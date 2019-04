EKTEPAR: Den danske klesmilliardæren Anders Holch Povlsen (46) og kona Anne Holch Povlsen. Foto: Olufson Jonas / TT NYHETSBYRÅN

Mistet tre barn i terroren: Den danske milliardærens liv

Milliardæren Anders Holch Povlsen (46), som mistet tre av barna sine i terrorangrepene i Sri Lanka, har bygget formuen sin på klesmerker, og eier store eiendommer i Skottland.

Klesmilliardæren Anders Holch Povlsen (46) og kona Anne Holch Povlsen (40) var på påskeferie sammen med barna på Sri Lanka , da landet i Det indiske hav søndag ble rammet av åtte eksplosjoner.

Angrepene har så langt kostet 290 mennesker livet, og antall døde og skadede fortsetter å stige. Tre av barna til ekteparet Holch Povlsen var blant de drepte.

Anders og Anne Holch Povlsen var foreldre til de fire barna Alma, Astrid, Agnes og Alfred. For få dager siden publiserte et av barna bilder på sosiale medier fra familiens ferie.

På et av bildene var tre av søsknene samlet inntil hverandre ved bassengkanten. Under dette bildet er det kommentert over 5000 støtteerklæringer og kondolanser til familien. Medier verden over, i land som Australia, Singapore, England, Skottland, Sverige og USA, omtaler familiens tragiske historie, skriver den danske avisen B.T.

FAMILIENS EIENDOM: Holch Povlsen gods i utkanten av Aarhus. Foto: Styrelsen for Dataforsyning / Ritzau Scanpix

Vil sørge i fred

Det er ikke bekreftet hvem av barna som ble drept i angrepene. Familiens fire barn er 5, 10, 12 og 15 år gamle, ifølge Ekstra Bladet.

– Vi ber dere respektere familiens privatliv, og vi har derfor ingen ytterligere kommentarer, skriver kommunikasjonssjef Jesper Stubkier i Povlsens selskap, Bestseller AS, til VG mandag ettermiddag. Stubkier bekrefter overfor VG at tre av barna er drept.

Mandag ettermiddag ble det kjent at det vil være et fakkeltog for familien Holch Povlsen på torsdag i Stavdrup i Danmark, hvor Bestseller-familien bor. Dette blir arrangert for å vise medfølelse til familien.

Holch Povlsen har bedt om fred i sorgen.

Fra familiebedrift til milliardær

Den danske avisen Ekstra Bladet omtaler Anders Holch Povlsens liv som «utrolig», men at veien mot milliardene også har hatt sine skyggesider. Familien Holch Povlsen har opplevd kidnappingsforsøk, utpressing og trusler.

Dette til tross for at Anders Holch Povlsen har vært mediesky og beskyttet barna mot rampelyset.

Anders Holch Povlsen eier det danske klesselskapet Bestseller AS. Selskapet ble etablert i 1975, og står i dag bak 17 merker som Vero Moda, Only og Jack & Jones. Holch Povlsen er også medeier i blant annet Zalando, Asos og Klarna, og han har en formue på 41,6 milliarder kroner.

Ifølge Forbes var det Anders Holch Povlsens foreldre som først åpnet Bestseller i 1975. Det begynte som en liten familiebedrift i den danske byen Ringkøbing, og som 28-åring tok Anders Holch Povlsen over som leder i bedriften.

I dag er han, ifølge Bloomberg, Danmarks rikeste mann.

INVESTERINGER: Dette er en av Holch Povlsens eiendommer i Aarhus. Foto: Ernst van Norde/Ekstra Bladet

Trusselbrev

Den danske avisen Berlingske skrev i 2010 om marerittet Holch Povlsen-familien ble utsatt for i 1998. I flere måneder ble familien plaget av en mann som truet med å slå i hjel familiemedlemmer hvis han ikke fikk ti millioner danske kroner.

Ifølge Berlingske kalte utpresseren seg «Robin Hood». Han skrev brev til Holch Povlsen, risset inn sine initialer i familiens biler og ringte dem midt på natten. I tillegg skal han ha brutt seg inn i familiens hjem mens de sov, og plassert et trusselbrev på et fotoalbum av familien – få meter fra soverommene.

Gjerningspersonen, som viste seg å være en tidligere soldat, ble avslørt av politiet på vei til familiens eiendom. Da han ble arrestert skal han ha hatt med seg blant annet håndjern, brannfarlige væsker og tape. Mannen ble dømt til tre og et halvt års fengsel, skriver Ekstra Bladet.

Kidnapping i India

I 2003 gikk det igjen utover familien Holch Povlsen, da en ung danske ble kidnappet i India, der Bestseller har fabrikker, skriver Berlingske.

Mannen som ble kidnappet var sammen med Anders Holch Povlsens far, Troels Holch Povlsen. Kidnapperne trodde angivelig at mannen de kidnappet, Thomas Jensen, var en av sønnene i Bestseller-selskapet.

Fem dager senere ble den kidnappede mannen, etter hjelp fra Holch Povlsens kontakter og en dramatisk redningsaksjon, sluppet fri, skriver Berlingske. Ifølge Daily Mail var den kidnappede en «nær familievenn».

Slott i Skottland

KJÆRLIGHET TIL NATUREN: I et tidligere intervju har Anders Holch Povlsen fortalt om hvor fantastisk han synes naturen er. Han har 12 eiendommer i Skottland.

I 2017 skrev den danske avisen B.T. om at Anders Holch Povlsen eier mer jord i Skottland enn den britiske dronningen. Med sine 12 eiendommer på 809 kvadratkilometer eier han mer enn én prosent av hele Skottland.

I et intervju i boken «De handlende» skal Anders Holch Povlsen selv fortalt at familien feiret nyttårsaften 2017 i Skottland, og at han nyter naturen der:

«Det er et vakkert område med flotte mennesker. Naturen er fantastisk, selv om det ofte bare er lyng og litt mose, fortalte milliardæren, som også har kjøpt en del områder i Romania til naturbevaring. Ifølge Anders Holch Povlsen er den ville natur «det mest verdifulle vi har».», skrev BT i 2017.

«Skottlands største private jordeier har mistet tre av sine barn i terrorangrepene i Sri Lanka», skriver The Scotsman mandag formiddag.

Formel 1-investeringer

Etter tragedien i Sri Lanka har den danske Formel 1-føreren Kevin Magnussen gitt det som ser ut til å være en kjærlighetserklæring til familien Holch Povlsen. Mandag publiserte Magnussen et bilde på Instagram med tre A-er.

Ifølge avisen B.T. er dette en henvisning til de tre avdøde barna, som alle hadde navn som startet med bokstaven A.

Kevin Magnussen og Anders Holch Povlsen har siden 2010 hatt et aksjeselskap som skal investere i motorsportsaktiviteter.

Privatfly-luksus

SOLGT I 2018: Anders Holch Povlsens selskap solgte i 2018 dette privatflyet. Foto: Alamy

I desember 2018 fikk også Anders Holch Povlsens rolle som erfaren flyhandler fokus i mediene. Rundt juletider ble det kjent at han solgte sitt private luksusfly, en flytype som koster rundt 120 millioner danske kroner på bruktflybørsen. Dette omtalte Ekstra Bladet.

Utover salget i 2018 skal Anders Holch Povlsen også ha solgt tre private fly og ett helikopter til henholdsvis Østerrike, Russland, Belgia og USA.

Publisert: 22.04.19