FØLGER OPP STANG: Christian Fredrik Thronsen.

Debatt

Baksiden av tydelighetsmedaljen

Christian August Stang skrev et etterlengtet debattinnlegg i VG 21. august. Jeg deler flere av han synspunkter om at manglende tydelighet og ærlighet fra politikerne er et demokratisk problem. Samtidig er det demokratisk problem dersom politikerne stimuleres til overdreven tydelighet.

CHRISTIAN FREDRIK THRONSEN, velger

Baksiden av tydelighets-medaljen er forenklede budskap som legger skjul på nyanser og kompleksitet. De fleste politiske problemstillinger er komplekse og fortjener nyansert tenkning. Standpunktene bør derfor være et resultat av grundige overveielser av argumenter for og imot. Slik foregår det også internt i de politiske partiene, og gjennom byråkratiets utredninger til nye lover.

Men det som kommuniseres til velgerne har gjennomgått PR-fabrikken. Budskapene skal være enkle. De skal kobles mot få argumenter som gjerne vekker velgerens følelser. Følelser er som kjent ofte irrasjonelle og lite egnet til å være styrende for viktige samfunnsspørsmål. Et eksempel er spørsmålet om jernbane i nord. Partiene som er for en slik utbygging spiller på distriktenes følelse av å være oversett. Realiteten er at en slik jernbaneutbygging på ingen måte er samfunnsøkonomisk eller miljøpolitisk rasjonell.

Det er ikke så rart at politikerne kommuniserer med forenkling og følelser som mantra. Forskning innen atferdspsykologi viser at det fungerer. Nobelprisvinner Daniel Kahneman beskriver i boken ”Thinking Fast and Slow” (2011) hvordan mennesker naturlig er disponert for overforenkling og følelsesdrevet tenkning. Det er rett og slett mer behagelig og tidseffektivt å ta intellektuelle snarveier.

Velgerne kan heller ikke ha inngående kunnskap om alle politiske saker. Vi har organisert samfunnet slik at vi må stole på andres ekspertise og andre stoler på vår ekspertise. Dersom vi ønsker et demokrati – fremfor et teknokrati – må derfor komplekse problemstillinger forenkles overfor velgerne. Spissede budskap og følelsesladde debatter bidrar nok også til økt valgoppslutning. Enkle budskap er kanskje derfor en forutsetning for demokratiet.

Men det er en iboende konflikt i demokratiets natur at gapet mellom problemstillingenes kompleksitet og menneskets evne til å tenke langsomt og rasjonelt, er så stort. Dette gapet kan ikke tettes. Men vi trenger ikke gjøre det større ved å oppfordre politikerne til enda mer tydelighet og spissede budskap.

Dessverre er det nok lite realistisk å gjøre gapet særlig mindre gjennom politikernes kommunikasjon. Beviset er kanskje Jonas Gahr Støre. Har har vært nyansenes fanebærer. Det førte til beskyldninger om uklarhet og tåkelegging. Og til færre velgere. Populistenes fremmarsj gjennom å selge enkle løsninger på kompliserte problemstillinger er også et bevis.

Kanskje kan gapet bli mindre ved at velgerne selv blir oppmerksomme på egne intellektuelle fallgruver? Et tiltak kan være å gjøre ”Thinking Fast and Slow” til pensum på landets videregående skoler.

Publisert: 22.08.19 kl. 14:21

