Balladen om tre kvadratmeter

Hva skjer hvis takstmannen måler boligen din feil? Svaret er: ingenting.

ARNE SVINGEN, forfatter

Historien begynner slik: Jeg kjøpte en leilighet på 80 kvadratmeter i St. Hanshaugen bydel i Oslo. Da den skulle selges halvannet år senere hadde neste takstmann fått den til å krympe ned til 77 kvm. Hvor ble de tre kvadratmeterne av i en leilighet som ikke var pusset opp, ingen vegger flyttet, den var rett og slett nøyaktig lik som da den ble kjøpt. Hvordan kan to takstmenn med sine fancy lasermålere og solide fagkompetanse komme til så forskjellige resultater?

Det bestemt jeg meg for å grave i. Derfor kontaktet jeg den forrige takstmannen som viste seg å være så erfaren at han til og med har figurert som dommer i boligprogrammer på tv og fagkyndig meddommer i retten. Motvillig godtok han å komme for en ny kontrollmåling.

Dessverre hadde han en nedslående konklusjon etter en rundtur med lasermåleren: Han hadde kommet til å måle deler av badet to ganger og plutselig var altså leiligheten blitt tre kvm større enn den var i virkeligheten.

Folk som i dag skal selge og kjøpe leiligheter, hus og hytter er helt prisgitt fagkompetansen til landets takstmenn. Så hvilke rettigheter har jeg når takstmannen måler feil? Skulle vi lagt den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen i St. Hanshaugen bydel til grunn, vil dette altså utgjøre 265 797 kroner (3 X 88.599). Ingen liten sum, spør du meg.

Nå er det ikke sikkert at man kan overføre størrelsen så direkte til pris, men at det har en betydning burde det være liten tvil om. Eller som megleren min sa: Nå mister vi alle som har lagt inn Finn-søk på leiligheter fra 80 kvm og oppover.

Men hva var så kommentaren fra takstmannen som hadde gjort denne feilen? Han henviste straks til noen lagmannsrettsdommer der 3,8 prosent avvik var for lite til erstatning. En unnskyldning viste seg å sitte svært langt inne, men etter en lengre diskusjon fikk jeg dog et beklager og tilbud om kompensasjon: En gratis verdivurdering en gang i framtiden (verdi 6000 kr). Jeg takket nei, jeg har etter min siste flyttesjau ingen planer om å gjenta det på minst 20 år.

På dette tidspunkt hadde jeg også kommet over noe som het «Reklamasjonsnemda for takstmenn». Det hørtes lovende ut så jeg skrev en klage på takstmannen.

Etter ni måneder og en rekke henvendelser om ettersending av dokumentasjon, kom endelig svaret: Jeg fikk medhold. Takstmannen har opptrådt i strid med regler for god takseringsskikk. Yes! Eller? For så kommer det interessante: Nemda påpeker at en brutt norm for god takseringsskikk ikke nødvendigvis tilsier at det foreligger erstatningsrettslig ansvar for takstmannen.

Er det altså en reklamasjonsnemd som er mer opptatt av å beskytte sine takstmenn mot erstatningsansvar enn at kundene skal få noen form for oppreisning? Var ikke medholdet mitt verdt noe som helst?

Samtidig hadde jeg hørt et annet rykte. På Lovdata ligger det nemlig et forslag om endringer i avhendigsloven som allerede har gått igjennom i Stortinget: Heretter er skal det bli «en mangel» hvis avviket er større enn 2 prosent (så lenge det utgjør minst en kvadratmeter). 3,8 prosent er nesten det dobbelte av dette. Men vent, det står mer i lovforslaget: «Det er likevel ikkje ein mangel dersom seljaren godtgjer at kjøparen ikkje la vekt på opplysninga.» What? I forfattersammenheng sier vi at en sånn setning har mye undertekst. Her er det definitivt store rom for tolkning og i det virkelige liv betyr det dette: Konflikter. Rettssaker. Påstand mot påstand. Irritasjon, frustrasjon og forvirring.

Og hvem er i så fall ansvarlig den dagen loven trår i kraft?

Jeg tok en telefon til Norsk takst som organiserer landets takstmenn, men der var det lite informasjon å hente. De visste slett ikke når loven ville tre i kraft eller hvilken erstatning en kjøper kunne regne med en gang i framtiden. Men at boligkjøperen kan gå på selger eller takstmann ved slike feil, var de smertelig klar over. Det var kanskje ingen overraskelse at Norsk takst i sitt høringssvar til loven var sterkt uenig grensen på to prosents arealavvik. De kunne i tillegg fortelle meg rett ut at et medhold i reklamasjonsnemda – som jeg hadde fått – ikke hadde noen som helst betydning, verken økonomisk eller for takstmannen som hadde gjort feilen. Den er kun rådgivende.

Noen ganger kan man rett og slett lure på hva slags etikk som finnes i enkelte yrkesgrupper. For det aller dyreste de aller fleste av oss noen gang kommer borti i løpet av livet, er jo nettopp kjøp og salg av fast eiendom. Vi kan ikke måle opp leiligheten selv, dette må en fagperson gjøre, altså en takstmann. Men da må de også ansvarliggjøres om badet måles opp to ganger.

For boligpolitikken i dette landet har skapt helt vanvittige priser på hus og leiligheter, og da bør personen med lasermåleren faktisk kunne jobben sin.

Derfor er mitt klare råd til alle som skal hyre inn en takstmann: Be han eller hun alltid måle opp boligen to ganger. Minst!

Publisert: 15.11.20 kl. 11:56

