Salvini: I skyggen av seg selv

Av Yngve Kvistad

I fjor på denne tiden hadde høyrepopulismens posterboy Matteo Salvini utnevnt seg selv til statsminister, og turnerte italienske badestrender i blendende meningsmålinger.

Hadde han lykkes med å fremprovosere nyvalg, ville han vært regjeringssjef i dag.

I stedet står han avkledd og alene, i skyggen av seg selv. Isolert i en kohort i eget parti og på den italienske høyresiden.

Pandemien har flombelyst hans populistiske prosjekt. Coronaviruset angriper politisk populisme innenfra. Når det ikke er noen andre å skylde på bryter det hele sammen. Å tvitre mot et virus funker ikke.

Det overraskende fallet har flere forklaringer.

Den mest opplagte er hvordan covid-19 nullet ut Salvinis paradegren, innvandringsmotstanden. Immigrantene uteble. Lega-lederen mistet momentum, og med det oppmerksomhet i mediene.

Den har konkurrenter på egen banehalvdel overtatt. Samtidig har populariteten til den partiløse statsminister Giuseppe Conte steget til nivåer Italia ikke har sett på tre tiår.

Over 90 prosent av befolkningen støttet hans drakoniske coronatiltak innledningsvis. Selv om mange etter hvert synes at nedstengningen ble for omfattende, mener fortsatt syv av ti at han gjør en god jobb. Over 60 prosent ønsker at han skal fortsette som regjeringssjef.

Dette er krisetall for Salvini, som det siste året har begått så mange taktiske tabber at uroen bobler i egne rekker. Han har vært for og mot regjeringens coronatiltak, alt ettersom, og synliggjort at det eneste konsistente han til enhver tid står for er det kontrære til Conte.

Utaktisk det også, siden Contes linje har bred oppslutning i folket – inklusive hos Lega-velgere i nordlige regioner, hvor viruset har rammet hardest.

Ikke engang da italienske myndigheter nylig ga oppholdstillatelse til illegale innvandrere som hadde vært i landet i noen tid, kom det hørbare protester fra Salvinis kjernepublikum. Kanskje oppdaget de det samme som også vekket brexitdrevne briter.

Det viste seg at samfunnet var avhengig av arbeidsinnsatsen fra innvandrere som bemannet renholdstjenestene, som stablet varer i butikkene og betjente kasseapparatene, som kjørte drosjene og som tok de tyngste takene i helsevesenet.

Å kreve utkastelse av den som nettopp har reddet livet ditt, vekker lite åtgaum.

Matteo Salvinis største blunder var å torpedere regjeringen han selv satt i for å kunne skrive ut nyvalg. Som visestatsminister og innenriksminister hadde han den største innflytelse på å få gjennomført Legas program. Det var tydeligvis ikke poenget. Salvinis mål var å bli statsminister.

Planen var å realisere høye galluptall i stemmer. I stedet formet den forsmådde koalisjonspartner, Femstjernersbevegelsen, ny regjering sammen med sosialdemokratene, noe som plasserte begge de største partiene etter 2018-valget i posisjon.

Den sittende regjeringen har med dette mandat fra 51 prosent av velgerne.

Med mindre den feller seg selv – og det har jo skjedd én og annen gang i italiensk politikk – må Salvini belage seg på å vandre i skyggenes dal i tre år til. I politikken er det fryktelig lenge.

Fortsatt sier en god fjerdedel av befolkningen at de ville stemt på Lega dersom det var valg i dag. Lederens solospill med negativ uttelling har imidlertid røynet på. Tilliten til Salvini er lunken både i partiet og hos alliansepartnerne. Uten dem, intet styringsflertall.

POSTERBOY: Matteo Salvini leder det høyrepopulistiske partiet Lega i Italia. Foto: MAURIZIO BRAMBATTI / ANSA

Det er for tidlig å avskrive Matteo Salvini helt. Men Il Capitano, som han gjerne liker å bli kalt, evner ikke å stake ut kursen like tydelig lenger. Det er andre på høyresiden som setter agendaen, partiet raser på meningsmålingene, og som Financial Times nylig skrev, er det ikke politiske opponenter som truer hans posisjon.

En forfeilet massemønstring av ytre høyre i Roma for tre uker siden indikerer at initiativtageren har begynt å miste grepet; hans lederskap er ikke lenger like ubestridt internt, og eksternt utfordres han av en 43-årig kvinne med statsminister-potensial.

Giorgia Meloni, lederen for det høyreradikale partiet Fratelli d’Italia (Italias brødre), har utvist bedre evne til å forene de ytterliggående kreftene og trekke dem mot sentrum. Det er nødvendig dersom høyresiden skal ha mulighet til å gjenvinne regjeringsmakt.

Meloni er like knallhard mot innvandring som Salvini. Hun er heller ikke veldig glad i EU, men har klokelig tonet ned den antieuropeiske retorikken, vel vitende om Italias økonomiske avhengighet av unionens krisefond. Hennes politiske arv er dessuten kontroversiell, gitt partiets nyfascistiske fortid. Fratelli d’Italia er en videreføring av Movimente Sociale Italiano, Den italienske sosiale bevegelse, som ble etablert av Mussolinis tilhengere rett etter hans død.

Meloni har imidlertid brutt med Mussolini-fløyen og tatt tydelig avstand fra fascismen. Hun fremstår mindre autoritær enn Salvinis brautende vesen, mindre konfronterende, men likevel tydelig. Dessuten appellerer hun til høyrevelgere som synes Salvini blir for drøy og Berlusconi for patetisk. Salvinis høyrepopulisme taper terreng for Melonis nasjonalkonservative linje.

Meningsmålinger antyder at hun overtar hovedvekten av frafalne fra Lega i sør- og midtre Italia. Hun forløser ikke nye velgere, angivelig, men evner øyensynlig å hente tilbake mange fra gjerdet. Ikke minst italienere som tidligere har stemt Lega og Forza Italia på grunn av partienes uttrykte familieverdier, men som har sett hvordan deres ledere har etterlevd egne postulater.

Både Salvini og Silvio Berlusconi er gift og skilt flere ganger. De har et dynamisk syn på ekteskapets forpliktelser, har barn med kvinner de ikke lever sammen med, og begge har effektuert holdninger til prostitusjon som ikke er forenlig med konservative verdier. Berlusconis bunga-bunga-fester er et kapittel for seg.

Likeså har mange katolske velgere vendt Salvini ryggen fordi de mener han misbruker korset, rosenkranser og Maria-ikoner i politiske opptredener. Også pave Frans og Vatikanet har offisielt påtalt dette. Selv om katolikker flest skiller godt mellom trosliv og troslære oppfattes det som profant hykleri når politikere tyr til kristne symboler som rekvisitter. Det tar seg særlig dårlig ut hvis de samtidig fornekter innholdet i Matteusevangeliets dobbelte kjærlighetsbud.

En som derimot har de oppriktig troende med seg, er Legas populære regionguvernør i Veneto, Luca Zaia. Han går i kirken for å møte Gud, ikke fotografer. Og han forfekter Lega Nords opprinnelige budskap. Liga Veneta, som det heter lokalt, er et borgerlig næringsparti – et senterparti for Nord-Italia.

Matteo Salvinis transformasjon av separatistbevegelsen Lega Nord til det nasjonalistiske rikspartiet Lega har aldri fått riktig aksept i dette kjerneområdet. Regionale vinbønder og næringslivsledere med matforedling, bilproduksjon og tekstilindustri i sin portefølje har et annet syn på EU og markedstilgang enn Lega-sjefen.

Luca Zaia, som var Berlusconis landbruksminister, har ført en streng coronapolitikk lokalt og støttet opp om hovedtrekkene i regjeringens tiltak. Til tross for mange smittede har Veneto hatt langt færre dødsfall (rundt 2000) enn naboregionen Lombardia (mer enn 16 000).

Den handlekraftige guvernøren er derfor Legas mest anerkjente politiker, med en nasjonal popularitet på høyde med statsminister Conte.

For Lega Nords kjernevelgere er han en som kan samle partiet igjen. Det handler også om å finne tilbake til de ideologiske røttene, før Lega ble privatisert av Matteo Salvini og brukt som verktøy for å realisere hans personlige ambisjoner.

