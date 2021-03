VIKTIG AVTALE: – Hvis Norge ikke hadde hatt EØS-avtalen og dermed ikke vært del av EUs legemiddelsamarbeid er det grunn til å tro at norske legemiddelmyndigheter hadde fått senere tilgang på data om vaksinene. Dette kunne ha bidratt til å forsinke godkjenningsprosessen, skriver helseminister Bent Høie. Foto: POOL New / X80003

Debatt

Gode grunner for EU-samarbeidet om vaksiner

Norge ønsker, som alle andre land, å få vaksinert befolkningen raskest mulig. Gjennom samarbeidet med EU har vi kommet raskere i gang med vaksineringen enn vi håpet på.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

BENT HØIE, helse- og omsorgsminister (H)

Foto: Helge Mikalsen

Her er fem gode grunner til hvorfor vaksinesamarbeidet er bra for Norge:

1. Alle vaksinedosene som settes i Norge har vi fått av et annet land i EU

Ved å la Norge delta i EU-landenes vaksinesamarbeid har medlemslandene fått et land ekstra å dele dosene på. Det betyr at vaksinedosene vi får, som i all hovedsak er produsert i EU, egentlig var tiltenkt et annet land i EU.

Det vil være uklokt av Norge å gå bak ryggen til de andre landene i Europa å forsøke å skaffe oss flere vaksiner på egenhånd når EU-landene viser oss en slik solidaritet. Den samlede andelen vaksiner vi får tildelt er høyere enn vår befolkningsjusterte andel. Norge har med andre ord blitt tilgodesett med flere vaksiner fra EUs vaksineinnkjøp enn et gjennomsnittlig EU-land. Avtalene gjør at vi kan kjøpe vaksinene på likeverdige vilkår som de som er fremforhandlet av et samlet EU.

les også EUs vaksinesamhold slår sprekker – flere søker egne løsninger

2. Det finnes ikke et lager av produserte vaksinedoser vi kan kjøpe

Det kan av og til fremstå som om det finnes lager av ferdigproduserte vaksiner til salgs i verden. Det er ikke tilfellet. Det er ikke slik at land sitter på vaksiner som de ikke trenger selv, og som Norge dermed kan kjøpe. Om for eksempel vaksinen fra Johnson & Johnson hadde blitt godkjent i dag, ville vi likevel ikke fått tilgang til den. Det er fordi det er produksjonskapasiteten, og ikke godkjenningsprosessen, som begrenser tilgangen til vaksinen.

Vaksiner som eventuelt er til salgs nå vil ikke bli produsert før Norge trolig er ferdig med å vaksinere den voksne befolkningen. Vi har sagt ja til alle utvidelsene av vaksineavtalene fra industrien som har vært mulige og tilgjengelige. Det betyr at vi allerede har inngått avtaler som innebærer at vi kan vaksinere den voksne befolkningen tre ganger.

3. Europeisk samarbeid gir økt vaksineproduksjon

At så mange europeiske land samlet har investert i vaksineproduksjon har sørget for en enorm oppskalering av produksjonskapasiteten for coronavirusvaksiner. Det hadde vi ikke fått til om ikke flere land samarbeidet.

Hovedutfordringen nå er å øke produksjonen av vaksiner. Det er en styrke at vi står sammen med resten av Europa i forhandlingene med industrien om å sikre oss vaksiner.

les også Ordfører ber Israel om vaksiner – Helsedepartementet sier ikke klart nei

4. Norge er et lite land

I Norge har vi ikke egen produksjon av vaksiner til mennesker. Vi er derfor helt avhengig av internasjonalt samarbeid og import. Når Storbritannia og Sveits har kunnet velge en annen strategi, er det blant annet på grunn av landenes egen produksjonskapasitet.

Det er lett å undervurdere den sårbarheten Norge ville stått i om vi hadde valgt et sololøp. Noen land som produserer vaksiner varslet at de ville innføre eksportrestriksjoner, slik vi så at de gjorde for smittevernutstyr. Et samlet Europa er vår viktigste garanti for at en så stor andel som mulig av disse tidlige leveransene skal gå til europeiske land.

5. Felles europeisk godkjenning gir oss økt trygghet

Det er eksperter fra alle legemiddelmyndighetene i EU/EØS, ikke politikere, som i felleskap har ansvar for å vurdere om legemidler skal godkjennes. Politisk innblanding i faglige uavhengige godkjenningsprosesser bidrar til å undergrave tilliten til vaksiner og til politisk uavhengig vitenskap.

Hvis Norge ikke hadde hatt EØS-avtalen og dermed ikke vært del av EUs legemiddelsamarbeid er det grunn til å tro at norske legemiddelmyndigheter hadde fått senere tilgang på data om vaksinene. Dette kunne ha bidratt til å forsinke godkjenningsprosessen.

Vi ønsker i utgangspunktet bare å ta i bruk vaksiner som er formelt godkjent i EØS, og som da har et så fullstendig dokumentasjonsgrunnlag som mulig for å sikre at vaksinen er effektiv, sikker og av god kvalitet før den tas i bruk. De europeiske legemiddelmyndighetene har startet en vurdering av den russiske Sputnik-vaksinen, men fullstendig søknad foreligger fortsatt ikke. Ingen av produsentene bak de kinesiske vaksinene har inngitt dokumentasjon til legemiddelmyndighetene eller søkt om godkjenning i Europa.

Myndighetene har derfor ikke tilgang til nødvendige data for å vurdere om vaksinen er effektiv, sikker og av god kvalitet. Det innebærer en unødvendig risiko å ta i bruk en vaksine før vi i fellesskap med legemiddelmyndighetene i Europa har vurdert data om effekt, sikkerhet og kvalitet.