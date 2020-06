Leder

Det er nå det begynner

FIKK PLASS: Ambassadør Mona Juul på vei til FN for å stemme onsdag, sammen med Mariken Bruusgard Harbitz, Meena Syed og Ragnhild Imerslund. Foto: Pontus Höök

Norge har brukt millioner og mer enn et tiår på å komme seg inn i Sikkerhetsrådet. Nå har vi lykkes, og den vanskelige jobben starter.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Norge har drevet valgkamp i hele 13 år. Både under sosialdemokratisk og borgerlig ledelse er nettverk knyttet, fjerne øystater besøkt, autoritære regimer massert. Også kongehuset har stått på. Vi har siden 2016 brukt 29 millioner kroner på kampanjen for å komme inn i FNs sikkerhetsråd.

Onsdag lyktes vi. Og da fløy munnbindene i taket i det norske diplomati. Statsminister Erna Solberg jublet med.

Dagen derpå, på torsdagens pressekonferanse, sa Solberg at dette har vært vel anvendte ressurser, og at valgkampen i seg selv har vært nyttig. Alliansene er tettere. Vi skal få igjennom norske verdier og interesser.

Etter nyttår tar vi plass. Historisk, ifølge statsministeren. Det er Norges FN-ambassadør Mona Juul som skal representere Norge i rådet.

VG har ikke vært bare positive til Norges kandidatur. Slik situasjonen er, med et konfliktfylt forhold mellom stormaktene, kan det bli vanskelig å balansere nasjonale interesser opp mot nødvendigheten av å stå opp for menneskerettigheter og norske verdier.

Men nå som vi kommer inn, må vi selvsagt gjøre det aller beste ut av dette.

Solberg og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sa torsdag at Norges viktige prioritering er å bidra til å løse konflikter før de oppstår.

De vil styrke arbeidet med beskyttelse av sivile i krig, barn og mennesker som utsettes for kjønnsbasert vold, kvinners deltakelse i internasjonalt freds- og sikkerhetsarbeid. I tillegg til klima.

Og vi har store forventninger til at regjeringen nå er krystallklare, noe de også fikk spørsmål om de ville være.

– Det er viktig at vi sier i fra når vi er uenig, sa utenriksministeren da hun ble spurt om forholdet til vår viktigste allierte USA. Eriksen Søreide nevnte eksempler, som at Erna Solberg var tidlig ute med å kritisere USA for å trekke seg ut av WHO.

Og det er vel og bra. Men hun har ikke de samme eksemplene å komme med overfor Kina, der utviklingen går i stadig mer autoritær retning.

Her har Norge kjørt en alt for forsiktig linje. Det bør vi slutte med.

For verden trenger en internasjonal møteplass, og vi er varme tilhengere av internasjonalt samarbeid. FN er med alle sine feil og mangler, tross alt er det beste vi har. Og nå har vi en ekstra sjanse til å få sagt vårt.

Publisert: 18.06.20 kl. 16:12

