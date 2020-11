REAGERER PÅ TILTAK: – De griper inn i privatsfæren i en helt vanvittig grad, og det er på tide at noen sier ifra om at det vi holder på med nå er helt sinnssykt, skriver Høyres Kristian Tonning Riise. Foto: ØRN E. BORGEN, NTB

Hvem forsvarer enkeltindividet i pandemibekjempelsens tid?

Den øredøvende aksepten for svært inngripende tiltak i folks aller nærmeste privatsfære gir grunnlag for bekymring, både for rettsstaten og folks helsetilstand.

KRISTIAN TONNING RIISE, stortingsrepresentant (H)

Når denne virus-situasjonen er ferdig, så er det en ting som kommer til å stå igjen som mest skummelt for min del, og det er hvor lett vi nordmenn tydeligvis ikke bare aksepterer, men i mange tilfeller også heier frem svært inngripende tiltak fra myndighetene i vår egen privatsfære.

Det begynte med hytteforbudet i vår, der folk som så mye som stilte spørsmål ved logikken i dette tiltaket, fikk kjenne vreden fra mobben på sosiale medier. Nå har vi altså kommet dit at folk tilsynelatende synes det er helt normalt at helseministeren sitter og forteller folk i kommentarfeltet på Facebook hvor mange av sine barns familier de har lov til å ha samlet på middag samtidig i sitt eget private hjem.

Det er mye positivt med den norske dugnadsånden, men i slike situasjoner som dette så viser den seg ofte fra sin minst sjarmerende side. Vi så det for eksempel etter NRK Debatten, da Fredrik Solvang utfordret Bent Høie på hvorvidt det var vitenskapelig grunnlag for kravet om munnbind på kollektivtransport og innendørs på offentlige steder.

I stedet for å forklare hvorfor det er vitenskapelig grunnlag for dette påbudet, svarte Høie med å irettesette Solvang for å «skape et inntrykk» av at noe annet var tilfelle. På min Facebook-feed, der det er mange med medlemskap hos regjeringspartiene var det tilsynelatende unison enighet om at dette var et utrolig uansvarlig og utidig spørsmål av Solvang. Som om ikke pressens jobb, spesielt i en krisetid da myndighetenes fullmakter er utvidet, er å stille kritiske spørsmål.

Man skal være forsiktig med anekdotisk bevisføring for hva «folk der ute» tenker og mener, men jeg synes i hvert fall å merke en stadig større dissonans mellom hva folk mener om alle disse corona-tiltakene i private settinger og hva som er den tilnærmet unisone enigheten i offentligheten. Det er ikke bra hvis vi i økende grad begynner å få en offentlighet der de eneste som tør å åpne kjeften er det selvutnevnte corona-politiet på internett, mens et stadig større mindretall blir mer og mer frustrert og får mindre respekt for myndighetenes råd, men holder kjeft.

Hvor mange av dem du ser på t-banen og i butikken for eksempel, tror du har tatt på seg et helt nytt eller nyvasket munnbind, og hvor mange av dem tror du bare fisker opp det samme munnbindet de har hatt liggende i jakkelomma i en måned for å slippe de stygge blikkene fra alle de andre (som neppe har på seg et helt nytt munnbind de heller)?

Det er dessuten verdt å dvele litt ved incentivene for alle disse tiltakene som ikke bare norske myndigheter har iverksatt, men som vi ser over hele Europa. Vi mennesker reagerer på incentiver. Det gjelder også politikere, og det er ikke irrelevant akkurat nå.

Myndighetene blir i den offentlige debatten i stor grad holdt direkte ansvarlige for antall syke eller døde på grunn av corona, men i mye mindre grad på grunn av andre ting. For å ta en litt ubehagelig, men likevel reell sammenligning:

Covid19-viruset har krevd livet til om lag 300 personer i Norge siden i vår. 90 prosent av disse hadde underliggende kroniske sykdommer. Gjennomsnittsalderen for koronadødsfall er 84 år.

Om lag 600 mennesker dør av selvmord hvert år i Norge. Gjennomsnittsalderen for selvmordsdødsfall er om lag 45 år. Kombinasjonen av påtvungen ensomhet og kalde, mørke vintermåneder bør være grunnlag for bekymring, men ingen kommer til å holde myndighetene direkte ansvarlig dersom uvanlig mange har tatt livet sitt i løpet av våren 2021.

Jeg er tilhenger av vitenskapelig begrunnede anbefalinger og råd fra myndighetenes side, men jeg er også tilhenger av at folk må få lov til å gjøre skjønnsmessige vurderinger av hvor mye risiko de er villig til å utsette seg for, og hva som er riktig i nettopp deres livssituasjon.

Noen mennesker takler ensomhet veldig bra. Noen mennesker takler ensomhet svært dårlig. For noen kan ensomhet være livsfarlig.

Et eller annet sted i Norge akkurat nå sitter det en kreftsyk familiefar som ikke har så lenge igjen, og derfor har et ekstra stort behov for å samle mer enn fem familiemedlemmer akkurat denne julen. Et annet sted sitter det kanskje en datter på et fly som nettopp har vært igjennom en vond skilsmisse og ikke orker 10 dager på karantenehotell før hun kan reise hjem til sine foreldre for juleferien.

Noen påbud og retningslinjer er selvsagt nødvendig i en slik situasjon som vi er inne i nå, men jeg orker rett og slett ikke å sitte stille og late som jeg synes det vi holder på med nå er normalt, selv for en krisetid.

Disse tiltakene griper inn i privatsfæren i en helt vanvittig grad, og det er på tide at noen sier ifra om at det vi holder på med nå er helt sinnssykt!

