FACEBOOK-SENSUR: – Hva skjer med historien og samfunnssamtalen vår når så mange av oss aktivt outsourcer den til et privat firma med helt andre motiver enn «å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale», spør Anine Kierulf. Foto: Morten Mørland

Debatt

Trakk fører-kortet, fikk fyken

Blir verden et bedre sted hvis vi aldri nevner Adolf Hitlers grusomheter? Facebook vil i alle fall ikke hjelpe oss til å lære av historien.

For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANINE KIERULF, Institutt for offentlig rett, UiO

Foto: Annemor Larsen

Husker du «Dear Mark»? Da Aftenpostens redaktøren liksom skrev et forsidebrev til Mark Zuckerberg etter at Facebook hadde fjernet Nick Uts ikoniske bilde fra Vietnamkrigen?

Brevet endret jo ikke så mye, men det bidro til oppmerksomhet om hvor teite utslag håndhevingen av Facebooks brukervilkår kan få. Fjerningen skjedde fordi algoritmer ikke ser forskjell på «nakenhet» i form av overgrepsbilder og vitnesbyrd som formidler mer enn tusen ord om Vietnamkrigens grusomheter.

For det å avgjøre hva som er uønsket «nakenhet» og hva som er kunst eller hva som er «hatefulle ytringer» og hva som er legitim religionskritikk forutsetter god innlevelse i språk og kontekst. Så god at drevne redaktører og dommere ofte er i tvil. Algoritmer er ikke i nærheten av å ha ordinær språkforståelse en gang, de er maskiner.

Selv er jeg kastet ut av Facebook for å ha «trukket fører-kortet», det vil si: skrevet en kort tekst om Hitler.

les også Faktisk.no: Konspirasjonsteorier dominerer vaksinediskusjoner på Facebook

Teksten understreket at bokstavsammensetningen «Adolf Hitler» ikke var ment verken hatefullt eller farlig. Og at poenget var å vise et nylig utslag av algoritmeproblemet: En rekke seriøse folk – historikere, de som studerer radikalisering på nett, samfunnsdebattanter og andre – utestenges fordi de nevner dette Navnet Som Ikke Må Nevnes. Det gjelder uavhengig av opplysende eller forskningsbasert hensikt.

Jeg vedla et bilde fra Wikipedia-artikkelen om Hitler. Det kan lett kan spores som et bilde tilgjengeliggjort i opplysningsøyemed, ikke i naziforherligende hensikt. Det ble stanset før jeg en gang fikk postet det, som stridende mot Facebooks standarder mot «farlige individer». Bildene av Mussolini, Mao og Stalin som jeg la ved for å understreke poenget, gikk fint gjennom.

Man skal heller ikke tulle med Hitler, synes Facebook. Bokforsiden til den kjente og også filmatiserte «Han er her igjen» utløste nok en advarsel. Da jeg la ut den populære tullevideoen der Hitler og Stalin synger «Video Killed the Radio Star» i skjønn duett fikk jeg fyken.

Adolf Hitler var definitivt et «farlig individ». Fremdeles kan han brukes til å forherlige farlige ideer. Men det kan også profeter, antifascistiske idealer, pizza-sjapper i Washington og enkeltbokstaver i alfabetet.

les også Slik lurte 21-åringen Donald Trump

Hvor «farlig» Hitler er, kommer jo helt an på kontekst. Wikipedia-artikkelen om ham er ikke farlig. Historiebøker er heller ikke farlige. Noen kan kanskje gjøre farlige ting etter å ha lest historie, men de fleste vil reagere med avsky. Og kanskje forstå mer av hva den verden de lever i har vært gjennom på vei til i dag. Vi lærer ikke av historien ved å sensurere den.

Forleden spilte jeg inn noen små filmer som skal spres i sosiale medier. De skal bidra til opplysning om menneskerettigheter for et kresent publikum – unge mennesker som er vant til å få budskap presentert i konsentrert form. I to av filmene nevner jeg nettopp Hitler. Han er ganske sentral for å forstå menneskerettighetene som system: De har den formen vi i dag kjenner dem i dels som en direkte følge av nazistenes grusomheter under annen verdenskrig. Som symbol på hvor jævlige overgrep som kan legitimeres politisk, menneskerettslige rammer tenkt borte, er nettopp Hitler en hendig referanse. Facebook kan ikke brukes til slik menneskerettsopplysning.

Og hva oppnår Facebook? Ut over å gjøre kommunikasjon vanskelig for skikkelige folk? Antagelig å luke uten god del av de dummeste nynazist-leflerne. De bittelitt smartere, som det er større grunn til å frykte, bruker andre plattformer. Eller omskriver «farlige ord» på en måte som kommuniserer akkurat like farlig budskap. Som når så de blir satt på «farlig»-listen, byttes ut med andre ord eller bilder eller memes eller omskrivinger.

Inntil jeg ble kastet ut, kom det i tråden mange morsomme (eller triste) eksempler på hva folk hadde fått advarsler eller blitt kastet ut for å si. Min personlige favoritt er denne:

Det blir ganske kronglete å kommunisere når stadig mer må algoritmeomskrives. «Personavkvinnekjønnøy», «knute-av-uklar-struktur-det-kan-være-vanskelig-å-få-løsnet» eller «husmor-råd» (jeg ville forresten vært litt varsom med «husmor», det kan fort støte an mot en eller annen ikke-diskrimineringsstandard). Men vi får prøve å bevare det tyngende alvoret i undervisningen om andre verdenskrig selv om vi må omtale «den sinna lille bartemannen fra Østerrike».

Veien til helvete er brolagt med de beste hensikter. Veien til en ganske dysfunksjonell offentlighet er også brolagt med en del gode hensikter. Selv om hovedhensikten selvsagt er å tjene penger.

For problemet er ikke at Facebook og andre private plattformer stiller vilkår for at vi skal kunne bruke tjenesten deres. Og definitivt ikke at de prøver å begrense spredning av reelt skadelig innhold – overgrep, voldsoppfordringer, konspirasjonsteorier og annet. Moderatorene som skal hjelpe algoritmene er ikke synderne her. Det er ikke lite de må tåle å se gjennom i sitt arbeid. Og det er ikke mye av de pengene Facebook tjener de får betalt for arbeidet heller.

les også Facebook og Google kan stoppes

Problemet er at Facebook i realiteten har tatt på seg rollen som sjefredaktør for hele verden – en rolle de ikke er i nærheten av å kunne – eller ville – håndtere. Ikke er de interessert i å bidra til noen annen offentlighet enn sin egen heller. Da Dagbladet laget en sak av Hitler-utestengelsen, ba de om en kommentar fra Facebook. Henvendelsen ble – som vanlig – ikke engang besvart.

Dette er ikke et brev til kjære Mark. Det er i høyden et brev til deg som synes det er behagelig at så mye av offentligheten nå er samlet på ett sted. Vi er ganske mange. For det er jo veldig praktisk. Vi finner dem vi ikke har nummeret eller eposten til. Invitasjonene og diskusjonene av de offentlig interessante arrangementene våre er der – og bare der. Og så mange venner, og så mye moro og av og til skikkelige diskusjoner, til og med! Selv de som kan unnvære alt dette, er fort avhengige av å være der hvis de skal følge med på barnas fotball- og korøvelser. Så hva er egentlig alternativet?

Jammen har de pressestøttede avisenes kommentarfelt flyttet seg til Facebook også. Og politikerne våre tilbringer stadig mer tid og penger der. Disse som forvalter vår felles offentlighet på våre vegne. Hva skjer med historien og samfunnssamtalen vår når så mange av oss aktivt outsourcer den til et privat firma med helt andre motiver enn «å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale»?

Publisert: 12.12.20 kl. 11:18