Stakkarslig maktarroganse

TRUER TYRANNIET: Den unge demokratiaktivisten Joshua Wong er så farlig for kinesiske myndigheter at han må sperres inne. Foto: Tyrone Siu / X02605

Kinas paranoide lederskap fortsetter å tyne demokratibevegelsen i Hongkong.

Beijings bøllete behandling av mennesker som står opp for universelle borgerrettigheter og retten til å ytre sin mening, er en skam.

Torsdag ble det kjent at demokratiaktivisten Joshua Wong har fått utvidet en allerede kritikkverdig fengselsstraff med nye ti måneder. Tilleggsstraffen får 24-åringen for å ha deltatt i en demonstrasjon for menneskerettigheter i fjor. Wong soner allerede en 13 måneder lang dom for å ha tatt del i en tilsvarende demonstrasjon i 2019.

Bak den systematiske forfølgelsen av demonstranter som kjemper for frihet i sin egen by, står Hongkongs myndigheter. Men de er bare nikkedukker for kommunist-eliten i Beijing. Det er Kinas øverste partipamper som bestemmer i Hongkong. For dem har signerte dokumenter om «ett land, to systemer» kun museal affeksjonsverdi.

Da Kina formelt overtok styret av den tidligere britiske kronkolonien i 1997, forpliktet Folkerepublikken seg til å overholde avtalen som lå til grunn for den kinesisk-britiske felleserklæring av 1984.

Den innebar blant annet at Hongkong fikk rett til å beholde sitt styresett og sin kapitalistiske økonomi i minst 50 år. Like fullt har regjeringen i Beijing fra første stund forsøk å implementere lover som reduserer Hongkongs selvstyre og fratar borgerne deres medbestemmelsesrett og demokratiske innflytelse. Straffeskjerpelsen for Wongs vedkommende viser hvor livredd kommunistpartiets ledelse er for folkets frie vilje.

De kinesiske antidemokratene bruker opprørsstyrker, sikkerhetstjenestene og sitt hemmelige politi mot mennesker som med fredelige midler slåss for borgerrettigheter vi i vesten tar for gitt. Frykten er Beijings våpen, men avslører en maktarroganse som bare er stakkarslig. Det som skjer i Hongkong, er på ingen måte noe å le av. Men kommunistenes svar på intellektuell motstand er like fullt latterlig. Deres eneste kjente måte å imøtegå legitime krav om demokrati og respekt av menneskerettigheter, er vold. Slik har det alltid vært.

Tidligere i vinter nominerte Høyre-representantene Mathilde Tybring-Gjedde og Peter Frølich den Hongkong-baserte demokratiforkjemperen Martin Lee til Nobels fredspris. Forslaget fikk internasjonal oppmerksomhet. Ikke minst på grunn av Kinas forurettede reaksjon, og regimets patetiske forsøk på å ubetydeliggjøre de to norske parlamentarikerne.

Dersom Nobelkomiteen skulle komme til at det er på sin plass å hedre én eller flere Hongkong-kinesere for deres heltemodige oppstand mot diktaturets klakører, ville det passe Beijing særdeles dårlig.

Som kjent er det en prisutdeling som finner sted i desember, bare noen uker før OL-åpningen i Beijing. Et arrangement Kina har investert mye prestisje i.

Hvis verdens øyne igjen ble rettet mot en tom stol i Oslo Rådhus, som i 2010, da Liu Xiabo fikk fredsprisen, ville det være en symbolsterk påminnelse overfor det internasjonale samfunn hva Kinas kommunistregime egentlig er: Et system bygd på undertrykkelse, menneskerettighetsbrudd og ringeakt av individuell vilje