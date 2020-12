ÅPEN FOR SPØRSMÅL: – Spør i vei om jeg spiser ribbe, drar i kirken eller om jeg feirer jul eller ikke, skriver Zaineb Abdulsatar i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Glen Musk/ Aftenposten

Debatt

«25 under 25»: «Unnskyld at jeg spør, men feirer du jul?»

For oss med en annen etnisitet er dette et ganske så vanlig spørsmål å få rundt juletider.

Publisert: Nå nettopp

ZAINEB ABDULSATAR (17), elev

Det er et spørsmål jeg ofte får.

Først og fremst, ikke beklag deg for at du spør. Jeg elsker at du spør! For ved at du spør får du en bredere forståelse av noe som kanskje er litt fremmed for deg.

Min kultur.

Og det er akkurat det vi trenger i dette samfunnet, som av og til kan virke polarisert. Så spør i vei om jeg spiser ribbe, drar i kirken eller om jeg feirer jul eller ikke.

Lær av meg, så kan jeg lære av deg.

Og svaret er ja, jeg feirer jul. Men det har jeg ikke alltid gjort. Det har tatt tid. Å lære nye ting tar tid. Integrering tar tid.

Selv mener jeg at det ikke finnes en fasit på hvordan jula skal feires. Jula skal ha plass til alle. Plass til de som vil feire jul, men også plass til de som ikke vil.

Selv om jeg feirer jul, er svaret likevel nei på om jeg spiser ribbe eller drar i kirken. Ikke at det er noe galt i det, men det er ikke noe jeg gjør, på grunn av min kultur og religion.

Og det bør være greit det også!

SPISER IKKE RIBBE: – Jeg kjente at det sugde å ikke ha et stort og fint juletre. Jeg kjente på at jeg ikke hadde den samme jula som «de andre», skriver kronikkforfatteren. Foto: Glen Musk / Aftenposten

Jeg bor på Kattem, en bydel i Trondheim med masse farger. En plass med rom for alle tradisjoner.

Min familie flyktet til Norge et år før jeg ble født, så det tok litt tid før julen var på plass hos oss. For meg startet julen i en alder av seks år.

Den jula, og noen julaftener etter, hadde vi ikke noe fantastisk juletre. Vi hadde kun en en-meters lang plante med litt hjemmelaget pynt fra juleverkstedet på barneskolen. Under lå et fåtall av små hjemmelagde gaver.

For meg var dette mer en nok.

Det var et forsøk på en julaften selv om maten vi spiste var den samme vi spiste i hverdagen, og vi gikk med joggebukse og T-skjorte.

Julelysene våre skinte ikke like sterkt som hos naboen. Det gjorde at jeg mislikte julen litt også.

Selv om jeg nå har beskrevet julen som en fin og rolig tid hvor vi prøvde vårt beste å feire jul, skal jeg ikke se bort ifra alle de gangene jeg kjente ekstra på det å være annerledes.

Jeg kjente at det sugde å ikke ha et stort og fint juletre. Jeg kjente på at jeg ikke hadde den samme jula som «de andre».

Jeg ble sliten av å lære mamma og pappa hvordan ting skulle gjøres i jula. Og jeg var bestemt på at ting skulle gjøres slik jeg hadde lært på skolen, eller som de etnisk norske vennene mine.

Jeg skulle ønske at jeg forstod tidligere at jeg ikke trengte å anstrenge meg like mye for å etterligne alle rundt meg. Jeg skulle ønske at jeg forstod at ingen gikk rundt med en fasit på hvordan jula skulle feires.

Denne julen blir spesiell.

Vi har mistet mye, så la oss være ekstra takknemlige for det vi har. Og la oss sette pris på at vi er forskjellige, og at noens julelys kanskje skinner sterkere enn våres.

Men kjære du som leser dette. Bare spør meg om hva jeg mener, tenker eller tror på. Jeg elsker at du prøver å forstå meg.

Kanskje ser vi at vi ikke er så ulike likevel. Og om vi er ulike, så er ikke det så galt heller.

La oss feire jula slik vi selv ønsker, uten å sammenligne oss med andre.

God jul!