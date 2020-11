ØKNING I SMITTE: – Man må ikke være rakettforsker for å skjønne at det er større smitte blant ungdom, som daglig sitter i trange klasserom med 25-30 medelever, skriver Andrea Horne, i dette innlegget, i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Frode Hansen, VG (arkivbilde)

«25 under 25»: Kjære voksne, dropp rollen som moralpoliti!

Mange voksne legger skylden på ungdommer for at coronasmitten har økt de siste ukene. Det er ikke rettferdig.

ANDREA HORNE (18), elev ved Wang videregående skole

De siste ukene har smitteutviklingen økt drastisk i hovedstaden og flere skoler melder om smittetilfeller. Politikerne minner oss daglig på den skumle smitteutviklingen, spesielt blant ungdom.

Jeg er en av dem som har blitt smittet på skolen, og ikke på en av de beryktede festene i hovedstaden.

Jeg tenker på min kjære bestemor på 97 år, som jeg besøkte for en uke siden.

Jeg tenker på klassekameratene mine, som nå er i karantene. Den dårlige samvittigheten tar knekken på meg.

Sannheten er at det er en ren tilfeldighet at jeg, som 28.000 andre nordmenn, har blitt smittet av coronaviruset.

De siste ukene har smitten blant ungdom mellom 13 og 19 år økt kraftig. I den skumle situasjonen vi befinner oss i, er det mange som leter etter en syndebukk. Flere voksne legger spesielt skylden på oss ungdom.

De mistenker at vi drar på store fester i helgene, og at vi ikke bryr oss om smittevernreglene. Men har du noen gang tenkt over at dette er vår eneste tid som ungdom?

ELEV: Voksne mennesker er minst like uforsiktige som ungdom når det kommer til å overholde smitteverntiltak, mener Andrea Horne (18). Foto: Privat

Så hvorfor øker smitten blant ungdom, hvis svaret ikke er at vi er uforsiktige?

For det første har majoriteten av oss både fritidsaktiviteter og deltidsjobb. Vi har ikke minst sosiale behov i hverdagen. Dessuten, har vi i flere måneder måttet møte opp på skolen fem dager i uka.

I klasserommet er det ingen form for én meters avstand, og spesielt ikke i de trange gangene.

Jeg mener ikke at politikere har vært for naive med å sende oss på skolen, men at smitten ikke kan sammenlignes med voksne som stort sett har hjemmekontor.

Voksne som derimot drar på jobb har som regel eget kontor, der man enkelt kan holde avstand fra kollegaer.

Man må derfor ikke være rakettforsker for å skjønne at det er større smitte blant ungdom, som daglig sitter i trange klasserom med 25-30 medelever.

Smitteøkingen i landet kan derfor sees i sammenheng med at flere nordmenn rett og slett har testet seg. Statistikk fra FHI viser blant annet en økning blant antall testede med 20 prosent fra uke 44 til uke 45.

Antall positive tester derimot har forblitt stabile. Trenger jeg å si noe mer?

Personlig går jeg siste året på videregående, og har snart en etterlengtet russetid i vente.

Snart venter voksenlivet, med studier og egen hybel. Er det virkelig så rart at vi unge vil utnytte ungdomstiden, før voksenlivet møter oss på alvor?

Forstå meg rett, jeg mener ikke at ungdom nødvendigvis er mindre forsiktig enn voksne mennesker.

Faktum er at jeg daglig møter voksne på bussen, som ikke bruker munnbind. Jeg møter også utallige kunder på jobb, som ikke klarer å opprettholde én meters avstand.

Dessuten drar foreldrene mine i middagsselskap like ofte som jeg møter venninner. Uansett løser ikke denne situasjonen seg ved å legge skylden på norsk ungdom.

Derfor synes jeg at de voksne skal droppe rollen som moralpoliti!

