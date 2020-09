Foto: Roar Hagen

Sammen mot Iran

Da avtalen om en normaliseringen av forholdet mellom Israel og De forente arabiske emirater ble kunngjort i forrige måned minnet den om et Kinderegg. Den inneholdt tre goder, en for Emiratene,en for Israel og en for USA.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller avtalen historisk. Emiratene er bare det tredje arabiske land som slutter fred med Israel. Egypt gjorde det i 1979 og Jordan i 1994.

Nå håper Jerusalem at flere arabiske land følger i Emiratenes fotspor. Netanyahu er under hardt press på grunn av coronakrisen, regjeringsproblemer og en korrupsjonssak mot ham selv. En diplomatisk triumf kommer godt med.

USAs president Donald Trump planlegger en undertegnelse-seremoni i Washington, D.C. senere i september for å feire en avtale som kom til etter rådgiver og svigersønn Jared Kushners skytteldiplomati i sommer. Trump beskriver avtalen som et langt skritt mot et mer fredelig, et sikrere og et mer velstående Midtøsten. Trump vil vise en viktig velgegruppe, hvite evangelikale velgere, at han leverer på sine løfter.

De forente arabiske emirater, ved den mektige kronprins Mohammed bin Zayed i Abu Dhabi, kan vise til at de oppnådde å stanse den israelske regjeringens planer om å annektere store deler av den okkuperte Vestbredden. Og parallelt med disse forhandlinger har det pågått samtaler med USA om kjøp av avanserte våpen, inkludert F-35 jagerfly som lenge har stått på Emiratenes ønskeliste.

Etter at de andre har forsynt seg står palestinerne ganske tomhendte tilbake. At planen om israelsk annektering er lagt til side, i hvert fall midlertidig, er en fattig trøst. Palestinske ledere ønsker ikke status quo. De ønsker at de arabiske land skal stå fast på kravet til Israel om at prisen for en normalisering er opprettelsen av en palestinsk stat. Nå ser palestinerne at den arabiske fronten sprekker.

Emiratenes avtale med Israel er et uttrykk for at autoritære sunnimuslimske monarkier i regionen ikke ser på Israel som det største problemet. I stedet har de en felles fiende i Iran. Trump er av samme oppfatning.

Israel og Emiratene skal nå opprette diplomatiske forbindelser, en direkte flyrute og dessuten legge til rette for handel og samarbeid. Trump sier at isen er brutt og han forventer at flere arabiske og muslimske land vil følge etter. Kongen i dette diplomatiske spillet er Saudi-Arabia.

Kong Salman bin Abdulaziz gjentok i en telefonsamtale med Trump sist helg at en fredsavtale med Israel først er aktuelt hvis de godtar det arabiske fredsinitiativet fra 2002. Da må Israel trekke seg tilbake til grensene fra 1967 og godta opprettelsen av en palestinsk stat i de okkuperte områdene.

Da Trump kunngjorde normaliseringsavtalen sa han ikke noe om amerikansk våpensalg til Emiratene. Men på en pressekonferanse senere i august kommenterte han rapportene i amerikanske medier:

– De har pengene og de vil gjerne bestille ganske mange F-35-fly, Forespørselen blir vurdert, men de har gjort store sprang for fred i Midtøsten, understreket Trump.

Trump nevnte ikke at Emiratene har vært tungt involvert i den katastrofale og langvarige krigen i Jemen, inntil de i fjor kunngjorde at de trekker mesteparten av styrkene ut fra det krigsherjede landet.

Det hvite hus skal angivelig ønske å selge Emiratene Reaper-droner i tillegg til F-35. I følge The New York Times står også EA-18G Growler på innkjøpslisten. Dette er en fly for elektronisk krigføring som blant annet kan forstyrre fiendens luftforsvar. Hittil har bare USA og Australia dette våpenet.

Slike meldinger skaper bekymring i sikkerhetskretser i Israel og uro blant en del politikere i begge partier i Washington, D.C. USA har i lang tid garantert Israel at de skal ha et kvalitativt militært forsprang i forhold til arabiske land. Israel kan aldri mobilisere like store styrker som sine arabiske naboer, men USA kan sørge for at de har de mest avanserte våpen.

I dag er Israel det eneste land i Midtøsten som har F-35 jagerfly. Tyrkia ble kastet ut av programmet da de valgte å kjøpe et russisk luftforsvar-systemet S-400, til tross for protester fra USA og andre NATO-land, inkludert Norge, som deltar i F-35 programmet.

Israel offisielle posisjon er at ingen arabiske land bør få tilgang til slike våpen, selv om de har inngått en fredsavtale med Jerusalem. Netanyahu dementerte rapporter i amerikanske og israelske aviser om at han skal ha gått med på ikke å blokkere for at Emiratene får kjøpe F-35..

Avtalen mellom Israel og Emiratene kan være en begynnelse på en større endring i det politiske landskapet i Midtøsten, hvis andre arabiske land følger etter. Men det virker ikke overbevisende at partene omtaler den på svært ulikt vis, åpenbart tilpasset hjemlig opinion.

Emiratenes versjon er at de har stanset Israels anneksjon. Netanyahu sier at det ikke rokker ved hans langsiktige plan om å utvide israelsk suverenitet. Ingen av delene beroliger palestinerne. De er bare tilskuere til det diplomatiske spillet.

