. I tiårene som fulgte har det vært tverrpolitisk støtte til den globale helseorganisasjonen. USA er et særdeles viktig medlem av WHO. De er organisasjonens største økonomiske bidragsyter.

Amerikanere har fylt viktige posisjoner og vært med på å utforme WHOs arbeid. Når verden opplever den verste pandemi på 100 år velger Trump å gå ut. Alle taper på denne beslutningen. Også USA som har mistet flere liv i pandemien enn noe annet land.

Trumps farvel til WHO kommer ikke overraskende. Han kritiserte i vår WHOs innsats mot coronaviruset, frøs de økonomiske bidragene og stilte krav om raske og omfattende endringer. Medlemslandene vedtok å gjennomføre en uavhengig gransking av WHOs håndtering av pandemien, men det var ikke nok for Trump. Det finnes gode argumenter for å reformere og effektivisere WHO. Det finnes ikke ett godt argument for å melde seg ut. Det finnes bare et dårlig. Det handler om ansvarsfraskrivelse,

Ved mange anledninger, frem til slutten av februar, roste Trump Kinas innsats mot det nye viruset. Det var det ingen grunn til. Viruset spredte seg raskt i Wuhan mens kinesiske varslere fikk munnkurv. Men Trump sa at Kina gjorde en meget profesjonell jobb og samarbeidet med WHO. Da smitten kom fullstendig ut av kontroll i USA la imidlertid Trump all skyld på Kina og WHO.

Ifølge WHOs regelverk blir en utmeldelse først gjeldende ett år etter at den er varslet. Trumps motkandidat i november, Joe Biden, sier at at på sin første dag som president vil omgjøre beslutningen og melde USA inn i WHO. Amerikanerne er tryggere når USA er engasjert i å styrke den globale helse, sier Biden. Hans partikollega, senator Bob Menendez, har en presis beskrivelse av at Trumps utmelding “etterlater amerikanere syke og Amerika alene”.

Selvsagt må USA delta i det globale forum som gir råd og drøfter tiltak mot pandemien. WHO bør styrkes, ikke svekkes, Verden trenger USA som en aktiv deltaker i utvikling og distribusjon av medisiner og vaksiner. Dette er tid for internasjonal solidaritet, ikke alenegang.

