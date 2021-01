Kommentar

Det første Biden vil gjøre

Av Per Olav Ødegård

STORE UTFORDRINGER: Joe Biden vil endre USAs utenrikspolitikk. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Donald Trump var opptatt av å gjøre om på det viktigste Barack Obama oppnådde. Nå vil Joe Biden skru klokken tilbake til Obama-tid.

Siden 2000 er amerikansk utenrikspolitikk blitt svært uforutsigbar. Hvert fjerde- eller åttende år endres kursen brått. De første 100 dagene etter innsettelsen 20. januar vil Joe Biden bruke til å viske ut mange av sporene etter Trump.

Første dag på jobb vil Biden melde USA inn i klimaavtalen fra Paris. USA vil på samme dag igjen bli medlem av Verdens helseorganisasjon (WHO). Trump trakk i protest USA ut av begge. Biden ønsker å redde atomavtalen med Iran, som Trump også forlot. Det er ikke gjort i en håndvending. Etter at USA gikk ut har også Iran brutt sine avtaleløfter. Iran må innfri sine forpliktelser hvis den internasjonale avtalen skal bestå.

Noe det første Biden vil gjøre er å forsterke båndene til vestlige, demokratiske land. Forholdet ble tynnslitt under Trump, som aldri lot en anledning passere uten å kritisere dem for å bruke for lite penger på forsvaret eller for å utnytte USA økonomisk. Biden vil styrke samholdet med vestlige land for å stå sterkere i konkurranse med Kina.

Trump trakk USA ut av internasjonale avtaler og organisasjoner. Han er kritisk til multilateralt samarbeid og foretrekker tosidige avtaler der USA er den sterkeste part. Biden har et helt annet syn på internasjonalt samarbeid. USA står sterkere sammen med allierte. Han vil raskt demonstrere at USA er tilbake i førersetet i det vestlige allianse.

Det er tverrpolitisk enighet i Washington, D.C. om å føre en tøff linje overfor Kina. Den asiatiske supermakten er USAs største økonomiske rival. Kina utgjør dessuten en stadig større politisk og militær utfordring for USA og allierte. Biden tror han kan oppnå mer med å spille på lag med allierte, fremfor å fortsette på Trumps alenegang. Men den nye presidenten vil ganske sikkert beholde noen av sanksjonene som den forrige administrasjonen innførte.

I fire år har Trump vært særdeles varsom med å kritisere Russlands president Vladimir Putin. Når Russland er blitt beskyldt av amerikanske etterretningstjenester for omfattende hacking og desinformasjon har Trump som regel avledet oppmerksomheten og pekt på andre mulige mistenkte.

Men øst-vest forholdet er iskaldt ved dette årsskiftet, og det er ingen utsikter til at det vil bli tøvær med Biden i Det hvite hus. Biden vil påtale Kremls menneskerettighetsbrudd mot sine egne borgere og russisk innblanding i andre land langt tydeligere enn det Trump har gjort.

Det første Biden må ta stilling til i forhold til Russland er New START-avtalen. Dette er den siste viktige gjenværende avtalen mellom Russland og USA som begrenser atomvåpenarsenalene. New START, som ble ratifisert i 2010, bygger på tidligere rustningskontrollavtaler. Den utløper 5 februar, bare et par uker etter at Biden tar over som president.

Hvis både den amerikanske og russiske president går inn for det kan New START forlenges i inntil fem år. Trump-administrasjonen har forhandlet med Kreml, uten at det hittil har ført frem. Begge sider bør nå godta en forlengelse. Uten denne avtalen vil det ikke lenger finnes begrensninger for hvor mange atomvåpen de to landene kan ha. Det åpner for et ukontrollert kappløp.

Målsettingen om at NATO-landene skal øke forsvarsbudsjettene til to prosent av bruttonasjonalproduktet, ble vedtatt i Obamas tid. Biden vil, som Trump, presse de allierte til å innfri løftet. Men Biden vil også styrke den politiske dimensjonen i NATO, fordi vestlig samhold bygger på mer enn militær slagkraft.

Trump har fått flere arabiske land til å normalisere forholdet til Israel ved å tilby ulike motytelser. Biden vil trolig videreføre denne politikken. Han vil heller ikke omgjøre Trumps beslutning om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Biden vil trolig gjenåpne en diplomatisk post i Jerusalem for kontakt med palestinske myndigheter. Etter det israelske valget i mars kan det bli gjort forsøk på å gjenoppta forhandlinger mellom israelere og palestinere.

I miljø- og klimapolitikken er forskjellen mellom den avtroppende og påtroppende president særlig stor. Joe Biden har utpekt tidligere utenriksminister John Kerry til å lede USAs innsats mot global oppvarming. Kerry spilte en sentral rolle i forhandlingene som ledet frem til Paris-avtalen. Biden ønsker å arrangere et nytt klimatoppmøte, med deltakelse fra de landene som har de største CO2-utslipp. Bare Kina slipper ut mer klimagass enn USA.

Biden vil markere en kursendring i utenrikspolitikken, men mye av hans oppmerksomhet vil i den første tiden være rettet mot de store utfordringene hjemme. Den første og viktigste oppgaven er å bekjempe pandemien. Selv om vaksinering er kommet i gang kan USA stå overfor noen svært harde måneder før det lysner. En annen gigantisk oppgave er å få amerikansk økonomi på beina etter pandemien.

Utfordringen i 2020 er enda større enn den Barack Obama og Joe Biden sto overfor da de arvet finanskrisen i 2008.