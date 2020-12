TATT BORT: Dplay besluttet å avpublisere TV-serien «Nissene over skog og hei» på grunn av bruk av såkalt «blackface». Serien tas også av skjermen på TVNorge. – Jeg er engstelig for ytringsfriheten. Vi har den i teorien, men den operasjonaliserte ytringsfriheten er truet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Trond Solberg

Nei til kultur, nei til humor!

Mine følelser veier kanskje ikke så tungt, men jeg velger likevel å si ifra. Jeg er svært krenket akkurat nå.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDERS B. ASPEN, lærer

Som en hvit cis-mann i 30-årene, må man bevege seg både langsomt, ettertenksomt og varsomt i et landskap hvor politisk korrekthet snart trumfer grunnloven. Jeg er ingen minoritet, jeg er privilegert og har ikke kjent på virkelig undertrykkelse i livet. Mine følelser veier kanskje ikke så tungt, men jeg velger likevel å si ifra. Jeg er svært krenket akkurat nå.

Discovery/Dplay har nylig valgt å fjerne diverse medieinnhold da en enkeltkarakter, spilt av Espen Eckbo, har en hudtone som er «ulovlig». Hans personifisering av daffhet i karakteren «Ernst Øyvind Tveit» er, etter min mening, både godt gjennomført, sammensatt og ikke minst, uhyre morsom. En hvit mann som spiller svart (evt. Melaninfattig/melaninrik) er noe som skal sensureres i samtiden. Likevel hevder kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride at «det skal være stor takhøyde når det kommer til humor, og at komikere skal ha spillerom til å utøve sitt yrke».

Dette spillerommet har nå blitt innskrenket. De som føler seg krenket over Eckbos karakter har fått lov til å sette en presedens. Hvor mange homofile må rope på sosiale medier før «Modern Family» svartelistes på norske kanaler? Her har vi en hvit cis mann som spiller homofil. Ikke bare spiller han homofil. Serien bruker de fleste stereotypier om homofile menn for å gjøre karakteren komplett. Heldigvis kan vi beholde kvasimorsomme Yngve Freiholt, fordi Robert Stoltenberg er homofil selv. Fredrik Solvang vil bli umulig å parodiere! Han er nær immun! Med mindre det er en nordlending som er adoptert, øst-asiatisk og homofil.

McBride sier nettopp at hun ikke vil ha enkeltgrupper som er premissleverandører for hva det er greit å tulle med. Det er et viktig grunnprinsipp, sier hun. Paradokset lyser mot oss som en pubertetskvise midt på nesa. Vi må sette strek der. Slike streker flyttes stadig.

Dessverre for humor, flyttes streken stadig lengre i den retningen hvor humor, fri tenkning og gode idéer går i vasken på grunn av frykt for å krenke. Herman Flesvigs karakter «Ola Halvorsen» krenker en relativt ukjent hip-hop artist, legger seg flat og unnskylder seg. Ryddig nok å beklage kanskje, men hva med Ola fremover? Vil Herman Flesvig moderere seg i frykt for å bli misforstått? Vil han fortsatt være like morsom? Hva med andre humorister? Har du ikke et stort nok navn enda, må du trå svært varsomt for ikke å krenke feil mennesker. Det er lett å bli offer for justismord gjennom sosiale medier.

Går vi bittelitt i dybden på «Ernst Øyvind», så er det et par momenter som snur det hele på hodet. Instagramkontoen @rasisme_i_norge er full av mennesker som garantert ikke har sett og forstått særlig mange av sketsjene med karakteren. De fleste ser kun på én faktor, hudfarge. Når noe dømmes kun etter en fargetone oppfatter jeg det som grunnleggende rasisme. Eckbo sier selv i et intervju at han ønsker å portrettere/karikere alle slags nordmenn og inkluderer på sett og vis en med annen hudtone inn i sitt humorunivers. Jeg velger å se det slik og ilegger i alle fall ikke Eckbo en hensikt jeg sterkt tviler på at han har hatt.

Kanskje er Eckbo uheldig da «Ernst Øyvind» er lat og dum og dette for X antall generasjoner siden ble brukt for å beskrive afrikanere. Hva om karakteren var kriminell eller kåt? Ser ikke bort fra at det hadde blitt rabalder av det. Hva om han var Storbonde? Parallellen til slaveriet blir så kort at det er håpløst.

Tusvik og Tønne tråkker på mine tær stadig vekk. All power to you girls! Kongsvik har gjort narr av meg som lærer, Eckbo og Vågenes har tøyset med meg som er fotballsupporter. Kjør på. Kanskje lett for meg som ikke har opplevd å miste en jobb pga. etnisitet, men det er denne rasismekampen vi må kjempe. Rasismen som hindrer visse etternavn normale muligheter! Ikke misforstått humor.

Jeg er engstelig. Ikke fordi humoren endres og morsomme mennesker må tenke nytt. Det er positivt. Spontaniteten arresteres og enkelte kan i økende grad sensurere og stigmatisere både gode og dårlige forsøk på noe av det aller beste i hele verden: Latter.

Jeg er engstelig for ytringsfriheten. Vi har den i teorien, men den operasjonaliserte ytringsfriheten er truet. Bare i denne kronikken er jeg redd for å bli misforstått og stemplet som en Alt-right’er.

Jeg blir selv ofte krenket av en del innehold på TLC Norge (også Discovery) hvor mennesker med mer plastikk enn verdenshavene blir forbilder for unge, eller hvor de nyeste deltakerne av «Ex on the beach» skal overgå de forrige i seksuelle krumspring. Jeg blir så krenket at jeg ...

..skifter kanal og ser på noe annet.

Publisert: 04.12.20 kl. 11:44

