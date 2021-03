Kommentar

Nå kommer den nye bølgen

Av Astrid Meland

OSLO NEDSTENGT: Restaurantene tar ikke imot gjester, kino og teater er stengt. Hovedstaden har hatt sosial nedstenging siden november i fjor. Foto: Mattis Sandblad

Og skoler og barnehager er det siste igjen å stenge.

Smittetallene går feil vei igjen. Om en uke er det 12. mars, dagen da landet ble stengt i fjor.

Nå får vi en reprise av fjoråret.

Helseminister Bent Høie har alt bestilt råd fra ekspertene, og varsler nye tiltak til uken.

Påsken henger i en tynn tråd.

De tiltakene som blir aktuelle, handler trolig om at flere skal få det som i Oslo. Dessuten må det gjøres noe med skolene og barnehagene og man vil nok få ned reisene over kommunegrensene.

Så mye mer er det ikke å ta av i verktøyskuffen.

Bortsett fra det danskene gjør. De vil holde smitten i sjakk ved å hurtigteste folk to ganger i uken. Skolebarn skal teste seg selv.

Og vi bør gjøre det vi kan for å holde åpent, selv om en rekke professorer i avisen Khrono går ut mot massetesting på campus, fordi det mangler en «prosjektprotokoll».

I Østerrike er spyttprøver i bruk, og det er frivillig. Foreldrene som ikke vil at barna skal testes, må ha hjemmeskole.

Professorene kan ha hjemmeskole om de vil. Den store skrekken for alle andre er at skoler og barnehager stenger.

Om vi ikke får ned smitten nå, er det ikke sikkert det er noen vei utenom. Enten ved at myndighetene stenger eller fordi viruset gjør det umulig å holde åpent.

Allerede havner barn i karantene etter karantene, fordi noen er smittet på skolen. På Vestli i Oslo er hele skolen stengt etter virus på alle trinn.

Med den nye virusvarianten, er det blitt mer smitte blant barn. Det taler for å lage mindre grupper, slik at barna ikke får så mange nærkontakter som kan sende dem i isolasjon.

Å insistere på lettest mulig tiltak på skolene nå, kan virke imot sin hensikt. For til slutt fører det til at skolene stenger helt.

For langtidsvarselet for corona viste seg å stemme godt. Den mer smittsomme virusvarianten har tatt over i Oslo og har spredd seg ut over landet.

I Harstad for eksempel, er det utbrudd på et treningssenter og kilden er antagelig Oslo. I Nittedal mener man det pågående utbruddet kommer fra folk som jobber i hovedstaden.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo sier han forventer svært høye smittetall fremover. Andelen som tester positivt går opp. Også beregningene fra Folkehelseinstituttet er skumle. Ekspertene mener nå at hver infisert i Oslo sett under ett smitter en og en halv person til.

Det er et svært høyt og betyr at epidemien vil vokse i stor fart om vi ikke klarer å snu dette.

Deprimerende nok virker ikke tiltakene like godt lenger, fordi viruset er blitt mer smittsomt.

I de verst rammede bydelene i Oslo kan det være at smitten sprer seg enda raskere, slik at at smittetallet nær dobler seg for hver uke som går, om man ikke kjører på med tiltak.

Vi kan ikke ha så høyt smitte over tid. Da får vi store mørketall og kapasiteten til å teste og isolere folk sprenges. Slikt baller på seg, og man må til slutt stenge hele landet for å unngå fulle sykehus.

Derfor var det riktig av Oslo å sette inn nye tiltak på søndag. Det er for tidlig å si om det er nok. Effekten ser vi ikke før om et par uker.

De europeiske storbyene som har stengt helt ned, har måttet holde stengt i seks til åtter uker i slengen. I fjor holdt det med vel fem uker i Norge, før barnehagene åpnet igjen. Men smitten var begynt å synke før tiltakene ble innført i mars, fordi folk allerede var engstelige.

En lærdom er at det tar lengre tid å få kontroll desto lenger vi utsetter tiltakene. De landene som har lyktes med å holde smitten nede, har satt inn tiltak tidlig.

Det kan se ut som Oslo mistet tålmodigheten, og åpnet opp for tidlig nå på etterjulsvinteren.

Den nå så kjente Molde-ordføreren var altså egentlig inne på noe.

Men vi har også lært mye mer nå. I hovedstaden lyktes de med å presse ned smitten i de mest utsatte bydelene, før den nye varianten kom. Og nå vil de prøve seg på massetesting.

I mars i fjor derimot, testet vi nesten ingen og mørketallet var gigantisk. Nå har vi god testkapasitet og flere tusen smittesporere som kan stoppe smitte.

Heller ikke vaksineringen henger håpløst etter i Norge, som man kan få inntrykk av i den offentlige debatten. Tvert om. Vi ligger i øverste sjikt i EU.

Det at Erna Solberg stengte ned Norge på nyåret og fikk ned smitten på lavt nivå, har spart liv.

For i mellomtiden har vi rukket å vaksinere enda flere av dem med høyest risiko for å dø.

Og snart kommer vi til å vasse i vaksine.

Derfor trenger ikke nye bølger å bety like mange dødsfall. Det verste er forhåpentligvis over. Nå gjelder det «bare» å holde ut de neste par månedene.