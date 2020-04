Kommentar

Første skoledag på nytt

Av Hans Petter Sjøli

SKOLEÅPNING: Kohorten har erstattet klassen, og håndvask og avstand står øverst på timeplanen, men heldigvis er skolene åpnet igjen for de minste. Foto: Gorm Kallestad

Det var en ualminnelig spent liten åtteåring som tasset nokså motvillig til skolen i morges, etter å ha vært hjemme, isolert fra venner og lærere i halvannen måned.

At regnet høljet ned høynet nok ikke lysten til å forlate det trygge redet – men dukknakket gikk han altså på skolen, uten særlige protester, og vi er veldig spente på å høre hva han har å si når han kommer hjem igjen. Mitt tips er at han vil være i godt humør.

For svært mange unger har nok «hjemmekontoret» vært en god ordning. Mindre stress om morgenen, og et lavere og mindre intenst aktivitetsnivå er nok på plussidene av denne absurde samfunnssituasjonen. De har følt seg trygge hjemme, og nå begir de seg ut i et mer usikkert landskap, som tross de vanlige omgivelsene likevel er helt uvanlige for dem.

Men vi støtter skoleåpningen, og jeg tror at han innerst inne er glad for å være i gang igjen. For selv om roen har senket seg over livene til de minste – skoledagen har nok vært noe kortere enn mange lærere tror og håpet – så er det godt for de minste å begi seg inn på de vanlige sporene igjen, sammen med venner og lærere (min lille sønn er veldig glad i læreren sin), selv om skoledagen fremover vil bli noe ganske annet enn det de var vante med. Kohorten har erstattet klassen, og håndvask og avstand står øverst på timeplanen.

Særlig det siste blir nok en utfordring.

Skolestengingen har vært et samfunnseksperiment av de sjeldne. Norske skoleelever er riktignok vant til lange ferier, men dette har vært noe helt annet. De skjønner at verden er rar nå. Sånn sett var det ikke som første skoledag etter sommerferien i dag – det lignet mer på aller første skoledag. Han var usikker på hva som ventet, og hva som venter etterhvert. Dessuten har de nok fått med seg nyhetene om viruset, og mer enn det vi foreldre kanskje tror. I går, da vi hadde en lang samtale om skoleåpningen, sa han, og det gjorde inntrykk: «Jeg er ikke redd for å bli smittet, men jeg er redd for å smitte dere.»

Hva de langvarige følgene av virustrusselen og nedstengningen vil bli, vet vi selvsagt lite eller ingenting om nå. Hva har disse merkelige månedene gjort med oss, ikke minst med de minste blant oss. Tilsynelatende virker de ganske uberørte og steller med sitt. Men når vi går dem nærmere på klingen, pipler det frem hjerteskjærende setninger av denne typen. De er nok redde, selv om vi har fortalt dem om og om igjen at viruset er mer eller mindre ufarlig for barn og unge. De, iallfall vår lille mann, fått med seg at enhver antydning til symptomer gjør at de må være hjemme fra skolen. Noen små host og mumling om «varm i pannen» vil nok bli en slager i dagene som kommer.

Eller kanskje motsatt – at opplevelsen av å være i gang igjen, selv om omgivelsene og rutinene er endret, vil løfte humøret og pågangsmotet til gamle høyder. De små er intense vesener, og følelsene og overbevisningene svinger. Å gå på skolen er for dem like selvsagt som å stå opp om morgenen, og skolen er også et frirom bortenfor foreldrene og hjemmets sfære og kontroll, der de vokser, lærer og utvikler seg som selvstendige individer.

Snart kommer han hjem igjen, og her venter storebrødrene som ennå ikke får komme tilbake i normalt gjenge igjen, og ikke minst to foreldre på hjemmekontor. Jeg tror han har fått et nødvendig og livgivende påfyll av læring og inntrykk i en ellers begivenhetsløs tid, og jeg tror at han vil være trøtt som en dupp, og etterhvert svært klar for en ny skoledag.

Det er sånn livet er for de små. Det er sånn det skal være.

