Ydmyker statsministeren

Av Astrid Meland

SIV JENSEN KJØRER OVER ERNA SOLBERG: Jensen fikk flertall for å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet i Stortinget tirsdag. Nå må Solberg-regjeringen gjøre som opposisjonen krever. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Siv Jensen skaffer oss øl til maten flere dager før de borgerlige synes det passer seg.

Det har vært et ganske stusslig år for opposisjonen på Stortinget. De har prøvd med utallige utspill. Nesten ingen har orket å høre på dem.

Alle vil bare kjøpe virusbeskyttelse av Erna Solberg.

Her er det ikke lett å få lirket en fot inn dørsprekken. Det eneste opposisjonen har levert, er økonomiske hjelpepakker som de ser ut til å mene skal vare frem til SARS-CoV-3.

Men tirsdag fikk opposisjonen endelig en seier, da Frps leder Siv Jensen fremmet forslag i Stortinget om å tillate skjenking på restauranter i kommuner med lite smitte.

Og opposisjonen med Frp, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt, sørget for flertall.

Det er første gang de overkjører regjeringen på smittevern. Og det skjer dagen etter at Erna Solberg var i Stortinget og sa at hun ville opprettholde det nasjonale skjenkeforbudet i en uke til.

Ganske ydmykende, altså. Regjeringen skriver snurt i en pressemelding at de motvillig følger opp, og viser til hvor galt dette gikk i Irland.

Grunnen til at Siv Jensen tør å gjøre dette, er at fagfolkene ikke er enige seg imellom.

Helsedirektoratet ville stenge kranene i to uker til. Folkehelseinstituttet derimot, mente regjeringen burde fjerne den nasjonale skjenkestoppen nå. Erna Solberg lanserte som vanlig et kompromiss, og kom opp med én uke til med skjenkeforbud.

Her har små faglige uenigheter skapt et rom for politiske markeringer.

Det er ikke noe nytt at politikere overkjører fagfolk. Både i Danmark og Norge har regjeringene gjort det tidligere. Mange synes også at politikerne burde gjort det i Sverige.

Men da for å få strengere tiltak, ikke lempe på dem. Og regjeringen, ikke opposisjonen.

Det er klart dette er politikk. Fagfolkene har ikke noen fasit de heller. Da må noen velge mellom kryssene hensyn. Her er det altså plass for en opposisjon.

Men når opposisjonen har hatt lite å komme med på smittevern, er det fordi det har gått såpass bra med corona i Norge.

Den eneste interessante kritikken de har fremmet, er den om at regjeringen gjør for lite med importsmitte.

Men da opposisjonen kom med sin liste over tiltak mot importsmitte Stortinget tirsdag, virket det som ren posisjonering. Dette er velkjente forslag vi har lest i regjeringsdokumentene for lengst. Mange av dem er til og med innført eller i ferd med å innføres.

Dermed ble det alkoholen, som Frp ofte tyr til.

– For tidlig, sier helseminister Bent Høie.

Jeg vet ikke om det betyr så mye for smittesituasjonen at man får seg en øl til maten fredag eller om det blir neste tirsdag. Det er i alle fall bra for næringslivet. Og jeg synes det virker fornuftig å la de områdene som har lav smitte holde samfunnet mer åpent.

Men instinktivt blir jeg litt svett med tanke på at MDG, Rødt, Sv, Sp, Ap og Frp skal tvinge gjennom smittevernreglene de foretrekker.

Vi trenger en våken opposisjon når regjeringen sysler med et portforbud. Men skjenkeregler? Dette lukter av valgår. Og det er ikke bra for folks etterlevelse av corona-tiltakene, hvis politikerne begynner å krangle for mye.

Opposisjonen må bare håpe på at viruset snart gir seg, slik at de får noe bedre å profilere seg på.

For man kan jo bare tenke på hva dette kan åpne for. Fredag kommer det byfolk til bygda for å ta seg en øl.