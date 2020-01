NI FORNÆRMEDE: Bistandsadvokatene til de fornærmede kvinnene i saken mot kulturskikkelsen som står tiltalt for blant annet sovevoldtekt. Foto: Jørgen Braastad, VG

Kommentar

Kulturprofilens fall

OSLO TINGRETT (VG) Han var sentral i hovedstadens kunst- og utelivsmiljø. Nå står han igjen ribbet for status med en massiv voldtektstiltale mot seg.

Nå nettopp

Munnvikene til den fornærmede kvinnen i vitneboksen trakk seg stadig nedover. Det virket som ufrivillige rykninger, som om hun prøvde å skjule avsky. Enten for tiltalte eller at det dreide seg om egen skamfølelse.

– Igjen hadde han tatt ned buksa mi og gjort noe mens jeg var bevisstløs, i søvne uten i samtykke. Han bare tok seg til rette, som om det er fritt frem å ta på meg, sa hun i vitneboksen.







Hun forklarte seg rolig og sammenhengende om et flere år langt forhold til kulturskikkelsen. Det var vennskap og jobb. Men også overgrep, ifølge henne.

Mannen er tiltalt for en rekke sovevoldtekter og seksuell omgang med en mindreårig. Ni etterfølgende «nei» på dommerens spørsmål om straffskyld, var alt han fikk sagt på sakens første dag.

Han har gått fra å være en som ga folk gjesteliste og jobb, til å gå på NAV.

Aktor tegnet et bilde av tiltalte som sentral i et seksualisert miljø med kunst, fest, jobb, nachspiel og narkotika. Og kvinner som gjennomgående var langt yngre enn ham.

– Noen har jobbet for ham (...), de har fått tilgang til fester, flere av dem har vært venn eller bekjent med tiltalte i lang tid både før og etter at forholdene i tiltalen har funnet sted, sa aktor Trude Antonsen.

Og nettopp det flytende i forholdene, illustrerte forklaringen til den første kvinnen.

De to hadde ifølge henne frivillig seksuell omgang både før og etter det hun betegner som en sovevoldtekt.

Hun sa hun ikke hadde noen god forklaring på det. Hun var forvirret, fryktet konflikt, ville glatte over.

Retten fikk se chattelogger med nære samtaler og et forhold som vedvarte, også etter det omtalte overgrepet.

Generelt er vi vant med at forsvarere vil bruke slik atferd til å svekke tilliten til fornærmede i voldtektssaker.

Samtidig vet vi at voldtekt i nære relasjoner er det vanligste. Og at kontakten ikke nødvendigvis opphører etter et overgrep. Folk kan stå i avhengighetsforhold, det kan være snakk om makt, frykt, kjærlighet, manipulasjon. Det finnes heller ikke noe fast mønster for hvordan overgrepsutsatte reagerer. Det er ikke uvanlig at det tar lang tid før forholdet anmeldes. «Standard-voldtekten» er ikke den overfallsvoldtekten som man løper ifra. Slikt skjer nesten aldri.

Tiltaltes forsvarer vil i ukene som kommer vektlegge at anmeldelsene mot kulturskikkelsen kom sent, og etter «felles initiativ». I retten tok også forsvareren opp den nye tidsånden med #metoo og kampanjen #jegharopplevd på Twitter (2015).

– Kan det være slik at de fornærmede har gått sammen for å sverte og ødelegge for tiltalte bevisst eller ubevisst, spurte aktor den første av de ni fornærmede kvinnene i vitneboksen.

– Vi har ikke hatt noen agenda om å skape noe svertekampanje, svarte kvinnen.

Man ser allerede hvor partene vil hen i denne alvorlige saken. Strafferammen er på ti år.

At kulturskikkelsen står tiltalt for overgrep mot en rekke kvinner, styrker påtalemyndighetens sak. Det gjør inntrykk på dommerne når flere fornærmede forteller om lignende overgrep.

Samtidig er dette noe forsvaret vil angripe. For kvinnene har snakket sammen, og de har hatt et nært og ikke helt ensidig forhold til tiltalte.

Som vanlig er det dårlig med beviser i voldtektssaker. Det viktigste blir fornærmedes forklaringer.

Fornærmede nummer 1 var den eneste som rakk å forklare seg på rettssakens første dag. Hun fremsto som troverdig.

Men kampen vil stå om å få definere hva som egentlig skjedde da hun var i ferd med å våkne opp i en seng og så i en sofa. Og ennå har ikke tiltalte begynt på sin forklaring.

Publisert: 21.01.20 kl. 20:16

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser